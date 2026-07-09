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«Барса» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми. Каталонцы считают, что смогут купить форварда «Боруссии» значительно дешевле
«Барселона» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми.

«Барселона» не будет сильно повышать предложение по Кариму Адейеми.

Ранее стало известно, что «Боруссия» отклонила предложение каталонцев о трансфере форварда за 20 миллионов евро. 

Как сообщает Фабрицио Романо, «блауграна» не будет предлагать 40 миллионов евро, которые хотели бы получить дортмундцы. В «Барсе» считают, что осуществить сделку можно будет значительно дешевле. 

Действующий контракт 24-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года. Статистику Адейеми можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии

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Барса думает брать за 20, причем 20 должен заплатить Дортмунд
Очень надеюсь, что больше 20 реально не предложат
Лучше 40 млн на ЦЗ потратить, или на ЦФ какого нибудь. Ну точно не на ещё одного вингера.
Ну а чел все ровно из Боруссии уйдёт. У него же там жинка митингует, хочет в большие города для своей сногшибателтной рэп карьеры
Ответ)( Paris )(
Лучше 40 млн на ЦЗ потратить, или на ЦФ какого нибудь. Ну точно не на ещё одного вингера. Ну а чел все ровно из Боруссии уйдёт. У него же там жинка митингует, хочет в большие города для своей сногшибателтной рэп карьеры
Да-да, как будто мы первый раз видим, что кто-то отказывается продлевать контракт с "Боруссией" и всегда наверное виноваты жёны-реперы. Перестань черпать инфу о футболе в "Космополитен"
Ответ)( Paris )(
Лучше 40 млн на ЦЗ потратить, или на ЦФ какого нибудь. Ну точно не на ещё одного вингера. Ну а чел все ровно из Боруссии уйдёт. У него же там жинка митингует, хочет в большие города для своей сногшибателтной рэп карьеры
Бальшие гарадаа!!!
Да нафиг нужен за 40 этот токсик. Что внешне, что по характеру сильно напоминает Сане. Уже хотя бы год тогда подождите, чтобы следующим летом бесплатно забрать. А лучше вообще забыть этот вариант.
За бесплатно слабо?
Ну да, через год.
Какой он игрок вообще?
ОтветEsu
Какой он игрок вообще?
Хороший, но нестабильный
ОтветEsu
Какой он игрок вообще?
Если перейдет в барсу - топ, один из лучших в мире. Если не перейдет - бегунок, даром не нужен
АПЛ купит за 60!)))
Бетис готов забрать бесплатно с пониженной зп. Уверен в АПЛ есть клубы которые и клубу и игроку больше предложат
Конечно, какие 40 млн, он столько не стоит
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