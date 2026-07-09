Буну пропустил лишь 2 из 9 пенальти на чемпионатах мира. Вратарь Марокко сделал 4 сэйва, трижды соперники били мимо ворот
Буну пропустил лишь 2 из 9 пенальти на чемпионатах мира.
Яссин Буну пропустил лишь два из девяти пенальти, которые пробивались в его ворота на чемпионатах мира.
Данная статистика приводится с учетом послематчевых серий пенальти.
Сегодня вратарь сборной Марокко поймал мяч после удара нападающего сборной Франции с 11-метровой отметки в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).
Это четвертый сэйв 35-летнего голкипера после удара с пенальти на чемпионатах мира. Еще 3 раза соперники били мимо створа ворот.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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