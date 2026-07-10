У Мбаппе 11 (8+3) голевых действий на ЧМ-2026 – больше всех. У Месси – 9, у Дембеле, Холанда и Кейна – по 7
Мбаппе обошел Месси по голевым действиям на ЧМ-2026.
Килиан Мбаппе лидирует по результативным действиям на ЧМ-2026.
Нападающий сборной Франции забил и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле в матче 1/4 финала против Марокко (2:0, второй тайм).
Теперь на счету француза 8 голов и 3 результативных паса в 6 матчах чемпионата мира. Он лидер турнира по голевым действиям.
На втором месте идет аргентинец Лионель Месси, у которого 9 (8+1) очков по системе «гол+пас». Третье место делят набравшие по 7 очков Усман Дембеле (5+2), Харри Кейн (6+1) и Эрлинг Холанд (7+0).
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Да и в целом, Франция машина, вообще без напряга играет
Вообще, почему столько минусов на нейтральные комменты, что происходит🤣
Титул чемпиона- 2018, второй призер-2022, и тут пока в полуфинале.