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  4. Франция вышла в полуфинал ЧМ в 3-й раз подряд. Ранее это делали только Германия и Бразилия

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Франция вышла в полуфинал ЧМ в 3-й раз подряд. Ранее это делали только Германия и Бразилия
Франция вышла в 1/2 финала ЧМ в 3-й раз подряд.

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд.

Команда Дидье Дешама обыграла сборную Марокко со счетом 2:0 в 1/4 финала ЧМ-2026 и пробилась в следующий раунд турнира. 

В 2018 французы выиграли чемпионат мира, а в 2022-м уступили сборной Аргентины в финале. 

Ранее трижды подряд в полуфинал ЧМ выходили только сборные Германии и Бразилии. Европейцы делали это дважды – в промежутках с 1982 по 1990 год и с 2002-го по 2014-й (в последнем случае они доходили до этого этапа 4 раза кряду). Южноамериканцам это удавалось в период с 1994 по 2002 год. 

***

Вот так Мбаппе вынес Марокко голом и ассистом. Наглядно – через мем! 📹

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала49972 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСборная Марокко по футболу
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Я не знаю, что должно произойти, чтобы эти парни не выиграли ЧМ 26 - мощь просто
Ответphantom_payne
Я не знаю, что должно произойти, чтобы эти парни не выиграли ЧМ 26 - мощь просто
Комментарий скрыт
Ответphantom_payne
Я не знаю, что должно произойти, чтобы эти парни не выиграли ЧМ 26 - мощь просто
Комментарий скрыт
Объявлен розыск...Кто то вообще видел на поле сборную Марокко? Хотя бы блекло! А вот сборная Франции Моща! Очень круто!!!
ОтветCruel Snake
Объявлен розыск...Кто то вообще видел на поле сборную Марокко? Хотя бы блекло! А вот сборная Франции Моща! Очень круто!!!
Я видел. Но класс игроков завораживает. Еще французы спокойно столько моментов растратили, пытаясь забить красиво.
ОтветCruel Snake
Объявлен розыск...Кто то вообще видел на поле сборную Марокко? Хотя бы блекло! А вот сборная Франции Моща! Очень круто!!!
На самом деле странный чемпионат в том плане, что очень многие сборные играют разные матчи, разные таймы. Колумбия, Марокко, Бельгия, Швейцария, Эквадор выдавали совершенно разные матчи
У Франции поколение за поколением волнами накатывает. Сейчас даже как-будто перебор топовых игроков. Но много не мало.
Ответ_FoX-
У Франции поколение за поколением волнами накатывает. Сейчас даже как-будто перебор топовых игроков. Но много не мало.
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Ответpeople people
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Ага, как-будто есть питомник чернокожих игроков, а потом Франция приходит и забирает лучших. Не думалось, что доступ к чернокожим игрокам имеют многие, но лучшими они становятся во Франции?
Совсем не впечатлило сегодня Марокко, вообще никакой опасности воротам не создали.
Ответsticky fingers
Совсем не впечатлило сегодня Марокко, вообще никакой опасности воротам не создали.
А до этого у них соперники были уровня Франции, что они должны были создать опасность воротам? 🙂
Ответsticky fingers
Совсем не впечатлило сегодня Марокко, вообще никакой опасности воротам не создали.
Тем позорнее вылет Нидерландов, которые тупо испугались вот этот Марокко. Очень жаль, что у Нидерландов тренер был физрук. Вместо яркого и конкурентного матча Нидерланды - Франция, мы смотрели на избиение, пусть не по счету, а по игре Марокко.
Как бы не закончился этот чемпионат, но совершенно очевидно, что Франция с большим отрывом лучшая сборная по игре на этом ЧМ. Катком переехали марокканцев, которые возили бразильцев и Нидерланды.
Как будет в плане результата - посмотрим. В одной игре всякое может случиться. Тем более дальше уже только топовые команды будут. Испания / Англия / Аргентина.
ОтветAnd Justice for All
Как бы не закончился этот чемпионат, но совершенно очевидно, что Франция с большим отрывом лучшая сборная по игре на этом ЧМ. Катком переехали марокканцев, которые возили бразильцев и Нидерланды. Как будет в плане результата - посмотрим. В одной игре всякое может случиться. Тем более дальше уже только топовые команды будут. Испания / Англия / Аргентина.
Не спеши. Может ещё Норвегия с Швейцарией будут.
ОтветАкакий Акакиевич
Не спеши. Может ещё Норвегия с Швейцарией будут.
Бельгия: ну да, ну да пошел я нахер
ОтветДмитрий Сахаров
Скучный матч
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ОтветParce
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Не фанату с меси на аватарке говорить о судьях
Понимаю, что каждый играет так, как позволяет ему соперник, но по ощущениям, Египет в разы круче смотрелся в сравнении с Марокко. Была высокая линия обороны, во втором тайме эталонно выбегали
Ответselso99
Понимаю, что каждый играет так, как позволяет ему соперник, но по ощущениям, Египет в разы круче смотрелся в сравнении с Марокко. Была высокая линия обороны, во втором тайме эталонно выбегали
Лично я вообще не понял, какой план был у Марокко на матч. Досидеть до пенальти? Тогда надо было выходить, как Кабо-Верде или Египет в 5-6 защитников играть. Играть на контратаках, кем? Не знаю, как будто Марокко проиграл до матча. В автобус они, в отличии от Парагвая не умеют играть, а играть в открытый футбол испугались. В итоге матч в плане интриги вышел абсолютно скучным, и не потому что Франция настолько сильна, просто марокканцы так и не поняли для чего они в 1/4.
да ждем третий финал подряд - чего уж там, вполне по силам им.
ОтветЛюбезный Коссутий
да ждем третий финал подряд - чего уж там, вполне по силам им.
Обязательно возьмут кубок, если ни одна сборная не будет играть такде как против Аргентины, кусаться, жалить и изматывать
Ха! Итальянцы не вышли на ЧМ 3 раза подряд. Вот это мощно, а не всего лишь полуфинал.
Вообще-то сб. Германии трижды делала серию из 3-х подряд выходов в полуфинал/финал на ЧМ. Впервые она сделала её в промежутке с 1966г. по 1974г. (на ЧМ-1966 сб. ФРГ играла в финале, на ЧМ-1970 дошла до полуфинала и заняла 3-е место, на ЧМ-1974 стала чемпионом). Да, формально на ЧМ-1974 не было полуфинала, но если команда стала чемпионом, это в любом случае означает, что она вошла в четверку сильнейших команд на турнире!
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