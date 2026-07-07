  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. ФИФА о возможном допуске России: «Проанализируем решение МОК согласованно с заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах»

0
ФИФА о возможном допуске России: «Проанализируем решение МОК согласованно с заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах»
В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске России.

В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске российских команд.

Ранее сообщалось, что в Международной федерации футбола обсудят возможность снятия бана с российских команд после рекомендаций МОК, который  временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.

ФИФА проанализирует это решение согласованно с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах», – заявили в организации для Sky News. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала17649 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoФИФА
logoМОК

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Валера: вы хорошо подумайте! Не торопитесь!
ОтветNoN
Валера: вы хорошо подумайте! Не торопитесь!
Анализируйте получше. Семь раз отмерьте)
ОтветNoN
Валера: вы хорошо подумайте! Не торопитесь!
Цитаты истинных эстонцев)
Надеюсь допустят до Евро 2028, и можно увидеть легендарное дуо Смолова и Кокорира
Ответkokorin91
Надеюсь допустят до Евро 2028, и можно увидеть легендарное дуо Смолова и Кокорира
Боюсь, что нет. Дело в том, что уже осенью стартует Лига наций. Мы там уже точно не будем участвовать. А ведь ее итоги будут очень многое решать по результатам отбора. То есть, потенциально, если нас допустят до отбора к евро, то мы окажется без итогов лиги наций
Ответkokorin91
Надеюсь допустят до Евро 2028, и можно увидеть легендарное дуо Смолова и Кокорира
ФИФА не допускает до Евро. Это тема УЕФА.
Почему действия Израиля не анализирлвали при координации с соответствующими заинтересованными сторонами? Уверен, многие страны были против допуска евреев. Тогда они координировались с одной заинтересованной страной США.
ОтветBlaumerc
Почему действия Израиля не анализирлвали при координации с соответствующими заинтересованными сторонами? Уверен, многие страны были против допуска евреев. Тогда они координировались с одной заинтересованной страной США.
Это другое, понимать надо.
ОтветBlaumerc
Почему действия Израиля не анализирлвали при координации с соответствующими заинтересованными сторонами? Уверен, многие страны были против допуска евреев. Тогда они координировались с одной заинтересованной страной США.
Комментарий скрыт
Все,лег тронулся,давайте не .... мозги,допускайте,все равно уже в футболе полная вакханалия. Дони набирает,народ не упскают, пора России показать,что Карпин не болтливая эстонская болонка,а тренер(но это не точно)
ОтветRurik Gislasson
Все,лег тронулся,давайте не .... мозги,допускайте,все равно уже в футболе полная вакханалия. Дони набирает,народ не упскают, пора России показать,что Карпин не болтливая эстонская болонка,а тренер(но это не точно)
Россию не вернут. Если только переход в Азию, но даже так в лучшем случае отбор на Чм-2034.
Инфантино надо уйти из-под удара насчёт дела Балогуна, поэтому подсуетит допуск России
ОтветSeverfan
Инфантино надо уйти из-под удара насчёт дела Балогуна, поэтому подсуетит допуск России
и получит скандал куда громче чем отмена КК. Он и так испортил отношения с УЕФА, а тут не только Бельгия недовольна будет
ОтветVano from Tbilisi
и получит скандал куда громче чем отмена КК. Он и так испортил отношения с УЕФА, а тут не только Бельгия недовольна будет
Израиль в свое время играл в отборах Океании на ЧМ, так что там че-нить придумают, чтобы не пересекаться с Европой))
Допустим, нас возвращают, допустим УЕФА возвращает и в Европе не против. Вы представляете, как будут проходить матчи? Как наши клубы и сборные будут облетать пол Европы, чтобы попасть туда? Натурально сутки тратить на дорогу. А если план ковер, закрытие неба? Ладно в южную Европу, можно стерпеть такой вылет. Но не дай бог на выезд в Финляндию или Польшу или Прибалтику, туда раньше было близко, а сейчас откройте глобус и проведите линию к западному Казахстану, дальше через Кавказ к Турции, потом к Европе и наверх через Польшу. И это выездные матчи. А на домашние матчи из Европы никто не поедет в Россию, скажут на нейтральных полях. И вот точно так же мы будем летать в Турцию. А на выездные матчи с чего вдруг европейцы должны соглашаться отдать свой домашний матч на нейтральное поле в третей стране, чтобы видите ли России было проще добраться. И я не говорю про получение виз, возможность въезда в страну, расчеты. Не впустят в страну, переносить матч некуда, объявят технарь нам за неявку и всё.

