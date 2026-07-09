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Буну пропустил лишь 2 из 9 пенальти на чемпионатах мира. Вратарь Марокко сделал 4 сэйва, трижды соперники били мимо ворот
Буну пропустил лишь 2 из 9 пенальти на чемпионатах мира.

Яссин Буну пропустил лишь два из девяти пенальти, которые пробивались в его ворота на чемпионатах мира. 

Данная статистика приводится с учетом послематчевых серий пенальти.

Сегодня вратарь сборной Марокко поймал мяч после удара нападающего сборной Франции с 11-метровой отметки в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (0:0, первый тайм).

Это четвертый сэйв 35-летнего голкипера после удара с пенальти на чемпионатах мира. Еще 3 раза соперники били мимо створа ворот. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала49192 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
logoСборная Франции по футболу
logoЯссин Буну
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Марокко по футболу
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Сумасшедшая статистика. Браво!
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Сумасшедшая статистика. Браво!
Комментарий скрыт
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Сумасшедшая статистика. Браво!
Тер Штеген!
Тут остаётся просто восхищаться.
Буну по пенальти финал ЛЕ выигрывал совсем недавно, на опыте тащит)
ОтветStreetbor
Буну по пенальти финал ЛЕ выигрывал совсем недавно, на опыте тащит)
Почти как стата Сафонова на клубных чемпионатах мира
Ну удар Мбаппе даже Толстый с соседнего дома отбил бы. Но в целом статистика впечатляет
ОтветКабаниус
Ну удар Мбаппе даже Толстый с соседнего дома отбил бы. Но в целом статистика впечатляет
Леха со двора, скорее всего забил бы)
ОтветУзурпатор правды
Леха со двора, скорее всего забил бы)
ладно Лёха, он мастер. его бабка забила бы. а она уже 5 лет как померла.
ЗНАЯ Спортс, и как тут проклятия работают - если сегодня дойдет до пенальти - то пропустит все пять.
ОтветSash0k
ЗНАЯ Спортс, и как тут проклятия работают - если сегодня дойдет до пенальти - то пропустит все пять.
Уже не дойдет
Ответidemidov
Уже не дойдет
и это замечательно
Очень хороший вратарь, который дает уверенность всей защитной линии. Жаль, что так с сеткой сложилось, должен был по крайней мере за 3 место играть. И претендовать на лучшего вратаря турнира.
жесть. в хоккее чаще забивают чем он пропускает.... а там игроку в 3 раза сложнее забить вратарю .
Уезжал в Аравию в 32 года после ЧМ-2022, явно мог эти 4 года поиграть в каком-нибудь топ-клубе
ОтветВлад Безруков
Уезжал в Аравию в 32 года после ЧМ-2022, явно мог эти 4 года поиграть в каком-нибудь топ-клубе
Он Еврокубок взял, что ему ещё надо? А там спокойно, вокруг свои и зарплата хорошая. В принципе он и до следующего ЧМ может так играть
Лишнее доказательство, что пенальти - не лотерея.
Магрибинец
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