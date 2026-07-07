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  4. Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ. У него 1 гол на этой стадии – Хорватии с пенальти на нынешнем турнире

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Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ. У него 1 гол на этой стадии – Хорватии с пенальти на нынешнем турнире
Роналду ни разу не забил с игры в 10 матчах плей-офф ЧМ.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не забил в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1). 

Это была 10-я игра 41-летнего нападающего в плей-офф ЧМ. В итоге у него только 1 гол на этой стадии турнира – Хорватии с пенальти в 1/16 финала на этом чемпионате. 

В целом Роналду провел 27 матчей в рамках ЧМ и забил 11 мячей (4 – с пенальти). 

Чаще Роналду в плей-офф ЧМ забивал даже Пепе. Тоскливые итоги

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Transfermarkt
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Комментарии

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Величайший игрок это не который забивает по 5 мячей Мальерке а который приводит свою сборную к результату на Чм. Как это сделал ну хотя бы Модрич 2018 или Холланд.А этот ждун пенальти конечно супер игрок но он не встанет в один ряд с величайшими(((Хотя фанатики начнут говорить что чм это херня
ОтветDima Petrov
Величайший игрок это не который забивает по 5 мячей Мальерке а который приводит свою сборную к результату на Чм. Как это сделал ну хотя бы Модрич 2018 или Холланд.А этот ждун пенальти конечно супер игрок но он не встанет в один ряд с величайшими(((Хотя фанатики начнут говорить что чм это херня
Показал твой коммент Роналду,он очень расстроился что Димка из Мухосранска его не считает великим игроком ((
ОтветDiego 95
Показал твой коммент Роналду,он очень расстроился что Димка из Мухосранска его не считает великим игроком ((
Я Вообще Заур из Осетии))))Ну мое дело маленькое😂 выразить никому не нужное мнение
Забил не забил, он целую сборную держал в заложниках от своих хотелок.

Его фанатики неужели вы не видите, что не тянет человек игру в старте и все 90 минут на поле ? Ладно Роналду ему надо голы забивать, у него забрало упало, он фанат голов, он ими бредит, забирает у партнеров, бесится когда забивает не он, все штрафные оккупировал в стенку по 70 раз подряд бил!

Тут на сайте новости Руни, Фердинанд, Ибрагимович, Анри и еще 10-20 футболистов об этом пишут, ну не тянет Роналду, выходи на замену играй матчи выборочно, неужели вы все думаете, что весь мир против вашего игрока, неужели у вас тоже синдром сестер Роналду ?
Ответzamzam
Забил не забил, он целую сборную держал в заложниках от своих хотелок. Его фанатики неужели вы не видите, что не тянет человек игру в старте и все 90 минут на поле ? Ладно Роналду ему надо голы забивать, у него забрало упало, он фанат голов, он ими бредит, забирает у партнеров, бесится когда забивает не он, все штрафные оккупировал в стенку по 70 раз подряд бил! Тут на сайте новости Руни, Фердинанд, Ибрагимович, Анри и еще 10-20 футболистов об этом пишут, ну не тянет Роналду, выходи на замену играй матчи выборочно, неужели вы все думаете, что весь мир против вашего игрока, неужели у вас тоже синдром сестер Роналду ?
Нормальные болельщики в здравом уме и без того всё хорошо понимают.
А взывать к местным "Свидетелям Клубничновых" бесполезно - 18.12.2022 их психике урон нанесен такой, что дальнейший путь только в ПНД.
GOAT плей-офф ЧМ? 10 матчей, 1 гол — и тот с точки. Мбаппе и Месси курят в сторонке, но в другую сторону
В выдуманном плей офф.
Сколько хейтеры писали про пенальти Месси, игнорируя его голы с игры, и множество передач, а тут такой позор, их кумир наконец то забил в придуманном плей офф, с пенальти, буквально высмеивая из самих. Но ведь величие не только в голах, а то, как ты играешь, твое мастерство на поле, вклад в команду. А у инфоцыгана все наоборот, команда должна вкладываться в него, федерация идти на поводу у рекламодателей.
Напомню обладатель 5 зм , автор почти 1000 голов . Занавес . Ни голов ни голевых просто балласт века.
ОтветNomerSports
Напомню обладатель 5 зм , автор почти 1000 голов . Занавес . Ни голов ни голевых просто балласт века.
Ето реално позор
Великий! Кстати, что-то его подруги морганы не видно.
ОтветАлексей Сид
Великий! Кстати, что-то его подруги морганы не видно.
Судя по ленте новостей на спортсе, старый АБВГДейщик на Трампа батон крошит.
Величайший!.. лицемер в истории футбола
Надо было заканчивать вовремя, как Кроос, на мажорной ноте, а не выставлять себя посмешищем.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам всегда у нас почет,
А Роналду деньги не в берлоге,
Но в самой Аравии гребёт.
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