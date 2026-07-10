Генич комментирует игру Испании и Бельгии на ЧМ. Ранее он писал, что откажется от работы на матче и перейдет на Okkо
Генич не отказался от работы на матче Испания – Бельгия.
Константин Генич комментирует игру 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией (1:0, первый тайм).
Ранее сотрудник «Матч ТВ» выразил разочарование после того, как на премии «WINLINE Герои РПЛ» его не выбрали лучшим комментатором сезона. Генич в телеграм-канале опубликовал пост: «Голосование – херня, номинация – в топку».
В комментариях под публикацией он начал отвечать на комментарии подписчиков, упомянув возможный уход с «Матч ТВ», отказ от работы на четвертьфинальной игре и переход на Okko. Впоследствии пост был удален.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Заранее подготовил шпаргалки с зарифмованными фамилиями 😂
Константин подите на ### с федерального канала и лучше навсегда!