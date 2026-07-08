Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш возглавит сборную Португалии как минимум на 4 года

Сборную Португалии возглавит Жорже Жезуш.

Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш .

Экс-тренер «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду , согласился возглавить национальную команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее пост главного тренера Португалии покинул Роберто Мартинес .

Ожидается, что Жезуш будет руководить сборной Португалии на Евро-2028 и на следующем чемпионате мира в 2030 году.

По окончании сезона-2025/26 Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Насра », с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии.