«Барса» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми. Каталонцы считают, что смогут купить форварда «Боруссии» значительно дешевле

«Барселона» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми.

«Барселона » не будет сильно повышать предложение по Кариму Адейеми .

Ранее стало известно , что «Боруссия » отклонила предложение каталонцев о трансфере форварда за 20 миллионов евро.

Как сообщает Фабрицио Романо, «блауграна» не будет предлагать 40 миллионов евро, которые хотели бы получить дортмундцы. В «Барсе» считают, что осуществить сделку можно будет значительно дешевле.

Действующий контракт 24-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года. Статистику Адейеми можно найти здесь .