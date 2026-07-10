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  4. Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании во 2-м тайме игры с Бельгией на ЧМ. Судья Оливер не назначил пенальти

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Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании во 2-м тайме игры с Бельгией на ЧМ. Судья Оливер не назначил пенальти
Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании в игре с Бельгией на ЧМ-2026.

Бельгия претендовала на пенальти в игре с Испанией на ЧМ-2026.

На 62-й минуте матча 1/4 финала испанский защитник Эмерик Лапорт пытался выбить мяч головой после навеса с фланга и попал в руку полузащитнику Родри. Эпизод произошел в центре штрафной площади.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер не установил нарушения правил в этом эпизоде и не назначил пенальти. 

Изображение: кадр из трансляции RTVE

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСборная Испании по футболу
logoМайкл Оливер
logoРодри
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЭмерик Лапорт

Комментарии

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Вроде как если мяч идет не в сторону ворот и попадает в руку от своего игрока - это не пенальти
ОтветЖан Вальжан
Вроде как если мяч идет не в сторону ворот и попадает в руку от своего игрока - это не пенальти
Это же спортс
Говна на вентилятор набросить для них святое
ОтветЖан Вальжан
Вроде как если мяч идет не в сторону ворот и попадает в руку от своего игрока - это не пенальти
А то когда в сторону ворот и не от своего игрока, назначают пенку. Кукурелья на евро не даст соврать. Просто кто как хочет так и трактует. Нужно привыкнуть уже.
Почему никто не пишет, что эта рука - заговор в пользу Аргентины! Ведь перед финалом Испания вымотает французов больше, чем Бельгия!!!)
ОтветPhoebe
Почему никто не пишет, что эта рука - заговор в пользу Аргентины! Ведь перед финалом Испания вымотает французов больше, чем Бельгия!!!)
потому что здесь тэга Реал и Месси нет
ОтветPhoebe
Почему никто не пишет, что эта рука - заговор в пользу Аргентины! Ведь перед финалом Испания вымотает французов больше, чем Бельгия!!!)
Потому что там нет Месси и арабов
В чем новость? По правилам это не пенальти. Давайте выпустим тысячи новостей, с описанием действий игроков, которые так же не являются основанием для назначения пенальти.
Ответsportsmerzkierebyata
В чем новость? По правилам это не пенальти. Давайте выпустим тысячи новостей, с описанием действий игроков, которые так же не являются основанием для назначения пенальти.
Комментарий скрыт
Ответdoctor_228
Комментарий скрыт
Вы бы правила почитали что ль для начала
Испанский вратарь зажигает ))
боже,что делает доку,даже винисиус раньше расстается с мячом,чем он🤦🏿‍♂️
ОтветTalgat Ergeshov
боже,что делает доку,даже винисиус раньше расстается с мячом,чем он🤦🏿‍♂️
Винисиус намного классом выше игрок, чем этот бегунок
ОтветTalgat Ergeshov
боже,что делает доку,даже винисиус раньше расстается с мячом,чем он🤦🏿‍♂️
не сравнивай Вини с ним, Винисиус на голову лучше
По правилам это точно не пенальти
Эх, Шламенс, Шламенс, как ты мог((
ОтветChupikovvn
Эх, Шламенс, Шламенс, как ты мог((
отбил сильный удар не успел встать, что делали защитники ?
ОтветLavinka
отбил сильный удар не успел встать, что делали защитники ?
Любит: Манчестер Юнайтед

Самый стабильный маркер, что адекватности можно не ждать.
Ну это не Аргентина, тут не будет такого ажиотажа))
ребята читайте правила
Не пенка по обновленным правилам(
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