Франция вышла в полуфинал ЧМ в 3-й раз подряд. Ранее это делали только Германия и Бразилия
Франция вышла в 1/2 финала ЧМ в 3-й раз подряд.
Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд.
Команда Дидье Дешама обыграла сборную Марокко со счетом 2:0 в 1/4 финала ЧМ-2026 и пробилась в следующий раунд турнира.
В 2018 французы выиграли чемпионат мира, а в 2022-м уступили сборной Аргентины в финале.
Ранее трижды подряд в полуфинал ЧМ выходили только сборные Германии и Бразилии. Европейцы делали это дважды – в промежутках с 1982 по 1990 год и с 2002-го по 2014-й (в последнем случае они доходили до этого этапа 4 раза кряду). Южноамериканцам это удавалось в период с 1994 по 2002 год.
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Вот так Мбаппе вынес Марокко голом и ассистом. Наглядно – через мем! 📹
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Как будет в плане результата - посмотрим. В одной игре всякое может случиться. Тем более дальше уже только топовые команды будут. Испания / Англия / Аргентина.