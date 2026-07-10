Роналду выложил фото сборной Португалии после золота Евро-2016: «Победа миллионов!»

Роналду напомнил о триумфе Португалии на Евро-2016 после вылета с ЧМ-2026.

Криштиану Роналду выложил пост о победе сборной Португалии на Евро-2016 .

В понедельник португальская команда с 41-летним форвардом в составе вылетела с чемпионата мира. В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы уступили сборной Испании (0:1).

Игрок «Аль-Насра » выложил в соцсети фотографии с победного чемпионата Европы 2016 года.

«Победа миллионов!» – подписал Роналду публикацию, приуроченную к 10-летию со дня победы.