Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале ЧМ-2026
Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале чемпионата мира 2026 года.
Команда Дидье Дешама пробилась на этот этап турнира, победив сборную Марокко со счетом 2:0 в 1/4 финала.
Матч сборных Испании и Бельгии состоится 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель станет следующим соперником французов.
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Вот так Мбаппе вынес Марокко голом и ассистом. Наглядно – через мем! 📹
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала45915 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Просто позорный футбол, таким сборным в 1/4 нечего делать. Лучше бы Нидерланды дальше прошли
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