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  4. Шевалье останется в «ПСЖ». Француз общался с Энрике и хочет снова стать основным вратарем команды (Оливье Талларон)

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Шевалье останется в «ПСЖ». Француз общался с Энрике и хочет снова стать основным вратарем команды (Оливье Талларон)
Шевалье хочет снова стать первым номером «ПСЖ».

Люка Шевалье не покинет «ПСЖ» в ближайшее время.

24-летний вратарь намерен остаться в парижском клубе. Он несколько раз общался с главным тренером Луисом Энрике, и эти беседы были обнадеживающими для футболиста, пишет журналист Canal+ Оливье Талларон.

Утверждается, что француз хочет попытаться снова стать первым номером команды. 

Прошлый сезон Шевалье начинал в качестве основного вратаря «ПСЖ», но с конца января не провел ни одного матча за команду – он проиграл конкуренцию Матвею Сафонову. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Оливье Талларона
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoЛюка Шевалье
logoЛуис Энрике

Комментарии

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Сафонов переходит в Манчестер Сити
ПСЖ покупает Акгацева
Шевалье на лавку
ОтветДядя ТУРА
Сафонов переходит в Манчестер Сити ПСЖ покупает Акгацева Шевалье на лавку
А Доннарумму куда?
ОтветBlack Phoenix
А Доннарумму куда?
В Баварию
Ну если он этот месяц усиленно тренировался, пока Сафонов этот месяц шарое.лся по всяким натальным картам и отмечал очередные -50% состояния, то шансы есть.
Ответmodesto
Ну если он этот месяц усиленно тренировался, пока Сафонов этот месяц шарое.лся по всяким натальным картам и отмечал очередные -50% состояния, то шансы есть.
вот это конечно сильное описания как я провёл это лето))
Ответmodesto
Ну если он этот месяц усиленно тренировался, пока Сафонов этот месяц шарое.лся по всяким натальным картам и отмечал очередные -50% состояния, то шансы есть.
А что Матвею остаётся, когда у него новая жена блогер, которая из мусорных пакетов делает флаг России (интересно, сколько они тренировалась, чтобы "спонтанно" такое соорудить?). Сафонов как вратарь хорош, но оленяка ещё тот, а это может сказаться на спортивной составляющей.
Ну в целом от конкуренции хуже не будет. А Сафонов пусть не расслабляется
Уверен что так и будет, Мотя превратился в шоумена, натальные карты, натальные нарды, Басты, Медиа футболы где он только не лазиет, в след году будет лавка и через время вернут в РФПЛ
ОтветАлексей Каштанов
Уверен что так и будет, Мотя превратился в шоумена, натальные карты, натальные нарды, Басты, Медиа футболы где он только не лазиет, в след году будет лавка и через время вернут в РФПЛ
Да уже можно и вернуться, он выиграл ЛЧ пройдя весь плей-офф в старте …) жизнь спортсмена удалась
Для Сафонова лучше конкурировать с Шевалье, чем с киперами сборной Португалии и Голландии, которые очень хорошо себя проявили на ЧМ. Слухи о интересе к ним со стороны ПСЖ ходили.
ОтветВасилий Васильев
Для Сафонова лучше конкурировать с Шевалье, чем с киперами сборной Португалии и Голландии, которые очень хорошо себя проявили на ЧМ. Слухи о интересе к ним со стороны ПСЖ ходили.
ЛЧ кто выиграл?
Ну пофиг же должно быть, если ты хороший игрок, кого там покупают на твою позицию. Пусть хоть лучших в состав берут - Сафонову как надо было, так и остаётся доказывать, чего он стоит.
Если он им станет так как в прошлом сезоне то ок
Ощущение, что Трамп и тут вмешался
Агафон двукратный победитель ЛЧ, а Шевалье кто такой?
Отличная новость, такой конкурент Сафонову самое то.
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