Как собрались возвращаться в футбол в Европу я не понимаю, честно.
ОтветЕгор Арефьев
Допустим, нас возвращают, допустим УЕФА возвращает и в Европе не против. Вы представляете, как будут проходить матчи? Как наши клубы и сборные будут облетать пол Европы, чтобы попасть туда? Натурально сутки тратить на дорогу. А если план ковер, закрытие неба? Ладно в южную Европу, можно стерпеть такой вылет. Но не дай бог на выезд в Финляндию или Польшу или Прибалтику, туда раньше было близко, а сейчас откройте глобус и проведите линию к западному Казахстану, дальше через Кавказ к Турции, потом к Европе и наверх через Польшу. И это выездные матчи. А на домашние матчи из Европы никто не поедет в Россию, скажут на нейтральных полях. И вот точно так же мы будем летать в Турцию. А на выездные матчи с чего вдруг европейцы должны соглашаться отдать свой домашний матч на нейтральное поле в третей стране, чтобы видите ли России было проще добраться. И я не говорю про получение виз, возможность въезда в страну, расчеты. Не впустят в страну, переносить матч некуда, объявят технарь нам за неявку и всё. Как собрались возвращаться в футбол в Европу я не понимаю, честно.
Я думаю никто клубы в еврокубки возвращать не будет. Это прежде всего небезопасно.
А вот сборную могут на отбор к ЧМ пустить. Подберут нейтральных противников и проведем все свои матчи отбора на нейтральных полях.
ОтветЕгор Арефьев
Допустим, нас возвращают, допустим УЕФА возвращает и в Европе не против. Вы представляете, как будут проходить матчи? Как наши клубы и сборные будут облетать пол Европы, чтобы попасть туда? Натурально сутки тратить на дорогу. А если план ковер, закрытие неба? Ладно в южную Европу, можно стерпеть такой вылет. Но не дай бог на выезд в Финляндию или Польшу или Прибалтику, туда раньше было близко, а сейчас откройте глобус и проведите линию к западному Казахстану, дальше через Кавказ к Турции, потом к Европе и наверх через Польшу. И это выездные матчи. А на домашние матчи из Европы никто не поедет в Россию, скажут на нейтральных полях. И вот точно так же мы будем летать в Турцию. А на выездные матчи с чего вдруг европейцы должны соглашаться отдать свой домашний матч на нейтральное поле в третей стране, чтобы видите ли России было проще добраться. И я не говорю про получение виз, возможность въезда в страну, расчеты. Не впустят в страну, переносить матч некуда, объявят технарь нам за неявку и всё. Как собрались возвращаться в футбол в Европу я не понимаю, честно.
//Как собрались возвращаться в футбол в Европу я не понимаю, честно.//

