Анри о Роналду без титулов ЧМ: «Его наследие неприкосновенно. Криштиану вдохновил несколько поколений, он пример для всех – посмотрите на его тело. Желаю ему забить 1000 голов»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри считает, что отсутствие титула чемпиона мира не повлияет на значимость Криштиану Роналду для мирового футбола.
Сборная Португалии с Роналду в составе вылетела с ЧМ-2026, уступив команде Испании (0:1). Роналду заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира – он ни разу не выигрывал этот турнир.
«Многие великие игроки не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Его наследие неприкосновенно.
Я желаю ему всего наилучшего, желаю преодолеть отметку в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, детей – особенно тем, как он дышит, живет и думает о футболе.
Посмотрите на его тело, он пример для всех. Так что, мужик, желаю тебе всего наилучшего во всем, что бы ты ни делал», – сказал Анри.
Комментарии
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Ну это аргумент, чтобы взять его на следующий чм😎.
Он ведь сейчас как робот двигается, нет той пластики, которая была когда он был техничным вингером
А тело можно легко накачать и после карьеры, примеры Торреса, озила, зе Роберто есть