Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Франции сыграет с Испанией или Бельгией в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Команда Дидье Дешама пробилась на этот этап турнира, победив сборную Марокко со счетом 2:0 в 1/4 финала.

Матч сборных Испании и Бельгии состоится 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель станет следующим соперником французов.

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