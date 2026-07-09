  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Депутаты Европарламента призвали расследовать отмену дисквалификации Балогуна и связей Инфантино с Трампом

0
Депутаты Европарламента призвали расследовать отмену дисквалификации Балогуна и связей Инфантино с Трампом
В Европарламенте призвали расследовать отмену дисквалификации Балогуна.

Европейские политики призвали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино на фоне отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация нападающего была приостановлена с испытательным сроком в один год, и он смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

Как сообщает The Athletic, в среду 72 депутата Европарламента обратились к руководителям футбольных ассоциаций 27 стран Евросоюза, призвав провести расследование действий ФИФА. Ранее депутаты также обращались в ФИФА с требованием рассмотреть жалобу в связи с присуждением премии мира ФИФА Трампу в декабре 2025 года.

«В свете принятого в воскресенье решения приостановить автоматическую дисквалификацию [Балогуна] на один матч, мы считаем, что европейским футбольным ассоциациям, каждая из которых является членом ФИФА, пора вмешаться и потребовать расследования процессов принятия решений.

Уставные правила и Кодекс этики ФИФА предоставляют ассоциациям-членам четкую основу для вмешательства и требования проведения расследования. Требование политической нейтральности четко изложено как в Уставе ФИФА, так и в Кодексе этики. Статья 4(2) Устава ФИФА закрепляет принцип, согласно которому ФИФА сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии, а статья 15 Кодекса этики ФИФА гласит, что все футбольные чиновники должны сохранять политическую нейтральность, и предусматривает строгие санкции за нарушения.

Ассоциации-члены должны играть важную роль в обеспечении соблюдения правил и привлечения к ответственности нарушителей. В этой связи мы настоятельно призываем вас присоединиться к недавним призывам депутатов Европарламента и Норвежской федерации футбола поддержать расследование связей Джанни Инфантино с президентом Трампом. Любое расследование теперь должно включать тщательный анализ процесса принятия решений, связанных с решением ФИФА отменить дисквалификацию игрока сборной США», – говорится в письме.

Также сообщается, что некоммерческая организация FairSquare, специализирующаяся на спорте, правах человека и политических репрессиях, заявила о намерении пожаловаться в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с «неоднократным нарушением правил политического нейтралитета президентом ФИФА Джанни Инфантино».

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала36373 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoПолитика
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Европейский союз
logoДональд Трамп
logoСборная США по футболу
logoФоларин Балогун

