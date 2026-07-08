Ривалдо: «Говорить о Месси – значит повторять очевидное. Какой же футболист! В 39 лет он показывает ту же страсть: радуется, борется, плачет и снова решает матчи»

Ривалдо: говорить о Месси – значит повторять очевидное. Какой же футболист!.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси .

Форвард сборной Аргентины забил гол и отдал голевую передачу в игре 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).

«Какая самоотдача, какое стремление к победе, какая борьба и какая преданность делу всей команды! Именно это болельщики и хотят видеть на поле во время чемпионата мира.

Говорить о Лионеле Месси – значит повторять очевидное. Какой же это футболист! В 39 лет, выступая на своем шестом чемпионате мира, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины: радуется, борется, плачет и снова становится решающей фигурой.

Я бразилец, люблю свою страну и всегда буду болеть за нашу сборную. Соперничество – неотъемлемая часть футбола, но я также умею признавать и восхищаться, когда вижу великолепный матч и команду, которая оставляет на поле все без остатка.

Такие игры делают футбол еще более великим и являются настоящим украшением чемпионата мира. Поздравляю Аргентину с выходом в следующий раунд», – написал Ривалдо.