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  4. Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш возглавит сборную Португалии как минимум на 4 года

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Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш возглавит сборную Португалии как минимум на 4 года
Сборную Португалии возглавит Жорже Жезуш.

Новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш.

Экс-тренер «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, согласился возглавить национальную команду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее пост главного тренера Португалии покинул Роберто Мартинес.

Ожидается, что Жезуш будет руководить сборной Португалии на Евро-2028 и на следующем чемпионате мира в 2030 году.

По окончании сезона-2025/26 Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Насра», с которым выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЖорже Жезуш
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес

Комментарии

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Роналду встал с дивана)
ОтветБола Батыров
Роналду встал с дивана)
I’m back!
Недолго музыка играла...
ОтветEvgen Vynokurov
I’m back! Недолго музыка играла...
Я вернулся 😁
Ответ777тч
он остаётся?
А кто-то сомневался?)
Ответ777тч
он остаётся?
в небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться (с)
У Рона биологический возраст 30 лет так что ещё пару ЧМ отыграет
Рамуш вышел из чата
Почему бы Рону самому не возглавить сборную, а то всё через посредников)))
Ну всё Кринж поедет на ЧМ 2030 ! Кринж завершит карьеру только после Месси у него есть главный страх что Месси обойдет его по голам если он завершит карьеру раньше него
ОтветАнатолий Шарий
Ну всё Кринж поедет на ЧМ 2030 ! Кринж завершит карьеру только после Месси у него есть главный страх что Месси обойдет его по голам если он завершит карьеру раньше него
Правильно боится
Человек последнее заберёт)
Ему 71 год так-то, пример Луческу ничему не учит очевидно
На самом деле очень правильное назначение, он очень хорошо умеет ставить атакующую игру
Ответnikolai2011
На самом деле очень правильное назначение, он очень хорошо умеет ставить атакующую игру
был помощником у САФА в МЮ, крутой мужик !
ОтветLavinka
был помощником у САФА в МЮ, крутой мужик !
Ну Макларен тоже был помощником у сэра Алекса, и ещё Карлуш Кейруш, только им это в сольной карьере не сильно помогло
Ну как бы до Евро 28 Рон сможет дойти
Ну все. Тогда железно берут вместе след ЧМ хD
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