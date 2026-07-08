Лидеры стран-членов НАТО договорились не говорить с Трампом о ЧМ на саммите, «чтобы не раздражать его» (The Guardian)

Лидеры стран-членов НАТО не говорили с Трампом о футболе, чтобы не раздражать его.

С Дональдом Трампом не говорили о чемпионате мира на саммите НАТО.

7-8 июля в Анкаре проходил 36-й саммит Организации Североатлантического договора. Как пишет The Guardian, лидеры стран-членов организации неформально договорились не упоминать чемпионат мира по футболу в разговорах с президентом США, «чтобы не раздражать его».

Напомним, ранее ФИФА отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, который получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год – форвард США смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.