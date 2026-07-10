Роналду выложил фото сборной Португалии после золота Евро-2016: «Победа миллионов!»
Роналду напомнил о триумфе Португалии на Евро-2016 после вылета с ЧМ-2026.
Криштиану Роналду выложил пост о победе сборной Португалии на Евро-2016.
В понедельник португальская команда с 41-летним форвардом в составе вылетела с чемпионата мира. В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы уступили сборной Испании (0:1).
Игрок «Аль-Насра» выложил в соцсети фотографии с победного чемпионата Европы 2016 года.
«Победа миллионов!» – подписал Роналду публикацию, приуроченную к 10-летию со дня победы.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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Над Венгрией (ничья), над Австрией (ничья), над Исландией (ничья), над Хорватией (ничья, овертайм), над Польшей (по пенальти), над Уэльсом (лол), над Францией (Роналду не участвовал)
Эдера, кстати, вообще там забыли похоже, хотя он герой финала для Португалии.