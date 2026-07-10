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  4. Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале ЧМ-2026

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Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Команда Дидье Дешама пробилась на этот этап турнира, победив сборную Марокко со счетом 2:0 в 1/4 финала. 

Матч сборных Испании и Бельгии состоится 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель станет следующим соперником французов. 

***

Вот так Мбаппе вынес Марокко голом и ассистом. Наглядно – через мем! 📹

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу

Комментарии

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не ожидал, что Марокко так обыденно и безвольно проиграет Франции
ОтветАРТУР АЛИЕВ
не ожидал, что Марокко так обыденно и безвольно проиграет Франции
Глупо было что-то ожидать от Марокко с такой Францией. Они же не против Аргентины или Испании играли
ОтветАРТУР АЛИЕВ
не ожидал, что Марокко так обыденно и безвольно проиграет Франции
Вот и я об этом, даже Парагвай дал бой французам
Просто позорный футбол, таким сборным в 1/4 нечего делать. Лучше бы Нидерланды дальше прошли
Франция играет в энергосберегающем режиме и уже в полуфинале с таким запасом. Но против Испании будет скрытый финал (не верю в Бельгию) и самый сложный матч для французов
ОтветDvin
Франция играет в энергосберегающем режиме и уже в полуфинале с таким запасом. Но против Испании будет скрытый финал (не верю в Бельгию) и самый сложный матч для французов
Испания так-то на этом ЧМ особо звёзд с неба не хватает. По тем играм, что я видел, Франция на голову выше Испании
ОтветNickN
Испания так-то на этом ЧМ особо звёзд с неба не хватает. По тем играм, что я видел, Франция на голову выше Испании
Ну хотя бы защита нормальная у них
Вполне могут и до пенок дотянуть
Если Франция выиграет ЧМ, то все 3 места на ЗМ займут Мбаппе, Дембеле и Олисе (на 80%), это просто безумие
ОтветКефтеме
Если Франция выиграет ЧМ, то все 3 места на ЗМ займут Мбаппе, Дембеле и Олисе (на 80%), это просто безумие
Если кейн выведет Англию в финал, то очень спорно
ОтветDark Lion
Если кейн выведет Англию в финал, то очень спорно
Я вообще за Англию на этом ЧМ , пусть у них всё получится
Если послушать Журову и Свищева, Россия бы создала проблемы этой Франции в финале.
Удачи Испании, и дойти до финала🙏
ОтветProper Chels
Удачи Испании, и дойти до финала🙏
В ИлиБельгию совсем не верим ? ))
Может получиться повторение полуфинала 2018 в Питере
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Может получиться повторение полуфинала 2018 в Питере
Совершенно равная тогда игра была. Сейчас не знаю, смогут ли бельгийцы что-то противопоставить, нужно же ещё Испанию обыграть.
Ответidemidov
Совершенно равная тогда игра была. Сейчас не знаю, смогут ли бельгийцы что-то противопоставить, нужно же ещё Испанию обыграть.
Согласен. Болел за Бельгию тогда
Надеюсь, что с Испанией. И фаворита здесь не вижу. Кажется, что победитель будет и чемпионом.
Если с Испанией то это будет повтор полуфинала Евро2024, будет интересно. У французов на них зуб)
Все ждут испанцев. Бельгийцы на фоне этой Франции будут смотреться в лучше случае командой уровня второго состава Норвегии.
А они играли что-ли? На матче только губерниев и другие болтали . Игру не дождался и переключил на другой канал кино смотреть. Первый ЧМ за 60 лет, который не могу смотреть! Позорище какое-то!
ОтветGrim Reaper 2100
А они играли что-ли? На матче только губерниев и другие болтали . Игру не дождался и переключил на другой канал кино смотреть. Первый ЧМ за 60 лет, который не могу смотреть! Позорище какое-то!
А можно было взять подписку Кинопоиска на месяц. Чемпионат мира стоит этих копеек.
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