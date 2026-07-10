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  4. «Барселона» предложит «Атлетико» 100 млн евро за Альвареса. Финальная часть переговоров пройдет после ЧМ (Diario Sport)

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«Барселона» предложит «Атлетико» 100 млн евро за Альвареса. Финальная часть переговоров пройдет после ЧМ (Diario Sport)
«Барселона» и «Атлетико» продолжают переговоры о трансфере Альвареса.

«Барселона» и «Атлетико» договорились отложить любые решающие шаги в переговорах о трансфере нападающего Хулиана Альвареса до завершения чемпионата мира.

После турнира в каталонском клубе планируют возобновить активную часть переговоров и оформить сделку. 

Альварес уже сделал первый шаг, открыто продемонстрировав свою готовность к возможному переходу.

Отсрочка в переговорах связана не только с чемпионатом мира. В «Барселоне» понимают, что «Атлетико» вряд ли согласится отпустить одного из главных игроков команды, не обеспечив предварительно замену сопоставимого уровня. Именно поэтому каталонский клуб решил предоставить мадридцам время для работы на трансферном рынке в ближайшие недели. 

Финансовый план «Барселоны» также не претерпел изменений. По информации Diario Sport, после завершения чемпионата мира клуб намерен сделать предложение примерно в размере 100 миллионов евро.

В «Барсе» считают эту сумму максимально возможной, которую команда может себе позволить, и уверены, что она соответствует как стоимости футболиста, так и финансовым потребностям «Атлетико».

Повышать предложение до 150 миллионов евро каталонцы не намерены. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Diario Sport
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Комментарии

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Хорош что не предложат больше 100 млн. Если матрасы согласятся то хорошо, если нет, то лучше искать альтернативы. Надеюсь больше 100 не предложат. Или включить Касадо и 100 млн.
ОтветBlaumerc
Хорош что не предложат больше 100 млн. Если матрасы согласятся то хорошо, если нет, то лучше искать альтернативы. Надеюсь больше 100 не предложат. Или включить Касадо и 100 млн.
100 нормально за Альвареса. Придет в Барсу, успокоится и будет прежним, так как в целом - он работяга, технически в полном порядке, а стиль Барсы в умении играть в пас для него не в новинку по играм сборной)
ОтветAlex.K71
100 нормально за Альвареса. Придет в Барсу, успокоится и будет прежним, так как в целом - он работяга, технически в полном порядке, а стиль Барсы в умении играть в пас для него не в новинку по играм сборной)
Да, на счёт стиля, техники и что подходит под стиль Барсы никаких сомнений нет. Просто не нужно лудить и идти на поводу Атлетико, которые ведут себя максимально как истерички. 130 и тем более 150 млн максимально не адекватная цена. Хотя были новости что старик Перес предлагал 150 и матрасы не продали. Не представляю после этого что они отдадут его Барселоне за 100 млн.
его реальная цена 70, на крайняк 80. совсем не понимаю мотивов Барсы так гнаться за ним. в нынешнем их составе, со скоростными флангами и полузащитой, им нужен тарановый страйкер, который создаст баланс в атаке. от Альвареса в Барсе можно ждать не больше, чем от Феррана, и то первый по каким-то причинам слишком переоценен
Во-первых нужен защитник. А уже потом нападающий, но не Альварес за 100 млн.
да после такого ЧМ с 0+0 Альварес за копейку должен продаваться.
Смешно. Котлеты отказались от 150 млн за Альвареса от Реала, и теперь вынуждены будут продавать за 100 млн Барселоне, или получат игрока на жёстком дизморале 😃
Любят же на каком-то коротком отрезке люди игроков оценивать, плохо сыграл на ЧМ-"ну все, он и 70 не стоит! "
При этом как будто нарочно игнорируют что на момент 2026 года в кризисный Милан взяли запасного и не топового Гонсало Рамуша за 80 и что каждый игрок с одним около топовым сезоном стоит гарантированные 100+ мультов)
Ребят, примите уж рынок, смотрите какие там альтернативы и не живите ценами 2016,где можно было топ-форварда за 80 урвать)
Лапорта ньюс в своем репертуаре в попытке сформировать ситуацию, которой нет. Во-первых, ни на что Атлетико с Барсой не соглашался и обсуждать не собирался. Во-вторых, никакие 100 миллионов матрасы не примут. В-третьих, мнение Альвареса при 5летнем контракте вообще никого не волнует.
За Альвареза 20 млн это много не то что 100!!!на ЧМ щас ноль вообще
Атлетико его просто не продаст, комментаторы могут расходиться)
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