А это неважно, как. Если что - Россия имеет право временно отложить возвращение, если уж все так страшно с логистикой. А как вариант - домашнее поле в Минске. И нам удобно, относительно - а европейцам просто удобно. Или в Казахстане, где у них там самый лучший стадион.
Выездные - на автобусе. Или с Минска бан на авиасообщение снимут, уже давно пора по времени, они особо и не при делах.
А если временно отложим возвращение по инициативе российской стороны - вообще хорошо. Миром будет расценено как "ответственный подход",
Могли бы просто написать, что Инфантино с Трампом обсудит вопросик
очень хочется, чтобы нашу сборную вернули в большой футбол и у всех молодых и талантливых футболистов с паспортом правильного цвета наконец-то появился бы шанс «ответить за базар», а то мы уже теоретически вышли из групп на всех крупных турнирах
ОтветЧемпион Людей
очень хочется, чтобы нашу сборную вернули в большой футбол и у всех молодых и талантливых футболистов с паспортом правильного цвета наконец-то появился бы шанс «ответить за базар», а то мы уже теоретически вышли из групп на всех крупных турнирах
А на деле вместо потенциальных полуфиналов еврокубков , ЧЕ и ЧМ, будут вылеты из групп и поражения от грандов из Кипра, Грузии и всяких Босний на ранних стадиях квалификации в ек
С заинтересованными лицами... Все что нужно о самостоятельности данной структуры
Что тут думать, надо возвращать!
Ответnaf @ nya
Что тут думать, надо возвращать!
Куда? Уефа нас не хочет видеть
ОтветЛенар Ахмадуллин
Куда? Уефа нас не хочет видеть
Куда они денутся😉
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Великий матч, драма или камбэк на ЧМ – расскажите свою историю на Трибуне и поборитесь за Кубок мира
2 минуты назадКонкурс
Так Месси забил важнейший гол Египту в 1/8 финала ЧМ – BBC воссоздали эпизод глазами самого Лео!
5 минут назадВидеоСпортс"
Дюков о Суперкубке из двух матчей: «РФС не против, но решать должны и РПЛ с клубами. Свободных окон не много, двум командам придется корректировать подготовку к сезону»
30 минут назад
Канчельскис о Роналду: «Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет, в чем-то я его обошел. Но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000»
сегодня, 15:21
У Месси 7 голов в плей-фф ЧМ за карьеру, Криштиану на 6 турнирах отличился 1 раз – с пенальти в 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 15:06
Месси – единственный игрок с несколькими ударами (2), голевыми моментами (2), обводками (2) и касаниями в штрафной (5) с 76-й минуты матча с Египтом. Он сделал больше всех касаний – 27
сегодня, 14:52
Только два аргентинца забили 25+ голов за «Барсу» в XXI веке. Кто второй?
сегодня, 14:35Тесты и игры
Далич покинул сборную Хорватии спустя 9 лет. Тренер завоевал серебро ЧМ-2018 и Лиги наций-2023, а также бронзу ЧМ-2022, команда вылетела с ЧМ-2026 в 1/16 финала
сегодня, 14:15
Тренер Швейцарии Якин: «Аргентина не непобедима. Сыграть с действующими чемпионами – уникальная возможность, постараемся их победить»
сегодня, 14:11
«Не увидел решений в пользу Аргентины. Наступ очевиден, в моменте с Салахом – игра в мяч, потом контакт. Это эмоции Египта, не выигравшего после 2:0». Экс-арбитр Николаев о судействе Летексье
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Брэди о победе Аргентины над Египтом на ЧМ-2026: «Это превосходит камбэк «Нью-Ингленд» с 3:28»
10 минут назад
«Реал» за 4 млн евро продаст Франа в «Бетис». У мадридцев будет право на 50% от перепродажи защитника
42 минуты назад
Ватцке о Клоппе в сборной Германии: «Вероятность более 50%, но это не свершившийся факт. Юрген – наш «план А», но есть некоторые препятствия из-за контракта с Red Bull»
53 минуты назад
Песьяков о Дзюбе: «Не знаю, рад бы я был ему «Крыльях», мы играем в другой футбол. Артем усилит любую команду из второй восьмерки»
сегодня, 15:08
Сольбаккен о Холанде: «Большим игрокам свойственно желание проявить себя. Эрлинг знает свои сильные стороны и то, как помочь Норвегии. Так и сложилось в матче с Бразилией»
сегодня, 14:41
Премьер-министры Великобритании и Норвегии провели встречу в футболках своих сборных. Стармер сказал: «Англия выиграла ЧМ только при лейбористском правительстве в 1966-м. Так что сейчас наше время»
сегодня, 14:38Видео
36-летний Блинд перешел в «Аякс» по контракту на год. Это 3-й период защитника в клубе
сегодня, 13:33Фото
Колосков о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «В Саудовской Аравии хороший чемпионат, это не Соломоновы Острова. Оттуда можно в Европу попасть, карьеру он не погубит»
сегодня, 13:10
Видео Вина Дизеля с предполагаемых съемок «Форсажа 11» оказалось записью рекламы к ЧМ по футболу
сегодня, 12:19Кино
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Кайрат» против «Сутьеска Никшич», «МЛ Витебск» сыграет с «Университатей»
сегодня, 11:18