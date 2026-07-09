Депутаты Европарламента призвали расследовать отмену дисквалификации Балогуна и связей Инфантино с Трампом

В Европарламенте призвали расследовать отмену дисквалификации Балогуна.

Европейские политики призвали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино на фоне отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0), наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация нападающего была приостановлена с испытательным сроком в один год, и он смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

Как сообщает The Athletic, в среду 72 депутата Европарламента обратились к руководителям футбольных ассоциаций 27 стран Евросоюза, призвав провести расследование действий ФИФА. Ранее депутаты также обращались в ФИФА с требованием рассмотреть жалобу в связи с присуждением премии мира ФИФА Трампу в декабре 2025 года.

«В свете принятого в воскресенье решения приостановить автоматическую дисквалификацию [Балогуна] на один матч, мы считаем, что европейским футбольным ассоциациям, каждая из которых является членом ФИФА, пора вмешаться и потребовать расследования процессов принятия решений.

Уставные правила и Кодекс этики ФИФА предоставляют ассоциациям-членам четкую основу для вмешательства и требования проведения расследования. Требование политической нейтральности четко изложено как в Уставе ФИФА, так и в Кодексе этики. Статья 4(2) Устава ФИФА закрепляет принцип, согласно которому ФИФА сохраняет нейтралитет в вопросах политики и религии, а статья 15 Кодекса этики ФИФА гласит, что все футбольные чиновники должны сохранять политическую нейтральность, и предусматривает строгие санкции за нарушения.

Ассоциации-члены должны играть важную роль в обеспечении соблюдения правил и привлечения к ответственности нарушителей. В этой связи мы настоятельно призываем вас присоединиться к недавним призывам депутатов Европарламента и Норвежской федерации футбола поддержать расследование связей Джанни Инфантино с президентом Трампом. Любое расследование теперь должно включать тщательный анализ процесса принятия решений, связанных с решением ФИФА отменить дисквалификацию игрока сборной США», – говорится в письме.

Также сообщается, что некоммерческая организация FairSquare, специализирующаяся на спорте, правах человека и политических репрессиях, заявила о намерении пожаловаться в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с «неоднократным нарушением правил политического нейтралитета президентом ФИФА Джанни Инфантино».