Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ. У него 1 гол на этой стадии – Хорватии с пенальти на нынешнем турнире
Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не забил в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).
Это была 10-я игра 41-летнего нападающего в плей-офф ЧМ. В итоге у него только 1 гол на этой стадии турнира – Хорватии с пенальти в 1/16 финала на этом чемпионате.
В целом Роналду провел 27 матчей в рамках ЧМ и забил 11 мячей (4 – с пенальти).
Чаще Роналду в плей-офф ЧМ забивал даже Пепе. Тоскливые итоги
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала51613 голосов
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Transfermarkt
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Его фанатики неужели вы не видите, что не тянет человек игру в старте и все 90 минут на поле ? Ладно Роналду ему надо голы забивать, у него забрало упало, он фанат голов, он ими бредит, забирает у партнеров, бесится когда забивает не он, все штрафные оккупировал в стенку по 70 раз подряд бил!
Тут на сайте новости Руни, Фердинанд, Ибрагимович, Анри и еще 10-20 футболистов об этом пишут, ну не тянет Роналду, выходи на замену играй матчи выборочно, неужели вы все думаете, что весь мир против вашего игрока, неужели у вас тоже синдром сестер Роналду ?
А взывать к местным "Свидетелям Клубничновых" бесполезно - 18.12.2022 их психике урон нанесен такой, что дальнейший путь только в ПНД.
Сколько хейтеры писали про пенальти Месси, игнорируя его голы с игры, и множество передач, а тут такой позор, их кумир наконец то забил в придуманном плей офф, с пенальти, буквально высмеивая из самих. Но ведь величие не только в голах, а то, как ты играешь, твое мастерство на поле, вклад в команду. А у инфоцыгана все наоборот, команда должна вкладываться в него, федерация идти на поводу у рекламодателей.
Старикам всегда у нас почет,
А Роналду деньги не в берлоге,
Но в самой Аравии гребёт.
SUUIIII