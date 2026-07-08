Сенатор Парагвая Амарилья: «Отказываюсь сводить наследие Франции к Мбаппе – это страна Декарта, Гюго, де Бовуар. В мое время сказать «гребаный ниггер» было нормой – я убиваю это в себе»

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья выступила с речью по поводу скандала, связанного с ее заявлениями о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.
Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.
«Франция – это Руссо, Декарт, Монтескье, Виктор Гюго, Симона де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить Францию и все ее огромное культурное, художественное и демократическое наследие к Мбаппе.
Как истинная либералка и демократка, я несу полную ответственность за свои слова. Последствия лягут на меня и больше ни на кого.
Когда Орландо Хиль, парень, который впервые попал на чемпионат мира, играл на глазах у всей планеты и протянул руку со всей присущей парагвайцу скромностью, а этот сукин сын отказался ее пожать... Это не по-французски, француз никогда бы так не поступил.
Я убиваю в себе неправильную Селесту. Я разрушаю тот образ мысли, в котором меня воспитывали и который я почти ненавижу сегодня. Я родилась во времена, когда сказать «гребаный ниггер» или «чертов жирдяй» было в порядке вещей. Это было время нетерпимости. Я пытаюсь адаптироваться к новому миру, потому что мой мир, в котором я выросла, сделал нас сильными и стойкими.
Хочу сказать французам, которые смотрят на меня, что, будь я на месте Мбаппе, я бы уже проходила психотерапию», – сказала Амарилья.
Комментарии
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Ей богу, иногда лучше жевать, чем говорить
У неё там в родственниках художников не было?
так чем белые парагвайцы как-то принципиально отличаются от черных французов? только цветом? ну это и есть расизм, а тётка даже не осознает это
Первые являются создателями и носителями исторической национальной культуры.
В Европе - отменят.