Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ. У него 1 гол на этой стадии – Хорватии с пенальти на нынешнем турнире

Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не забил в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

Это была 10-я игра 41-летнего нападающего в плей-офф ЧМ. В итоге у него только 1 гол на этой стадии турнира – Хорватии с пенальти в 1/16 финала на этом чемпионате.

В целом Роналду провел 27 матчей в рамках ЧМ и забил 11 мячей (4 – с пенальти).

Чаще Роналду в плей-офф ЧМ забивал даже Пепе. Тоскливые итоги