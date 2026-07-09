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  4. Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026. Шакира, Мадонна, BTS и Coldplay тоже поучаствуют в шоу

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Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026. Шакира, Мадонна, BTS и Coldplay тоже поучаствуют в шоу
Джастин Бибер выступит на финале ЧМ-2026.

Джастин Бибер выступит на финале чемпионата мира 2026 года.

Канадский певец станет одним из хедлайнеров музыкального шоу в перерыве финального матча вместе с Шакирой, Мадонной и BTS. В 11-минутном шоу также примут участие Burna Boy, Густаво Дудамель и хор PS22, а также группа Coldplay, солист которой, Крис Мартин, выступил в качестве одного из организаторов. На мероприятии также появятся персонажи детских телешоу «Улица Сезам» и «Маппет-шоу».

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир, как ничто другое. Я благодарен, что участвую в этом шоу, и еще больше благодарен за то, что оно уже помогает расширить доступ к образованию для детей по всему миру», – сказал Бибер.

Шоу в перерыве финала ЧМ-2026 пройдет в поддержку фонда FIFA Global Citizen Education, собирающего средства для расширения доступа к образованию и футболу для детей по всему миру.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, США.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала32834 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Variety
музыка
logoЧемпионат мира по футболу
Джастин Бибер
Шакира
logoМадонна

Комментарии

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Не Чеботина, конечно, но тоже ничего 😑
Ответonegin2007
Не Чеботина, конечно, но тоже ничего 😑
Комментарий скрыт
ОтветCube Litening C:68X
Комментарий скрыт
«Прешь её?»
шоу Сидни Суини в бикини и в перерыве футбол ... )
ОтветWilly Bons
шоу Сидни Суини в бикини и в перерыве футбол ... )
Тогда в перерыве люди будут переключать канал на повторы опасных моментов в замедленной съёмке.
Лучше б Роналду спел, хоть как-то попал бы на финал ЧМ
Ответartpal
Лучше б Роналду спел, хоть как-то попал бы на финал ЧМ
На ЧМ его песенка спета :)
ОтветLavrRoman
На ЧМ его песенка спета :)
Но он ещё может выиграть "Евровидение"...
А мне нравится его творчество
ОтветСалауат Нуралиев
А мне нравится его творчество
Раз сегодня день камингаутов, то признаюсь, что мне нравится играть в фортнайт 🙃
Ответonegin2007
Раз сегодня день камингаутов, то признаюсь, что мне нравится играть в фортнайт 🙃
Более гейское придумать будет сложно 😁 Разве что добавить, что слушаешь Коржа и любишь бмв 😁
Хор имени Пятницкого тоже выступит…. но в Самаре
Отлично! Лет сорок не видел Кермита и миссис Пигги...
ОтветRenki
Отлично! Лет сорок не видел Кермита и миссис Пигги...
Она мисс!
Я бы Фила Колинза послушал.
ОтветСергей Колесов
Я бы Фила Колинза послушал.
А я бы Филиппа Киркорова!
ОтветManchot
А я бы Филиппа Киркорова!
Фил Кирколинз
Гала-концерт звёзд эстрады, а в конце ещё ребята мяч попинают)
Ответpeople people
А P.Diddy будет?
Будет Ms.Piggy.
Ответpeople people
А P.Diddy будет?
Мой друг Шон...Шон?? Ну Паф Дэдди!..
А в перерывах на водопой группа Aqua
ОтветАлексей Рыбаков
А в перерывах на водопой группа Aqua
Аквариум )
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