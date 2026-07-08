  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ривалдо: «Говорить о Месси – значит повторять очевидное. Какой же футболист! В 39 лет он показывает ту же страсть: радуется, борется, плачет и снова решает матчи»

0
Ривалдо: «Говорить о Месси – значит повторять очевидное. Какой же футболист! В 39 лет он показывает ту же страсть: радуется, борется, плачет и снова решает матчи»
Ривалдо: говорить о Месси – значит повторять очевидное. Какой же футболист!.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси

Форвард сборной Аргентины забил гол и отдал голевую передачу в игре 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2). 

«Какая самоотдача, какое стремление к победе, какая борьба и какая преданность делу всей команды! Именно это болельщики и хотят видеть на поле во время чемпионата мира.

Говорить о Лионеле Месси – значит повторять очевидное. Какой же это футболист! В 39 лет, выступая на своем шестом чемпионате мира, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины: радуется, борется, плачет и снова становится решающей фигурой.

Я бразилец, люблю свою страну и всегда буду болеть за нашу сборную. Соперничество – неотъемлемая часть футбола, но я также умею признавать и восхищаться, когда вижу великолепный матч и команду, которая оставляет на поле все без остатка.

Такие игры делают футбол еще более великим и являются настоящим украшением чемпионата мира. Поздравляю Аргентину с выходом в следующий раунд», – написал Ривалдо. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала18576 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ривалдо
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoСборная Египта по футболу
logoМЛС
logoРивалдо
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoЛа Лига

