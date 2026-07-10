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  4. Роналду выложил фото сборной Португалии после золота Евро-2016: «Победа миллионов!»

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Роналду выложил фото сборной Португалии после золота Евро-2016: «Победа миллионов!»
Роналду напомнил о триумфе Португалии на Евро-2016 после вылета с ЧМ-2026.

Криштиану Роналду выложил пост о победе сборной Португалии на Евро-2016.

В понедельник португальская команда с 41-летним форвардом в составе вылетела с чемпионата мира. В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы уступили сборной Испании (0:1).

Игрок «Аль-Насра» выложил в соцсети фотографии с победного чемпионата Европы 2016 года.

«Победа миллионов!» – подписал Роналду публикацию, приуроченную к 10-летию со дня победы.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала51141 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoЕвро-2016
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
соцсети
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Кроме консерв десятилетней давности, больше и предъявить то нечего))
ОтветWinterburn
Кроме консерв десятилетней давности, больше и предъявить то нечего))
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ОтветLIONHEART.
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Мы помним славные победы!
Над Венгрией (ничья), над Австрией (ничья), над Исландией (ничья), над Хорватией (ничья, овертайм), над Польшей (по пенальти), над Уэльсом (лол), над Францией (Роналду не участвовал)
Кринж как гость который пришёл к 20-00 и вроде ты ему и рад. Но вот уже 4 утра, а он все никак не уходит
Ответанжиевец
Кринж как гость который пришёл к 20-00 и вроде ты ему и рад. Но вот уже 4 утра, а он все никак не уходит
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ОтветLIONHEART.
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Когда это он успел объявить об уходе из сборной?
И забавно, что победили без него на поле. Везде знаки)
Эдера, кстати, вообще там забыли похоже, хотя он герой финала для Португалии.
ОтветRB Zhora
И забавно, что победили без него на поле. Везде знаки) Эдера, кстати, вообще там забыли похоже, хотя он герой финала для Португалии.
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ОтветLIONHEART.
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Тот самый групповой этап, где Португалия прошла только благодаря тому, что в первый раз в истории выходили команды с 3 места?
Не представляю как он наверно достал своих детей
Ответdi.mss
Не представляю как он наверно достал своих детей
Подозреваю, что его дети в тайне болеют за Месси :))))
ОтветTwilight_Shadow
Подозреваю, что его дети в тайне болеют за Месси :))))
Это топ!!!
У чувака точно психическое обострение.
ОтветАнтон Фалафель
У чувака точно психическое обострение.
Помню Смородская сказала про 10 лет со дня чемпионова Локо: десять лет лузерства. В том числе по этому еë больной считают. А тут больным Роналду. Так кто из них больной?
ОтветАнтон Фалафель
У чувака точно психическое обострение.
Вот у кого точно проблемы с головой, так это у людей, ставящих диагноз без медицинского образования
Когда не можешь 6 ЧМ и 6 ЧЕ войти даже в топ10 лучших игроков, и парралельно с этим не можешь сдержать свое эго и выпендриться. Кринж: хоть в пустыне, или Америке - остается кринжом.
Человеку уже за 40 лет, а ведёт себя как Генич
Дед стал медали доставать и показывать
Нужно же самоутвердиться после ЧМ лучшему игроку этого мира и большинства параллельных. Авось и на следующий Евро, уже седой, в стартовый состав на прогулку с клюкой выйдет
Это очень кринжово.
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