У Мбаппе 11 (8+3) голевых действий на ЧМ-2026 – больше всех. У Месси – 9, у Дембеле, Холанда и Кейна – по 7

Мбаппе обошел Месси по голевым действиям на ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе лидирует по результативным действиям на ЧМ-2026 .

Нападающий сборной Франции забил и отдал голевую передачу на Усмана Дембеле в матче 1/4 финала против Марокко (2:0, второй тайм).

Теперь на счету француза 8 голов и 3 результативных паса в 6 матчах чемпионата мира. Он лидер турнира по голевым действиям.

На втором месте идет аргентинец Лионель Месси , у которого 9 (8+1) очков по системе «гол+пас». Третье место делят набравшие по 7 очков Усман Дембеле (5+2), Харри Кейн (6+1) и Эрлинг Холанд (7+0).