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ривалдо и сейчас был бы лучшим у бразильцев, наверное
ОтветSingidunum1389
Ривалдо и сейчас был бы лучшим у бразильцев, наверное
Не наверное,а точно был бы,как раз таких игроков нынешней Бразилии и не хватает сегодня.
ОтветSingidunum1389
Ривалдо и сейчас был бы лучшим у бразильцев, наверное
У чувака ЗМ. Больше чем у всей сборной Бразилии , конечно
Хорошие слова от Ривалдо. Никогда не забуду его чудо гол через себя за Барсу
Очередное обыкновенное чудо от Месси
ОтветЕбздрогыч
Очередное обыкновенное чудо от Месси
Сможешь пройти проверку капча?
ОтветЕбздрогыч
Очередное обыкновенное чудо от Месси
Комментарий скрыт
Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и нынешняя сборная, Винни пух, Кунья, Райан, просто небо и земля. Бразильцам не стоит расстраиваться, лет через 20 может появится поколение близкое к 2002г.
ОтветZoidberg3
Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и нынешняя сборная, Винни пух, Кунья, Райан, просто небо и земля. Бразильцам не стоит расстраиваться, лет через 20 может появится поколение близкое к 2002г.
Учитывая что за все эти годы появился один лишь Неймар, у меня большие сомнения насчёт этого
ОтветZoidberg3
Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и нынешняя сборная, Винни пух, Кунья, Райан, просто небо и земля. Бразильцам не стоит расстраиваться, лет через 20 может появится поколение близкое к 2002г.
Новое поколение может появиться через год или два, зачем 20?! Естественный процесс, тем более в Бразилии, где количество футболистов самое большое в мире, наверное.
В 39 лет мы были бы рады даже трём голам на ЧМ от Месси, а он наравне с Мбаппе на вершине голы пачками забивает и в плей-офф тащит как зверь с 8+1 по стате суммарно. Вот что значит топово играть в футбол. И это Лео ещё травму незадолго перед ЧМ получил.
Пора Месси "отстранить" в этом году из претендентов на ЗМ и вручить ему Бриллиантовый мяч.. FF должен это понять.. ☝️
15 голов на ЧМ после 35ти лет, не верится в такие цифры:)
Я забыл, Ривалдо же за Аргентину играл? Тогда все понятно
Спортс сегодня решил добить кристин клубничных
В это время один португалец поперхнулся
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Морган о Месси: «Все еще 🐐 – в промахах с пенальти»
вчера, 23:30
Скалони о Месси после 3:2 с Египтом: «Он мог сразу же сдаться после незабитого пенальти, но продолжал работать. У меня мурашки по коже от этого»
вчера, 23:13
Месси о 3:2 с Египтом: «Я счастлив, что Аргентина прошла дальше, учитывая, как мы это сделали. Невероятно. При 0:2 было тяжело, но эта команда никогда не сдается»
вчера, 23:01
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов пожаловался в Конституционный суд РФ на норму об уплате алиментов, сообщил адвокат вратаря: «В оспариваемых нормах есть неконституционность»
28 минут назад
Летексье вряд ли отстранят от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА. Страны не могут наложить вето на выбор судейской бригады, поводом может стать лишь некачественная работа (L’Équipe)
51 минуту назад
У Месси нет голов после 5 ударов со штрафных в плей-офф ЧМ-2026. С Кабо-Верде было 4 попытки – Возинья отразил 3 удара, 1 попал в стенку, в матче с Египтом Лео пробил в штангу
сегодня, 16:38
Агент Хусанова: «Он лишил себя первой брачной ночи, улетев после свадьбы на матч сборной с ОАЭ. Мог прилететь на следующий день, но хотел показать, что он как все»
сегодня, 16:34
Великий матч, драма или камбэк на ЧМ – расскажите свою историю на Трибуне и поборитесь за Кубок мира
сегодня, 16:30Конкурс
Так Месси забил важнейший гол Египту в 1/8 финала ЧМ – BBC воссоздали эпизод глазами самого Лео!
сегодня, 16:27ВидеоСпортс"
Дюков о Суперкубке из двух матчей: «РФС не против, но решать должны и РПЛ с клубами. Свободных окон не много, двум командам придется корректировать подготовку к сезону»
сегодня, 16:02
Канчельскис о Роналду: «Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет, в чем-то я его обошел. Но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000»
сегодня, 15:21
У Месси 7 голов в плей-фф ЧМ за карьеру, Криштиану на 6 турнирах отличился 1 раз – с пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 15:06
Месси – единственный игрок с несколькими ударами (2), голевыми моментами (2), обводками (2) и касаниями в штрафной (5) с 76-й минуты матча с Египтом. Он сделал больше всех касаний – 27
сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Булыкин о рекорде Фонтена по голам на ЧМ: «Месси будет тяжело забить еще 5, но бывает разное. Все мы помним, как Мбаппе забил 3 в финале»
15 минут назад
Глава «Милана» Кардинале на презентации Аморима: «Мы будем играть только ради победы, а не чтобы избежать поражения. Хотим вернуть славное прошлое, захватывающий футбол»
38 минут назад
Брэди о победе Аргентины над Египтом на ЧМ-2026: «Это превосходит камбэк «Нью-Ингленд» с 3:28»
сегодня, 16:22
«Реал» за 4 млн евро продаст Франа в «Бетис». У мадридцев будет право на 50% от перепродажи защитника
сегодня, 15:50
Ватцке о Клоппе в сборной Германии: «Вероятность более 50%, но это не свершившийся факт. Юрген – наш «план А», но есть некоторые препятствия из-за контракта с Red Bull»
сегодня, 15:39
Песьяков о Дзюбе: «Не знаю, рад бы я был ему «Крыльях», мы играем в другой футбол. Артем усилит любую команду из второй восьмерки»
сегодня, 15:08
Сольбаккен о Холанде: «Большим игрокам свойственно желание проявить себя. Эрлинг знает свои сильные стороны и то, как помочь Норвегии. Так и сложилось в матче с Бразилией»
сегодня, 14:41
Премьер-министры Великобритании и Норвегии провели встречу в футболках своих сборных. Стармер сказал: «Англия выиграла ЧМ только при лейбористском правительстве в 1966-м. Так что сейчас наше время»
сегодня, 14:38Видео
36-летний Блинд перешел в «Аякс» по контракту на год. Это 3-й период защитника в клубе
сегодня, 13:33Фото
Колосков о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «В Саудовской Аравии хороший чемпионат, это не Соломоновы Острова. Оттуда можно в Европу попасть, карьеру он не погубит»
сегодня, 13:10