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Этот беспредел остался последним нерешенным в Европе в 2026 году. Браво, парламентарии👍🏻
Не позавидуешь Инфантино, вляпался как надо.
Ответs.borodin3221
Не позавидуешь Инфантино, вляпался как надо.
Инфантино пошло бы на пользу, если с Марокко удалят Мбаппе или хотя бы покажут желтую Олисе, это будет вторая желтая для него.
Тогда к радости болельщиков заменят дисквалификацию на условную, и, думаю, все заткнутся и признают, что это здорово, что у ФИФА есть такое право - заменять дисквалификацию на условную.
Европарламент гавкает на своего хозяина? :)
Ответjjeka
Европарламент гавкает на своего хозяина? :)
Они в настоящее время "в разводе")))
"Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
“Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою…”
Очень сомнительно, что дисциплинарный комитет вообще собирался, т.к. нет ни каких документов свидетельствующих об этом.
Было бы также неплохо провести расследование в отношении решения КАФ о лишении сборной Сенегала титула победителя Кубка африканских наций. Некоторые журналисты говорят о том, что и там дело без Трампа не обошлось, т.к. он имеет в Марокко экономические и геополитические интересы.
"Подгнило что-то в Датском государстве". Инфантино себя полностью дискредитировал - "Все-таки надо тебе дать коленом! Надо!"
Трамп европарламенту - у меня три условия 1 - вы будете нам платить за все 2 - мы будем вас иметь 3 - мы отменяем красную карточку нашему хорошему парню ... - а на каком основании карточку отменять ???!!! - Трамп - это очень хорошо , что по первым двум пунктам у нас нет разногласий !
Трамп позвонил Инфантино и попросил отменить ударение. Расследование завершено.
Политики решили расследовать вмешательство политика в спорт!👏
Ответdvd4mjnvz4
Политики решили расследовать вмешательство политика в спорт!👏
Читаем внимательно: парламентарии призвали спортивных функционеров инициировать расследование.
ОтветTango Bourges - Basket Landes
Читаем внимательно: парламентарии призвали спортивных функционеров инициировать расследование.
Т.е. это не вмешательство в работу спортивных организаций? Ок.
Клоуны против клоунов.
ОтветРостов-на-Дону
Клоуны против клоунов.
дай угадаю, серьёзные умные люди только в России. вспоминается анекдот "кто сосёт, а кто минетчица".
Цирк и не более
За попу взяли Джанни...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о ситуации с Балогуном: «Давайте теперь каждый президент будет звонить в ФИФА и просить отменить красную карточку. Инфантино сам себя унизил, повел себя как не мужик»
7 июля, 16:56
Маттеус о Балогуне: «Пусть Инфантино хоть 10 Премий мира вручит Трампу, но это полное безобразие. Худшее, что я видел в футболе! ФИФА выставляет себя на посмешище, предает болельщиков»
7 июля, 10:16
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. 1/4 финала. Франция против Марокко. Мбаппе и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
58 минут назад
Ждем Франция – Марокко и вспоминаем лучший матч ЧМ – расскажите о нем на Трибуне и поборитесь за LEGO Кубок мира
32 минуты назадКонкурс
«Барса» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми. Каталонцы считают, что смогут купить форварда «Боруссии» значительно дешевле
33 минуты назад
Бруну о вылете Португалии с ЧМ: «Расстроен и разочарован, я многого ожидал от этой команды. Спасибо всем за поддержку и веру»
35 минут назад
Андрей Сантос прошел медосмотр для «МЮ». Хавбек завтра подпишет контракт до 2031-го и перейдет из «Челси» за 48+2 млн фунтов
49 минут назад
Министр спорта Франции о сожжении чучела Мбаппе в Парагвае: «Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Выражаю полную поддержку Килиану»
сегодня, 22:00
Мбаппе, Дембеле, Олисе, Браим, Хакими – в стартовых составах Франции и Марокко на матч 1/4 финала ЧМ
сегодня, 21:55
Кордоба признан игроком сезона на премии WINLINE Герои РПЛ. У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате
сегодня, 21:43
ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)
сегодня, 21:41
Ди Канио об Амориме в «Милане»: «Он не уживется с Леау, который думает только о модных показах и рэпе. Сколько энергии тратится впустую, когда часами сидишь в студии звукозаписи?»
сегодня, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гави: «Мне нравится Джастин Бибер, если он споет в финале ЧМ, будет еще лучше. Но мы хотим пробиться туда вне зависимости от того, выступит он там или нет»
7 минут назад
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Карабах» разгромил «Вестри», «Шериф» сыграл вничью с «Алюминием», «Динамо» Киев – с «Университатя Клуж»
7 минут назад
«Ахмат» подписал бразильского опорника Ромао. Контракт – на 3 года
9 минут назад
«Аталанта» купила хавбека «Кальяри» Гаэтано за 12+2 млн евро
23 минуты назадФото
Мбаппе стал самым молодым игроком с 20 матчами на ЧМ. Килиану 27 лет и 201 день
24 минуты назад
Член администрации Белого дома Джулиани допустил, что ситуация с отменой бана Балогуна отвлекла игроков США: «Возможно. Я не спортивный психиатр, мне сложно судить»
50 минут назад
Гол Воробьева от углового флага признан лучшим в сезоне на премии WINLINE Герои РПЛ. Лучшую передачу отдал Круговой
сегодня, 21:42
Круговой получил премию WINLINE Герои РПЛ в номинации «Самый медийный футболист»: «Золотой мяч», Кубок мира и остальные банальные награды есть у всех, звание медийных – у единиц»
сегодня, 20:49
«МЮ» близок к подписанию 35-летнего Дарлоу. Экс-вратарь «Лидса» – свободный агент
сегодня, 20:12
Защитник «Локомотива» Рамирес: «Мне нравится в России, чувствую себя комфортно. Получение гражданства было верным решением»
сегодня, 20:05