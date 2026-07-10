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  4. У Мбаппе 11 (8+3) голевых действий на ЧМ-2026 – больше всех. У Месси – 9, у Дембеле, Холанда и Кейна – по 7

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У Мбаппе 11 (8+3) голевых действий на ЧМ-2026 – больше всех. У Месси – 9, у Дембеле, Холанда и Кейна – по 7
Мбаппе обошел Месси по голевым действиям на ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе лидирует по результативным действиям на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции забил и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле в матче 1/4 финала против Марокко (2:0, второй тайм).

Теперь на счету француза 8 голов и 3 результативных паса в 6 матчах чемпионата мира. Он лидер турнира по голевым действиям. 

На втором месте идет аргентинец Лионель Месси, у которого 9 (8+1) очков по системе «гол+пас». Третье место делят набравшие по 7 очков Усман Дембеле (5+2), Харри Кейн (6+1) и Эрлинг Холанд (7+0).

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала50431 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoУсман Дембеле
logoСборная Норвегии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Англии по футболу
logoЛионель Месси
logoХарри Кейн
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Безумная стата у звёзд, причём у всех. Все в форме
Ответzaebarca
Безумная стата у звёзд, причём у всех. Все в форме
Комментарий скрыт
Ответzaebarca
Безумная стата у звёзд, причём у всех. Все в форме
Мбаппе вообще тихий герой какой-то.
Да и в целом, Франция машина, вообще без напряга играет
Так и не понял почему с Кабо-Верде украли ассист, высосав из одного места автогол
ОтветRoy Makaay
Так и не понял почему с Кабо-Верде украли ассист, высосав из одного места автогол
Комментарий скрыт
ОтветRoy Makaay
Так и не понял почему с Кабо-Верде украли ассист, высосав из одного места автогол
там мяч от руки залетел в ворота, вроде направления мяча чуть-чуть поменял
Главное, чтобы травма не оказалась серьёзной
Я тут заметил, что мы сейчас наблюдаем за игрой лучших бомбардиров своих сборных в истории: Месси, Роналду, Кейн, Мбаппе, Холанд и другие. Понятно, что матчей стало больше, но довольно интересный статистический момент
ОтветЕбздрогыч
Я тут заметил, что мы сейчас наблюдаем за игрой лучших бомбардиров своих сборных в истории: Месси, Роналду, Кейн, Мбаппе, Холанд и другие. Понятно, что матчей стало больше, но довольно интересный статистический момент
Матчей, может, и больше, но результативность гол/матч у всех них сумасшедшая. 1+ гол за игру на ЧМ.
ОтветЕбздрогыч
Я тут заметил, что мы сейчас наблюдаем за игрой лучших бомбардиров своих сборных в истории: Месси, Роналду, Кейн, Мбаппе, Холанд и другие. Понятно, что матчей стало больше, но довольно интересный статистический момент
За что столько минусов на Ваш приятный комментарий
Вообще, почему столько минусов на нейтральные комменты, что происходит🤣
Ну если б Лаутаро и Хуан не такие кривоногие были, то у Месси на 3,4 асиста больше было.
ОтветEugen19888
Ну если б Лаутаро и Хуан не такие кривоногие были, то у Месси на 3,4 асиста больше было.
но зато как минимум на 1 гол меньше
Дембеле как обычно вату катает в игре и гол) второй сезон уже в таком стиле. А в итоге две ЛЧ и ЗМ!!!)))
20 матчей у Мбаппе на чемпионатах мира- 20 голов.
Титул чемпиона- 2018, второй призер-2022, и тут пока в полуфинале.
ОтветRuscello
20 матчей у Мбаппе на чемпионатах мира- 20 голов. Титул чемпиона- 2018, второй призер-2022, и тут пока в полуфинале.
Показал ФИФА боям , как выглядит настоящее величие , не являюсь его любителем, но это уровень Пеле , Роналдо феномена , Марадоны , Зидана , Гаринчи
ОтветRobert Farina
Показал ФИФА боям , как выглядит настоящее величие , не являюсь его любителем, но это уровень Пеле , Роналдо феномена , Марадоны , Зидана , Гаринчи
Форвард с такой скоростью, техникой и ударом- это находка и большая удача для FFF. Выиграет этот чемпионат мира и уже по Пеле его будут вести...
Может, Золотой Мяч ему выдать, если Франция золото возьмёт?
ОтветПетроград
Может, Золотой Мяч ему выдать, если Франция золото возьмёт?
У него нет победы в ЛЧ, так что вряд ли
ОтветПетроград
Может, Золотой Мяч ему выдать, если Франция золото возьмёт?
Ему в 18ом году не дали, в 22 (где он в одиночку дотащил Францию до пенальти) не дали
Если Франция выграет мундиаль то золотой мяч в этом году получит Мбаппе.
ОтветЭмиль Ишмурзин
Если Франция выграет мундиаль то золотой мяч в этом году получит Мбаппе.
Дембеле поспорит)
Ну не надо тут а попробуй распечатай ворота гегемонов мирового футбола Алжир , Австрия , иордания , кабо верде , египет .
Ответумаров95
Ну не надо тут а попробуй распечатай ворота гегемонов мирового футбола Алжир , Австрия , иордания , кабо верде , египет .
Претензия не к Аргентине должна быть, а к соперникам, которые сами упускали возможность выигрывать, чтобы облегчить себе путь до финала. Раз их нет видимо перечисленные вами сборные (Кабо-Верде, Египет) которые встретились на пути Аргентины заслуженно играли с ней
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