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  4. Сенатор Парагвая Амарилья: «Отказываюсь сводить наследие Франции к Мбаппе – это страна Декарта, Гюго, де Бовуар. В мое время сказать «гребаный ниггер» было нормой – я убиваю это в себе»

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Сенатор Парагвая Амарилья: «Отказываюсь сводить наследие Франции к Мбаппе – это страна Декарта, Гюго, де Бовуар. В мое время сказать «гребаный ниггер» было нормой – я убиваю это в себе»
Сенатор Парагвая Амарилья: отказываюсь сводить Францию и ее наследие к Мбаппе.

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья выступила с речью по поводу скандала, связанного с ее заявлениями о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

«Франция – это Руссо, Декарт, Монтескье, Виктор Гюго, Симона де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить Францию и все ее огромное культурное, художественное и демократическое наследие к Мбаппе.

Как истинная либералка и демократка, я несу полную ответственность за свои слова. Последствия лягут на меня и больше ни на кого.

Когда Орландо Хиль, парень, который впервые попал на чемпионат мира, играл на глазах у всей планеты и протянул руку со всей присущей парагвайцу скромностью, а этот сукин сын отказался ее пожать... Это не по-французски, француз никогда бы так не поступил.

Я убиваю в себе неправильную Селесту. Я разрушаю тот образ мысли, в котором меня воспитывали и который я почти ненавижу сегодня. Я родилась во времена, когда сказать «гребаный ниггер» или «чертов жирдяй»  было в порядке вещей. Это было время нетерпимости. Я пытаюсь адаптироваться к новому миру, потому что мой мир, в котором я выросла, сделал нас сильными и стойкими.

Хочу сказать французам, которые смотрят на меня, что, будь я на месте Мбаппе, я бы уже проходила психотерапию», – сказала Амарилья.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ABC
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoПолитика
logoОрландо Хиль
дискриминация

Комментарии

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Вот это она заряженная, конечно :) Так набрасавыть не каждый сможет, какой у неё ник на Спортсе? Почему у неё ещё тега нет, кстати?
ОтветФран
Вот это она заряженная, конечно :) Так набрасавыть не каждый сможет, какой у неё ник на Спортсе? Почему у неё ещё тега нет, кстати?
Зато у неё есть почитатель в редакции, который находит новости от неё.
Хорошо что она еще не сказала: « Ниггеры должны вообще на плантации работать»
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
Хорошо что она еще не сказала: « Ниггеры должны вообще на плантации работать»
Так подожди. Щас Мбаппе ей ответит и в ответ может последовать примерно такая фраза)
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
Хорошо что она еще не сказала: « Ниггеры должны вообще на плантации работать»
Скажет ещё, будьте уверены. Она вообще без тормозов, даже не пытается как-то свой расизм завуалировать и в более тонком виде подать
Тебе и на своём месте психотерапия не помешает
Ответ777тч
Тебе и на своём месте психотерапия не помешает
У неё всё в порядке. Ей не нужно. Она права по всем пунктам. В этом отвратительном мире, где нужно быть политкорректным, иначе тебя отменят - она всё говорит как надо. Жаль, что норма сейчас стала другой. Это женщина рубит с плеча и она молодец.
ОтветSotrudnik1589
У неё всё в порядке. Ей не нужно. Она права по всем пунктам. В этом отвратительном мире, где нужно быть политкорректным, иначе тебя отменят - она всё говорит как надо. Жаль, что норма сейчас стала другой. Это женщина рубит с плеча и она молодец.
Если для вас выступать публично в духе "камерунское шимпанзе, жравшее кокос вместо материнского молока" норма, то вы нездоровы. И нет, абсолютно не жаль, что для подавляющего большинства это тупорылый и дремучий расизм
Видели мы эту парагвайскую скромность на поле.
Ей богу, иногда лучше жевать, чем говорить
Жан-Жак Руссо, кстати, был швейцарец и родился в Женеве, в отличие от парижанина Мбаппе. Просто к вопросу о влиянии происхождения на наследие
Ответpit4er
Жан-Жак Руссо, кстати, был швейцарец и родился в Женеве, в отличие от парижанина Мбаппе. Просто к вопросу о влиянии происхождения на наследие
Руссо - потомок гугенотов? Если да, то какая проблема с происхождением и наследием? Мбаппе же уроженец уже афро-магрибского Парижа.
ОтветЕвграф Потапов
Руссо - потомок гугенотов? Если да, то какая проблема с происхождением и наследием? Мбаппе же уроженец уже афро-магрибского Парижа.
Погоди, какой Магриба? Мбаппе же камерунец, поэтому просто африканского Парижа
С каждым разом закапывает себя все сильнее) нелепая😁
Бабка совсем с ума сошла, они там в сенате какие-то врачебные проверки проходят?
У неё там в родственниках художников не было?
ОтветNikola Poppop31
Бабка совсем с ума сошла, они там в сенате какие-то врачебные проверки проходят? У неё там в родственниках художников не было?
Если только ко Австрийского
Собственно, про Декарта и Руссо она права. Это одна из важных причин того, почему нельзя ставить знак равенства между коренными и понаехавшими. Для коренных это их культура, для большинства понаехавших - пустой звук, что бы у них ни было написано в паспорте.
она говорит о наследии но даже не хочет осознавать простой факт, что БЕЛЫЙ парагваец не коренной житель страны, это просто потомок испанских колонистов.
так чем белые парагвайцы как-то принципиально отличаются от черных французов? только цветом? ну это и есть расизм, а тётка даже не осознает это
ОтветVadim Vadim_1116553755
она говорит о наследии но даже не хочет осознавать простой факт, что БЕЛЫЙ парагваец не коренной житель страны, это просто потомок испанских колонистов. так чем белые парагвайцы как-то принципиально отличаются от черных французов? только цветом? ну это и есть расизм, а тётка даже не осознает это
"так чем белые парагвайцы как-то принципиально отличаются от черных французов?"

Первые являются создателями и носителями исторической национальной культуры.
Теперь отменят еще быстрее, после таких слов)
ОтветТимофей Головачев
Теперь отменят еще быстрее, после таких слов)
В Парагвае? Хрен там!
В Европе - отменят.
ОтветТимофей Головачев
Теперь отменят еще быстрее, после таких слов)
Никто её не отменят. У них свобода слова, поэтому там с этим всё в порядке. Её отменят в Европе, где свободы слова уже нет. Это - да, факты.
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