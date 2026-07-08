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  4. Анри о Роналду без титулов ЧМ: «Его наследие неприкосновенно. Криштиану вдохновил несколько поколений, он пример для всех – посмотрите на его тело. Желаю ему забить 1000 голов»

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Анри о Роналду без титулов ЧМ: «Его наследие неприкосновенно. Криштиану вдохновил несколько поколений, он пример для всех – посмотрите на его тело. Желаю ему забить 1000 голов»
Анри: наследие Роналду неприкосновенно, я желаю ему всего наилучшего.

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри считает, что отсутствие титула чемпиона мира не повлияет на значимость Криштиану Роналду для мирового футбола. 

Сборная Португалии с Роналду в составе вылетела с ЧМ-2026, уступив команде Испании (0:1). Роналду заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира – он ни разу не выигрывал этот турнир. 

«Многие великие игроки не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Его наследие неприкосновенно. 

Я желаю ему всего наилучшего, желаю преодолеть отметку в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, детей – особенно тем, как он дышит, живет и думает о футболе.

Посмотрите на его тело, он пример для всех. Так что, мужик, желаю тебе всего наилучшего во всем, что бы ты ни делал», – сказал Анри. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FOX Sports
logoТьерри Анри
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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Да нафиг нам его тело, мы футбол смотрим
Ответsticky fingers
Да нафиг нам его тело, мы футбол смотрим
Не.. Пресс важнее.. 🤭
"посмотрите на его тело"
Ну это аргумент, чтобы взять его на следующий чм😎.
Какой то спорный аргумент, нужно ли это тело для игры в футбол?
Он ведь сейчас как робот двигается, нет той пластики, которая была когда он был техничным вингером
А тело можно легко накачать и после карьеры, примеры Торреса, озила, зе Роберто есть
ОтветArtemMU
Какой то спорный аргумент, нужно ли это тело для игры в футбол? Он ведь сейчас как робот двигается, нет той пластики, которая была когда он был техничным вингером А тело можно легко накачать и после карьеры, примеры Торреса, озила, зе Роберто есть
Да ощущение, что он слишком упоролся в "тело" и потерял все остальное(
Призыв смотреть на тело это разве не запрещенная повесточкой объективация?
Анри со своими банальными комментариями «за всех и за всё хорошее» не затерялся бы на спортсе, плюсы рубил бы только так😎
ОтветХавиГави_Паратрупер
Анри со своими банальными комментариями «за всех и за всё хорошее» не затерялся бы на спортсе, плюсы рубил бы только так😎
Как corazon?
Комментарий удален пользователем
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
ОтветВладимир Бенг
Комментарий удален модератором
Подписан на Роналду и Реал. Как не было мозгов, так и не прибавится
Пеле с Марадоной тоже вдохновили
Какое тело!
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