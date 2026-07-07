ФИФА о возможном допуске России: «Проанализируем решение МОК согласованно с заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах»

В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске России.

В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске российских команд.

Ранее сообщалось , что в Международной федерации футбола обсудят возможность снятия бана с российских команд после рекомендаций МОК, который временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.

ФИФА проанализирует это решение согласованно с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах», – заявили в организации для Sky News.