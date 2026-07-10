Михаил Кержаков о Соболеве: «Сидим с Клаудиньо, новости показывают. Говорю: «Он в «Зенит» переходит». Клаудиньо такой: «Хорошая шутка». Многие не были счастливы, так сказать»

Клаудиньо не верил в переход Соболева в «Зенит».

Михаил Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на возможный трансфер Соболева.

Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга в августе 2024-го.

«Мы сидим на обеде на базе, слева от меня Клаудиньо, а здесь телевизор [показывает направо]. И новости показывают о том, что, вероятно, Соболев перейдет в «Зенит». И он [Клаудиньо] мне говорит: «А что с ним?» Я отвечаю: «В «Зенит» переходит». Он такой: «Хорошая шутка. Ну серьезно, что там про него?»

Я говорю: «Да в «Зенит» переходит». Он такой: «Да не, такого не может быть, серьезно?» Говорю: «Да». [Он отвечает:] «Не-не-не, это невозможно».

Ну да, не только я, не все, но много-много людей, естественно... не были счастливы, так сказать», – заявил экс-вратарь «Зенита» в «СБГ-Шоу» на ВидеоСпортсе’‘.