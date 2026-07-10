Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании во 2-м тайме игры с Бельгией на ЧМ. Судья Оливер не назначил пенальти
Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании в игре с Бельгией на ЧМ-2026.
Бельгия претендовала на пенальти в игре с Испанией на ЧМ-2026.
На 62-й минуте матча 1/4 финала испанский защитник Эмерик Лапорт пытался выбить мяч головой после навеса с фланга и попал в руку полузащитнику Родри. Эпизод произошел в центре штрафной площади.
Главный арбитр встречи Майкл Оливер не установил нарушения правил в этом эпизоде и не назначил пенальти.
Изображение: кадр из трансляции RTVE
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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