«Реал» и Тчуамени продлят контракт до 2031 года

Тчуамени продлит контракт с «Реалом».

Орельен Тчуамени продлит контракт с «Реалом ».

Мадридский клуб и французский полузащитник договорились о подписании нового соглашения, сообщает RMC Sport. Фабрицио Романо уточняет , что оно будет рассчитано до 2031 года. Нынешний контракт Тчуамени со «сливочными» действует до 2028 года.

В прошлом сезоне Ла Лиги 26-летний футболист провел 33 матча и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .