Игроки Аргентины спели песню с упоминанием Фолклендских островов.

Футболисты сборной Аргентины спели новую песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026 .

В 1/8 финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счетом 3:2.

В раздевалке после матча игроки спели песню La cuarta estrella , для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor. В ней упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994 и желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США.

«32 года спустя Скалонета (прозвище, образованное от фамилии тренера Лионеля Скалони – Cпортс’‘) возьмет реванш за Кубок мира, украденный у «десятки», который нам не дали поднять.

Я хочу видеть четвертую звезду на нашей футболке. Я аргентинец с рождения и до самой смерти. За Мальвины (испаноязычное название Фолклендских островов – Спортс’‘), за Диего, за последний турнир Лео [Месси ].

Аргентина, я хочу видеть тебя чемпионом во второй раз подряд. Я фанат сборной, я болею за нее всем сердцем. Мы выиграли третий [чемпионат мира] с Лионелем и хотим быть чемпионами вновь. И спустя 32 года Скалонета отомстит», – говорится в песне.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Отметим, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.