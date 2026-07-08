Шевалье останется в «ПСЖ». Француз общался с Энрике и хочет снова стать основным вратарем команды (Оливье Талларон)

Шевалье хочет снова стать первым номером «ПСЖ».

Люка Шевалье не покинет «ПСЖ» в ближайшее время.

24-летний вратарь намерен остаться в парижском клубе. Он несколько раз общался с главным тренером Луисом Энрике , и эти беседы были обнадеживающими для футболиста, пишет журналист Canal+ Оливье Талларон.

Утверждается, что француз хочет попытаться снова стать первым номером команды.

Прошлый сезон Шевалье начинал в качестве основного вратаря «ПСЖ », но с конца января не провел ни одного матча за команду – он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову.