Сенатор Парагвая Амарилья: «Отказываюсь сводить наследие Франции к Мбаппе – это страна Декарта, Гюго, де Бовуар. В мое время сказать «гребаный ниггер» было нормой – я убиваю это в себе»

Сенатор Парагвая Амарилья: отказываюсь сводить Францию и ее наследие к Мбаппе.

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья выступила с речью по поводу скандала, связанного с ее заявлениями о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

Ранее на фоне поражения команды ее страны от Франции (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 политик резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча ».

Мбаппе отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ ». Амарилья назвала заявление футболиста гендерным насилием.

«Франция – это Руссо, Декарт, Монтескье, Виктор Гюго, Симона де Бовуар, Декларация прав человека и гражданина. Я отказываюсь сводить Францию и все ее огромное культурное, художественное и демократическое наследие к Мбаппе.

Как истинная либералка и демократка, я несу полную ответственность за свои слова. Последствия лягут на меня и больше ни на кого.

Когда Орландо Хиль, парень, который впервые попал на чемпионат мира, играл на глазах у всей планеты и протянул руку со всей присущей парагвайцу скромностью, а этот сукин сын отказался ее пожать ... Это не по-французски, француз никогда бы так не поступил.

Я убиваю в себе неправильную Селесту. Я разрушаю тот образ мысли, в котором меня воспитывали и который я почти ненавижу сегодня. Я родилась во времена, когда сказать «гребаный ниггер» или «чертов жирдяй» было в порядке вещей. Это было время нетерпимости. Я пытаюсь адаптироваться к новому миру, потому что мой мир, в котором я выросла, сделал нас сильными и стойкими.

Хочу сказать французам, которые смотрят на меня, что, будь я на месте Мбаппе, я бы уже проходила психотерапию», – сказала Амарилья.