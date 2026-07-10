Генич комментирует игру Испании и Бельгии на ЧМ. Ранее он писал, что откажется от работы на матче и перейдет на Okkо

Генич не отказался от работы на матче Испания – Бельгия.

Константин Генич комментирует игру 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией (1:0, первый тайм).

Ранее сотрудник «Матч ТВ» выразил разочарование после того, как на премии «WINLINE Герои РПЛ» его не выбрали лучшим комментатором сезона. Генич в телеграм-канале опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку».

В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ» , отказ от работы на четвертьфинальной игре и переход на Okko. Впоследствии пост был удален.