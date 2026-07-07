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  4. Криштиану Роналду: «Понравилось работать с Мартинесом – отличный тренер. Он выиграл титул для Португалии – многие этого не ценят. Раньше мы ничего не выигрывали»

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Криштиану Роналду: «Понравилось работать с Мартинесом – отличный тренер. Он выиграл титул для Португалии – многие этого не ценят. Раньше мы ничего не выигрывали»
Криштиану Роналду: понравилось работать с Мартинесом – отличный тренер.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ему понравилось работать с тренером Роберто Мартинесом.

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Специалист сообщил, что покидает пост главного тренера национальной команды.

«Мне очень понравилось работать с Мартинесом. Отличный тренер, замечательный человек. То, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул для Португалии.

Многие этого не ценят, но раньше Португалия ничего не выигрывала, а в последнее время сборная завоевывает титулы, что показывает, насколько хорошим тренером нужно быть, чтобы выиграть титул.

Я хочу поблагодарить его и пожелать ему счастья», – заявил Криштиану Роналду.

В 2025 году Португалия во главе с Мартинесом выиграла Лигу наций.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес

Комментарии

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Какой титул? Чем понравился? Выиграл товарищескую лигу наций и ставил Криро в старте на каждый матч, чтобы он нашакалил статистику? Тогда да, еще бы он не понравился
ОтветKirgizzz
Какой титул? Чем понравился? Выиграл товарищескую лигу наций и ставил Криро в старте на каждый матч, чтобы он нашакалил статистику? Тогда да, еще бы он не понравился
Что выиграли англичане за последние 20 лет? Что итальянцы? Французы выиграли 1 чм и никаких евро. Португалия маленькая страна, а рассуждения такие будто они гегемоны. У них есть Евро 2016 и какая никакая Лига Наций. Это самый конкурентный вид спорта, где на победу претендует 10 команд. Очень многое должно сложиться для победы. Шансы на такое очень малы
Ответfc_a.m.
Что выиграли англичане за последние 20 лет? Что итальянцы? Французы выиграли 1 чм и никаких евро. Португалия маленькая страна, а рассуждения такие будто они гегемоны. У них есть Евро 2016 и какая никакая Лига Наций. Это самый конкурентный вид спорта, где на победу претендует 10 команд. Очень многое должно сложиться для победы. Шансы на такое очень малы
Итальянцы евро выиграли вообще-то
Ответил всем своим фанатам, обвинявших тренера. Очень крутой тренер, тк заменил меня только один раз. Были бы смелые решения от него, то может быть прошли дальше, но тогда рон бы точно забыл про трофей.
Титул товарнякового турнира? Хахах! Скажи ещё, что Лига Нации ценнее, чем ЧМ))
ОтветГордей Голубев
Титул товарнякового турнира? Хахах! Скажи ещё, что Лига Нации ценнее, чем ЧМ))
Адепты Криштиану наверняка будут говорить, что Лигу Наций выиграть тяжелее, чем ЧМ )
ОтветГордей Голубев
Титул товарнякового турнира? Хахах! Скажи ещё, что Лига Нации ценнее, чем ЧМ))
ЧМ это ступень для победы в Лиге наций
Как так ничего не выигрывали? Роналду же сказал что он лично выиграл три титула для сборной?
ОтветPotapson
Как так ничего не выигрывали? Роналду же сказал что он лично выиграл три титула для сборной?
Она сама не понимает что несет
Респект Валере за Копа Дель Соль
В начале не понял какой трофей Мартинеса с портишами Криш имеет ввиду :). А оказалось совершенно товаришеский
Конечно понравился - он тебя в состав ставил всегда а ты забивал легендарные голы в ворота Узбекистана. Жаль только что это был не финал Чемпионата Мира, к сожалению 🙂
Творческий тандем Мартинес - Роналду похоронил Португалию
Как же Кришти эту лигу наций любит везде вспоминать. По сути это просто замена товарняков, ни больше ни меньше.
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку... Классика.
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