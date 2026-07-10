Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании во 2-м тайме игры с Бельгией на ЧМ. Судья Оливер не назначил пенальти

Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании в игре с Бельгией на ЧМ-2026.

Бельгия претендовала на пенальти в игре с Испанией на ЧМ-2026.

На 62-й минуте матча 1/4 финала испанский защитник Эмерик Лапорт пытался выбить мяч головой после навеса с фланга и попал в руку полузащитнику Родри . Эпизод произошел в центре штрафной площади.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер не установил нарушения правил в этом эпизоде и не назначил пенальти.

Изображение: кадр из трансляции RTVE