«Барса» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми. Каталонцы считают, что смогут купить форварда «Боруссии» значительно дешевле
«Барселона» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми.
«Барселона» не будет сильно повышать предложение по Кариму Адейеми.
Ранее стало известно, что «Боруссия» отклонила предложение каталонцев о трансфере форварда за 20 миллионов евро.
Как сообщает Фабрицио Романо, «блауграна» не будет предлагать 40 миллионов евро, которые хотели бы получить дортмундцы. В «Барсе» считают, что осуществить сделку можно будет значительно дешевле.
Действующий контракт 24-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года. Статистику Адейеми можно найти здесь.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Ну а чел все ровно из Боруссии уйдёт. У него же там жинка митингует, хочет в большие города для своей сногшибателтной рэп карьеры