Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш возглавит сборную Португалии как минимум на 4 года
Сборную Португалии возглавит Жорже Жезуш.
Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш.
Экс-тренер «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, согласился возглавить национальную команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее пост главного тренера Португалии покинул Роберто Мартинес.
Ожидается, что Жезуш будет руководить сборной Португалии на Евро-2028 и на следующем чемпионате мира в 2030 году.
По окончании сезона-2025/26 Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Насра», с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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