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Лидеры стран-членов НАТО договорились не говорить с Трампом о ЧМ на саммите, «чтобы не раздражать его» (The Guardian)
Лидеры стран-членов НАТО не говорили с Трампом о футболе, чтобы не раздражать его.

С Дональдом Трампом не говорили о чемпионате мира на саммите НАТО. 

7-8 июля в Анкаре проходил 36-й саммит Организации Североатлантического договора. Как пишет The Guardian, лидеры стран-членов организации неформально договорились не упоминать чемпионат мира по футболу в разговорах с президентом США, «чтобы не раздражать его».

Напомним, ранее ФИФА отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, который получил красную карточку после ВАР в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год – форвард США смог принять участие в матче против Бельгии в 1/8 финала (1:4).

Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала34638 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoДональд Трамп
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная США по футболу
logoПолитика

Комментарии

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Ссыкуны. 😄
Ответold_wolf
Ссыкуны. 😄
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ОтветНикому_никабельный
Комментарий скрыт
Так меня ещё никто не оскорблял. 😁
А отс***ть не договаривались ему?
ОтветРоман Г.
А отс***ть не договаривались ему?
там уже очередь как у нас на АЗС
ОтветРоман Г.
А отс***ть не договаривались ему?
Да это уже давно все сделали, чем тут удивить Большого Дони😃
Премьер-министр Бельгии вообще неожиданно заболел и не явился.
ОтветФут.Боль
Премьер-министр Бельгии вообще неожиданно заболел и не явился.
Иногда лучше вовремя заболеть!
В принципе этот "саммит" лучше реклама того, что верхний возраст для государственных постов должен быть ограничен 65, максимум 70 годами. По крайней мере в демократических странах.
Дед в деменции, не понимая с кем и что говорит, что-то там о ком-то решает. Это я про Трампа если что.
ОтветNemiga01
В принципе этот "саммит" лучше реклама того, что верхний возраст для государственных постов должен быть ограничен 65, максимум 70 годами. По крайней мере в демократических странах. Дед в деменции, не понимая с кем и что говорит, что-то там о ком-то решает. Это я про Трампа если что.
Да понятно, что не про Байдена. 😊
ОтветNemiga01
В принципе этот "саммит" лучше реклама того, что верхний возраст для государственных постов должен быть ограничен 65, максимум 70 годами. По крайней мере в демократических странах. Дед в деменции, не понимая с кем и что говорит, что-то там о ком-то решает. Это я про Трампа если что.
С одной стороны, лидеры главных стран старики - Трамп, Путин, Си, Моди. А с другой - какой-то непонятный малохольный молодняк - Зеленский, Макрон, премьеры Британии, которые меняются быстрее, чем дохнут мухи, и их никто не помнит. Думается, кто тут лучше, молодые или старые
Лидеры? Скорее шавки)
ОтветRio de Janeiro
Лидеры? Скорее шавки)
Шныри
У лидеров стран-членов НАТО языки слишком глубоко в заднем проходе Трампа, что не позволяет им говорить о ЧМ
Чтобы случайно не вернуть сборную США на ЧМ))
А Бельгия вообще на саммит не приехала.
Извиняюсь, почему на нашем политическом сайте мне опять вылазят новости спорта и рекламы каких-то фрибетов?
Реально смешно! Ребята стараются 🤡
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