Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 – от Бельгии в 1/4 финала. Прервалась рекордная 649-минутная серия Симона

Прервалась рекордная серия Симона без пропущенных на ЧМ.

Сборная Бельгии прервала рекордную серию испанцев без пропущенных голов на ЧМ.

Шарль де Кетеларе сравнял счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией (1:1, перерыв). До этого вратарь испанцев Унаи Симон не пропускал 649 минут.

Это первый пропущенный гол сборной Испании на текущем турнире. Поразить ворота Симона не смогли Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0) и Португалия (1:0).

На ЧМ-2022 забить Симону в основное время не смогла сборная Марокко, победившая Испанию в 1/8 финала по пенальти (0:0, 3:0 пен.). Последний гол в ворота Унаи – от Японии на 51-й минуте игры 3-го тура группового этапа в 2022-м.

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