«Португалия навсегда». Роналду выложил пост после вылета с ЧМ-2026
Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсети после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года.
Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Испании в 1/8 финала со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире.
«Португалия навсегда», – написал Роналду.
У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала38306 голосов
Франция
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Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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У местных глоров криштика вообще нет никакого критического мышления:))
Почему Португалия до этого не брала титулы за свою историю, и только с Роналду взяла три?)
Почему так?
Решил соломинку себе постелить,комплексы преследуют его