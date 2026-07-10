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  4. Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 – от Бельгии в 1/4 финала. Прервалась рекордная 649-минутная серия Симона

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Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 – от Бельгии в 1/4 финала. Прервалась рекордная 649-минутная серия Симона
Прервалась рекордная серия Симона без пропущенных на ЧМ.

Сборная Бельгии прервала рекордную серию испанцев без пропущенных голов на ЧМ. 

Шарль де Кетеларе сравнял счет в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией (1:1, перерыв). До этого вратарь испанцев Унаи Симон не пропускал 649 минут. 

Это первый пропущенный гол сборной Испании на текущем турнире. Поразить ворота Симона не смогли Кабо-Верде (0:0), Саудовская Аравия (4:0), Уругвай (1:0), Австрия (3:0) и Португалия (1:0). 

На ЧМ-2022 забить Симону в основное время не смогла сборная Марокко, победившая Испанию в 1/8 финала по пенальти (0:0, 3:0 пен.). Последний гол в ворота Унаи – от Японии на 51-й минуте игры 3-го тура группового этапа в 2022-м.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Squawka
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Комментарии

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Сухая серия испанского воротника прервалась, как и у кости генича вчера
ОтветАлександр Кузнецов
Сухая серия испанского воротника прервалась, как и у кости генича вчера
649 минут? Вы переоцениваете Константина, он до таких внушительных сухих минут давно не добирался!
ОтветАлександр Кузнецов
Сухая серия испанского воротника прервалась, как и у кости генича вчера
У Генича серия была не сухая...
Заметно, что Симон не топ вратарь. Ворота потерял, попытался сложиться как-то коряво. Удар, конечно, был с близкого расстояния, но реакция какая-то странная. Ощущается разница с Куртуа, который успел сложиться, с его-то ростом.
Сухая серия Симона это как сухая серия Медведева в РПЛ. На бумаге выглядит красиво, но реально заслуга полевых игроков в большей степени. Симон и рядом не стоял со своим сегодняшним визави Куртуа, не говоря уже о легендах вратарского цеха из недавнего прошлого.
Симона надо менять, с Францией его выкрутасы точно не прокатят
Симон , конечно тихий ужас, но вера тренера в него почему-то огромная
Богатые тоже плачут … Господи, какой илиот Генич …
Шарль де Кетелар и Кастань хорошо сообразили на двоих...
рекорд по минутам без пропущенных у Симона. Лет через 20-30 будут говорить, мол, а вот помнишь такая легенда была на воротах
ОтветЯ думаю вот что
рекорд по минутам без пропущенных у Симона. Лет через 20-30 будут говорить, мол, а вот помнишь такая легенда была на воротах
Такая легенда, что под ним сидели Райа и Гарсия)
Ответforever 77
Такая легенда, что под ним сидели Райа и Гарсия)
да это вообще комично смотрится, но тем не менее
Генич просто тащится от бельгийского автобуса! Видимо Амкар глубоко засел в сердце!
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