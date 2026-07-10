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  4. Куртуа заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с Испанией в 1/4 финала ЧМ. Бельгийский вратарь заплакал, уходя с поля

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Куртуа заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с Испанией в 1/4 финала ЧМ. Бельгийский вратарь в слезах покинул поле
Куртуа заменили из-за травмы в матче с Испанией.

Тибо Куртуа получил травму в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Испании (1:1, второй тайм). 

Голкипер сборной Бельгии и «Реала» не смог продолжить встречу. Вместо него на 71-й минуте вышел Сенне Ламменс. 

Куртуа самостоятельно покинул поле. Футболист не смог сдержать слез в этот момент. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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когда-нибудь Реал перестанет на турнирах терять игроков..
После замены Куртуа, решил включить звук Генича.

Услышал фразу:- кто-то делает маникюры.
Мдааа,,, чё он несёт!

Выключил обратно,пожалел что включил
Хотелось бы дождаться мнения экспертов, кто купил травму Куртуа: Аргентина, Франция, Испания или кто-то еще?
Де Брюйне заменили!
Надеюсь восстановится к полуфиналу.
Даже Куртуа не выдержал комментариев Генича.
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