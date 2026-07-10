Куртуа заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с Испанией в 1/4 финала ЧМ. Бельгийский вратарь в слезах покинул поле
Куртуа заменили из-за травмы в матче с Испанией.
Тибо Куртуа получил травму в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Испании (1:1, второй тайм).
Голкипер сборной Бельгии и «Реала» не смог продолжить встречу. Вместо него на 71-й минуте вышел Сенне Ламменс.
Куртуа самостоятельно покинул поле. Футболист не смог сдержать слез в этот момент.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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