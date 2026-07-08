«Реал» и Тчуамени продлят контракт до 2031 года
Тчуамени продлит контракт с «Реалом».
Орельен Тчуамени продлит контракт с «Реалом».
Мадридский клуб и французский полузащитник договорились о подписании нового соглашения, сообщает RMC Sport. Фабрицио Романо уточняет, что оно будет рассчитано до 2031 года. Нынешний контракт Тчуамени со «сливочными» действует до 2028 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги 26-летний футболист провел 33 матча и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Франция
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Англия
Норвегия
Марокко
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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Ключевой игрок
Очень важный игрок для команды.
Заслужил своей игрой улучшенный контракт, да и Куртуа конкуренция нужна.