ФИФА о возможном допуске России: «Проанализируем решение МОК согласованно с заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах»
В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске России.
В ФИФА прокомментировали информацию о возможном допуске российских команд.
Ранее сообщалось, что в Международной федерации футбола обсудят возможность снятия бана с российских команд после рекомендаций МОК, который временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР).
«ФИФА была проинформирована о решении МОК временно отменить отстранение Олимпийского комитета России.
ФИФА проанализирует это решение согласованно с соответствующими заинтересованными сторонами, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах», – заявили в организации для Sky News.
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Опубликовал: Алексей Белоус
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Как собрались возвращаться в футбол в Европу я не понимаю, честно.
А вот сборную могут на отбор к ЧМ пустить. Подберут нейтральных противников и проведем все свои матчи отбора на нейтральных полях.
А это неважно, как. Если что - Россия имеет право временно отложить возвращение, если уж все так страшно с логистикой. А как вариант - домашнее поле в Минске. И нам удобно, относительно - а европейцам просто удобно. Или в Казахстане, где у них там самый лучший стадион.
Выездные - на автобусе. Или с Минска бан на авиасообщение снимут, уже давно пора по времени, они особо и не при делах.
А если временно отложим возвращение по инициативе российской стороны - вообще хорошо. Миром будет расценено как "ответственный подход",