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  4. «Спустя 32 года Скалонета отомстит за украденный Кубок мира. За Мальвины, за Диего, за Лео». Игроки Аргентины спели песню о дисквалификации Марадоны и Фолклендских островах

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«Спустя 32 года Скалонета отомстит за украденный Кубок мира. За Мальвины, за Диего, за Лео». Игроки Аргентины спели песню о дисквалификации Марадоны и Фолклендских островах
Игроки Аргентины спели песню с упоминанием Фолклендских островов.

Футболисты сборной Аргентины спели новую песню с упоминанием Фолклендских островов после выхода в четвертьфинал ЧМ-2026.

В 1/8 финала аргентинцы обыграли сборную Египта со счетом 3:2.

В раздевалке после матча игроки спели песню La cuarta estrella, для которой использовалась мелодия композиции No me arrepiento de este amor. В ней упоминается дисквалификация Диего Марадоны на ЧМ-1994 и желание взять реванш за поражение на том турнире, тоже проходившем в США.

«32 года спустя Скалонета (прозвище, образованное от фамилии тренера Лионеля Скалони – Cпортс’‘) возьмет реванш за Кубок мира, украденный у «десятки», который нам не дали поднять.

Я хочу видеть четвертую звезду на нашей футболке. Я аргентинец с рождения и до самой смерти. За Мальвины (испаноязычное название Фолклендских островов – Спортс’‘), за Диего, за последний турнир Лео [Месси].

Аргентина, я хочу видеть тебя чемпионом во второй раз подряд. Я фанат сборной, я болею за нее всем сердцем. Мы выиграли третий [чемпионат мира] с Лионелем и хотим быть чемпионами вновь. И спустя 32 года Скалонета отомстит», – говорится в песне.

Фолклендские острова являются спорной территорией между Аргентиной и Англией. Вооруженный конфликт между ними начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Отметим, что сборные Аргентины и Англии могут встретиться в полуфинале чемпионата мира. В 1/4 финала Англия сыграет с Норвегией, а Аргентина – со Швейцарией.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала24171 голос
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ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Аргентины
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoДиего Марадона
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Англии по футболу
logoЛионель Скалони

Комментарии

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Вот, бывает, спросишь «Фолкленды чьи?», и сразу понятно что перед тобою за человек
ОтветАнглийский_пациент
Вот, бывает, спросишь «Фолкленды чьи?», и сразу понятно что перед тобою за человек
Скоро Франция ответит игрой мерзким аргам на их мерзость. Если будет повторение финала 22 года
ОтветАнглийский_пациент
Вот, бывает, спросишь «Фолкленды чьи?», и сразу понятно что перед тобою за человек
Очень хороший маркер кстати, там уже 2 сотни лет не живет ни одного человека, кто говорит по-испански, но с какого-то перепугу острова должны быть аргентинскими, потому что англичане в этом мире могут приносить только зло и они всегда не правы
И тут Спортс байтит, противореча своим же принципам о политическом моратории...
Джереми Кларксон вспомнился..
Мне было 13 лет, когда Англия воевала с Аргентиной за Фолкленды. Отложилось в памяти. ,, Болел,, тогда за Аргентину, но они проиграли.
Эта песня не Мучачос. Это новая песня болельщиков для текущего чемпионата.
Настоящая команда. Роналду так и не смог будучи капитаном сплотить коллектив, так как это сделал вокруг себя Лео.
ОтветПапичслав
Настоящая команда. Роналду так и не смог будучи капитаном сплотить коллектив, так как это сделал вокруг себя Лео.
Настоящий капитан надавал бы люлей своим за неуважительное поведение к соперникам. Из Месси капитан пустышка
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