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  4. Генич комментирует игру Испании и Бельгии на ЧМ. Ранее он писал, что откажется от работы на матче и перейдет на Okkо

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Генич комментирует игру Испании и Бельгии на ЧМ. Ранее он писал, что откажется от работы на матче и перейдет на Okkо
Генич не отказался от работы на матче Испания – Бельгия.

Константин Генич комментирует игру 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией (1:0, первый тайм). 

Ранее сотрудник «Матч ТВ» выразил разочарование после того, как на премии «WINLINE Герои РПЛ» его не выбрали лучшим комментатором сезона. Генич в телеграм-канале опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку».

В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ», отказ от работы на четвертьфинальной игре и переход на Okko. Впоследствии пост был удален.

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Испании по футболу
logoКонстантин Генич
logoOkko
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoМатч ТВ

Комментарии

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Протрезвел, дурилка.
ОтветUserUser876
Протрезвел, дурилка.
Если реверснуть известную пословицу - у пьяного на языке то, что у трезвого на уме. Так что посмотрим...))
ОтветUserUser876
Протрезвел, дурилка.
Нет.
Как же бесят эти его постоянные попытки в каламбуры с фамилиями! Абсолютно все кринжовые и неуместные, ни одного мало-мальски удачного!
ОтветЕгор Егоров
Как же бесят эти его постоянные попытки в каламбуры с фамилиями! Абсолютно все кринжовые и неуместные, ни одного мало-мальски удачного!
Жалкие попытки косить под Уткина.
ОтветЕгор Егоров
Как же бесят эти его постоянные попытки в каламбуры с фамилиями! Абсолютно все кринжовые и неуместные, ни одного мало-мальски удачного!
Порро запорол, Ольмо боль ,
Заранее подготовил шпаргалки с зарифмованными фамилиями 😂
Он не комментирует, а несёт какую-то чушь и наслаждается своим голосом
ОтветМаксим Столбов
Он не комментирует, а несёт какую-то чушь и наслаждается своим голосом
Опять истории какие то рассказывает, ему нужно не матчи комментировать, а завсегдаем пивнухи какой нибудь быть.
ОтветМаксим Столбов
Он не комментирует, а несёт какую-то чушь и наслаждается своим голосом
Впрочем, ничего нового. Держит уровень.
Комментатор лёгкого поведения
Что за ужасные каламбуры от Генича? Ольмо мне Ольмо, Тибо Тибо третьего не дано и тд… такое ощущение, что старается придумать крылатые фразы, которые используются до сих пор: «буфонище» «колодин пушка страшная» и другие, но к него не получается и из за этого страдает его комментирование. Либо он просто не может нормально выражать мысли и это еще хуже.
Ответmrgtosh
Что за ужасные каламбуры от Генича? Ольмо мне Ольмо, Тибо Тибо третьего не дано и тд… такое ощущение, что старается придумать крылатые фразы, которые используются до сих пор: «буфонище» «колодин пушка страшная» и другие, но к него не получается и из за этого страдает его комментирование. Либо он просто не может нормально выражать мысли и это еще хуже.
Судя по количеству пауз, попыток сказать одно и тоже разными словами, окончаний предложений на середине - именно что не умеет мысли выражать
Знаете, когда-то думал, что это добряк. А выходит- какая-то гнилая личность. То что он написал- в голове не укладывается. А Неценко, как сейчас любят говорить, куколд выходит, раз еще другом называет. Ведь эту дружбу Генич буквально поимел…
ОтветКрасная стрела
Знаете, когда-то думал, что это добряк. А выходит- какая-то гнилая личность. То что он написал- в голове не укладывается. А Неценко, как сейчас любят говорить, куколд выходит, раз еще другом называет. Ведь эту дружбу Генич буквально поимел…
А Неценко тут при чем?
Ответ_FoX-
А Неценко тут при чем?
Его вечно путают
Ссыкота испугалась лишиться бабок
Он как будто назло всю эту чушь несёт. Невозможно его слушать
Чтобы Генич занял первое место как лучший комментатор, то должно сработать два условия: номинант Генич, в жюри Генич
ОтветРубин2003
Чтобы Генич занял первое место как лучший комментатор, то должно сработать два условия: номинант Генич, в жюри Генич
Генич в 2023 и 2024 годах занимал первое место в этой номинации)
ОтветPalomero
Генич в 2023 и 2024 годах занимал первое место в этой номинации)
Участвовал только он ???
Будучи в дымину Василий (царствия небесного!) не позволял себе такого бессвязного поноса и нелепого пыхтения в эфире!
Константин подите на ### с федерального канала и лучше навсегда!
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