«Португалия навсегда». Роналду выложил пост после вылета с ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсети после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года.

Команда под руководством Роберто Мартинеса уступила сборной Испании в 1/8 финала со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире.

«Португалия навсегда», – написал Роналду.

У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго