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  4. Михаил Кержаков о Соболеве: «Сидим с Клаудиньо, новости показывают. Говорю: «Он в «Зенит» переходит». Клаудиньо такой: «Хорошая шутка». Многие не были счастливы, так сказать»

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Михаил Кержаков о Соболеве: «Сидим с Клаудиньо, новости показывают. Говорю: «Он в «Зенит» переходит». Клаудиньо такой: «Хорошая шутка». Многие не были счастливы, так сказать»
Клаудиньо не верил в переход Соболева в «Зенит».

Михаил Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на возможный трансфер Соболева.

Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга в августе 2024-го.

«Мы сидим на обеде на базе, слева от меня Клаудиньо, а здесь телевизор [показывает направо]. И новости показывают о том, что, вероятно, Соболев перейдет в «Зенит». И он [Клаудиньо] мне говорит: «А что с ним?» Я отвечаю: «В «Зенит» переходит». Он такой: «Хорошая шутка. Ну серьезно, что там про него?»

Я говорю: «Да в «Зенит» переходит». Он такой: «Да не, такого не может быть, серьезно?» Говорю: «Да». [Он отвечает:] «Не-не-не, это невозможно».

Ну да, не только я, не все, но много-много людей, естественно... не были счастливы, так сказать», – заявил экс-вратарь «Зенита» в «СБГ-Шоу» на ВидеоСпортсе’‘.

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БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАлександр Соболев
logoМихаил Кержаков
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logoтрансферы
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Комментарии

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Вот это набросил 😂
Ответsp.msk.86
Вот это набросил 😂
Самый титулованный игрок Зенита - может себе позволить))
ОтветWinterburn
Самый титулованный игрок Зенита - может себе позволить))
В отношении самого полезного в прошлом сезоне ? )
Вся карьера Соболева - это плохая шутка.
Ну все, сейчас мальчик обидится на всех и будем ну совсем злым
Жги, Миша, дальше!))))
Да и сейчас не верится, что он зените... Такое 😒 впечатление в Газпроме кто-то поспорил, или в карты проиграл.... 🙈
Досадно,что Семак всю свою репутацию разменял на то,чтобы это недоразумение в команду притащить
Ответkilo_gilo
Досадно,что Семак всю свою репутацию разменял на то,чтобы это недоразумение в команду притащить
И профукать первое место в итоге
А оказалась не шутка, ещё и денег насыпали с горкой.
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