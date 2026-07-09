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  4. «Португалия навсегда». Роналду выложил пост после вылета с ЧМ-2026

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«Португалия навсегда». Роналду выложил пост после вылета с ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсети после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года.

Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Испании в 1/8 финала со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире.

«Португалия навсегда», – написал Роналду. 

У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала38306 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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Комментарии

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Жезуш сейчас наведет порядок в сборной. Разгонит всех бездарей из ПСЖ, поставит в состав Катю, Эльму, Пирса, Гном Гномыча, чтобы они сражались за великого Роналду, как аргентинцы за Месси.
ОтветRoy Makaay
Жезуш сейчас наведет порядок в сборной. Разгонит всех бездарей из ПСЖ, поставит в состав Катю, Эльму, Пирса, Гном Гномыча, чтобы они сражались за великого Роналду, как аргентинцы за Месси.
Гном Гномыча нельзя, он уже за Азербайджан(
ОтветKing_X
Гном Гномыча нельзя, он уже за Азербайджан(
Тогда Алонсо на подмену
Португалия была середняком местного пошиба:) Но потом внезапно Порту выигрывает с португальскими игроками Лигу Чемпионов, к этим игрокам добавляется Фигу, Руй Кошта, Паулета и тренер только что выигравший Чемпионат Мира, но это ничего не значит, потому что Португалию сделал топом один роналду:))

У местных глоров криштика вообще нет никакого критического мышления:))
Ответrigobersong
Португалия была середняком местного пошиба:) Но потом внезапно Порту выигрывает с португальскими игроками Лигу Чемпионов, к этим игрокам добавляется Фигу, Руй Кошта, Паулета и тренер только что выигравший Чемпионат Мира, но это ничего не значит, потому что Португалию сделал топом один роналду:)) У местных глоров криштика вообще нет никакого критического мышления:))
Комментарий скрыт
ОтветOwej
Комментарий скрыт
До прихода Куарежмы, Нани и Пепе португалия тоже ничего не выиграла, логика потрясающая:))🤣🤣
Заруинил португальцам все турниры за 22 года. И то, они умудрились выиграть один единственный - без его участия. То есть единственный раз, за 22 года, когда он действительно помог своей сборной - это своим отсутствием. Великий Сссиу😂
ОтветМитрандир цвета хаки
Заруинил португальцам все турниры за 22 года. И то, они умудрились выиграть один единственный - без его участия. То есть единственный раз, за 22 года, когда он действительно помог своей сборной - это своим отсутствием. Великий Сссиу😂
а до финала Евро без него наверное тоже дошли? Как так получилось то?
Почему Португалия до этого не брала титулы за свою историю, и только с Роналду взяла три?)
Почему так?
ОтветArtur Pokachevski
а до финала Евро без него наверное тоже дошли? Как так получилось то? Почему Португалия до этого не брала титулы за свою историю, и только с Роналду взяла три?) Почему так?
Какие 3? Чемп Европы брали- да. Когда Португалия выползла из группы 3ьей, а потом прошла со скрипом грозные Уэльс и Польшу по пенкам🥲 великий Кришт в финале слился, и Португалия победила без него нормального соперника за весь турнир - Францию. Да к тому же Кришт не вошёл в топ10 игроков этого турнира. Как обычно собирал свою мусорную статку и забыл в командные действия🤷🏻‍♂️😂
До прихода роналду, греки не выигрывали Евро
ОтветSefirot Almazv
До прихода роналду, греки не выигрывали Евро
Ну Вы, конечно, мочите. Роналду тогда сколько лет было то? Хотите сказать, что поражение в финале Евро, вина 19 летнего пацана, когда в составе были зрелые Паулета, Нуно Гомеш, Руй Кошта и др.?
ОтветIgor Chuhmanov
Ну Вы, конечно, мочите. Роналду тогда сколько лет было то? Хотите сказать, что поражение в финале Евро, вина 19 летнего пацана, когда в составе были зрелые Паулета, Нуно Гомеш, Руй Кошта и др.?
А когда хейтите Ямала возраст вообще не учитываете) но это другое
"Узбекистан навсегда!"
В Португалии навсегда, мол не уйду никогда))
ОтветСерёга Абрамов_1117252575
В Португалии навсегда, мол не уйду никогда))
Играть до гроба
Позор навсегда!:)
Ответrigobersong
Позор навсегда!:)
Нет, не на всегда. Уверен когда криштик повесит бутсы на гвоздь, Португалия поборется за турниры, с таким то составом.
ОтветBlaumerc
Нет, не на всегда. Уверен когда криштик повесит бутсы на гвоздь, Португалия поборется за турниры, с таким то составом.
К тому времени уже и поколение сменится ) а пока они продолжат выслушивать проклятия от его родни и фанбазы, как не тянут играть с сыном Долорес и Диниса )
Только вчера - Португалия без Роналду не выиграла ничего,а сегодня - Португалия навсегда ?!
Решил соломинку себе постелить,комплексы преследуют его
ОтветHella black
Только вчера - Португалия без Роналду не выиграла ничего,а сегодня - Португалия навсегда ?! Решил соломинку себе постелить,комплексы преследуют его
Дежурный под постами РОналду
Фанаты португальца в своём мире живут. У них Евро сложнее ЧМ, а Лига наций престижный трофей...
Ответbarcelonistas
Фанаты португальца в своём мире живут. У них Евро сложнее ЧМ, а Лига наций престижный трофей...
Уже забыли как Копа Америка была главным критерием при вручении ЗМ?)
ОтветMaxxx_KST
Уже забыли как Копа Америка была главным критерием при вручении ЗМ?)
У охранителей Роналду третий день будто мозг воспален, генерируют бессвязные комменты по каждым постом, даже лень уточнять при чем тут КА и ЗМ и мой коммент 🥱
Звучит угрожающе
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