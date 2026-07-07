Криштиану Роналду: «Понравилось работать с Мартинесом – отличный тренер. Он выиграл титул для Португалии – многие этого не ценят. Раньше мы ничего не выигрывали»

Криштиану Роналду: понравилось работать с Мартинесом – отличный тренер.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что ему понравилось работать с тренером Роберто Мартинесом .

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

Специалист сообщил , что покидает пост главного тренера национальной команды.

«Мне очень понравилось работать с Мартинесом. Отличный тренер, замечательный человек. То, что он сделал для Португалии, заслуживает похвалы. Он выиграл титул для Португалии.

Многие этого не ценят, но раньше Португалия ничего не выигрывала, а в последнее время сборная завоевывает титулы, что показывает, насколько хорошим тренером нужно быть, чтобы выиграть титул.

Я хочу поблагодарить его и пожелать ему счастья», – заявил Криштиану Роналду.

В 2025 году Португалия во главе с Мартинесом выиграла Лигу наций.