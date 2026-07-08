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  4. «Реал» и Тчуамени продлят контракт до 2031 года

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«Реал» и Тчуамени продлят контракт до 2031 года
Тчуамени продлит контракт с «Реалом».

Орельен Тчуамени продлит контракт с «Реалом». 

Мадридский клуб и французский полузащитник договорились о подписании нового соглашения, сообщает RMC Sport. Фабрицио Романо уточняет, что оно будет рассчитано до 2031 года. Нынешний контракт Тчуамени со «сливочными» действует до 2028 года. 

В прошлом сезоне Ла Лиги 26-летний футболист провел 33 матча и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Солидно МЮ устроился. Андерсон в Сити, Тонали и Матеуш в ТТХ, Гимараэш почти в Арсенале, Тчуамени продлился. Всё ещё стратегия "не переплачивать" или же все-таки пойдут за Скоттом/Балебой за безумное бабло? Иначе можно в дураках совсем остаться
ОтветВаня Мамонов
Солидно МЮ устроился. Андерсон в Сити, Тонали и Матеуш в ТТХ, Гимараэш почти в Арсенале, Тчуамени продлился. Всё ещё стратегия "не переплачивать" или же все-таки пойдут за Скоттом/Балебой за безумное бабло? Иначе можно в дураках совсем остаться
Сантоса взяли
ОтветВаня Мамонов
Солидно МЮ устроился. Андерсон в Сити, Тонали и Матеуш в ТТХ, Гимараэш почти в Арсенале, Тчуамени продлился. Всё ещё стратегия "не переплачивать" или же все-таки пойдут за Скоттом/Балебой за безумное бабло? Иначе можно в дураках совсем остаться
Глэйзеры клоуны. Ушатали клуб, ввергли в долги. Им результат не нужен. Только деньги фанатов. Купят очередного спиннера прыщавого
Прекрасная новость.
Ответcorazon blanco
Прекрасная новость.
Комментарий скрыт
Ответcorazon blanco
Прекрасная новость.
Для реальных болельщиков Реала.
Урррааа!!!
Ключевой игрок
ОтветRio (BLR)
Урррааа!!! Ключевой игрок
Вальверде явно не это кричал, прочитав эту новость!)
ОтветRio (BLR)
Урррааа!!! Ключевой игрок
Я бы сказал ударный механизм этой команды
Поздравляю поклонников "Реала", но не от всего сердца, как говорится. Прекрасный игрок.
Выдыхаем. Прогрев на трансфер в МЮ потрепал нервишки.
Очень важный игрок для команды.
ОтветG.H.O.S.T.
Выдыхаем. Прогрев на трансфер в МЮ потрепал нервишки. Очень важный игрок для команды.
Смешно читать такое! Я, как болельщик Реала уже с 30 летним стажем, более тормознутого и медленного игрока я еще не видел, при том что техники у него вообще нет, он чистое бревно, сколько он привозил…..! А напривозит ещё не ясно сколько! Это вообще худшая новость, которая может быть!
ОтветБолельщик МГ
Смешно читать такое! Я, как болельщик Реала уже с 30 летним стажем, более тормознутого и медленного игрока я еще не видел, при том что техники у него вообще нет, он чистое бревно, сколько он привозил…..! А напривозит ещё не ясно сколько! Это вообще худшая новость, которая может быть!
Играет постоянно В основе в сборной и в клубе....точно поумней тебя работают там люди если его выбирают.....за твоё мнение вряд-ли кто то 10 копеек даст,а ему заплатят миллионов так 50 евро....то что ты пишешь даже не смешно
Отличный голкипер!
Заслужил своей игрой улучшенный контракт, да и Куртуа конкуренция нужна.
Вальверде счастлив!
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