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  4. Мартинес покидает сборную Португалии: «Не имеет смысла продолжать работу без победы на ЧМ. Надеюсь, у португальского народа останутся хорошие воспоминания об этих годах»

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Мартинес покидает сборную Португалии: «Не имеет смысла продолжать работу без победы на ЧМ. Надеюсь, у португальского народа останутся хорошие воспоминания об этих годах»
Роберто Мартинес уходит с поста главного тренера Португалии.

Роберто Мартинес сообщил, что покидает пост главного тренера сборной Португалии.

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

– Цикл завершен. Сейчас сборной нужен новый голос. Президент федерации Педру Проэнса имеет право выбрать нового тренера.

Я хочу поблагодарить президента и руководство за их поддержку и за предоставление мне и моему тренерскому штабу всех необходимых условий. Я ценю их силу и поддержку. Но цикл завершен.

Я забираю с собой воспоминания, и надеюсь, что у португальского народа тоже останутся хорошие воспоминания об этих 3,5 года, которые были одними из лучших в моей жизни.

– Вы приняли решение еще до чемпионата мира?

– Не думаю, что оно было окончательным. Моя цель, когда я возглавил сборную, заключалась в победе на чемпионате мира.

Не имеет смысла продолжать работу без победы на чемпионате мира. У руководства и президента федерации есть право выбрать нового тренера.

Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт завершился, поэтому больше нечего сказать, – сказал Роберто Мартинес.

Мартинес уходит из Португалии. Уже 13-я отставка ЧМ-2026

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала484 голоса
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НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoРоберто Мартинес
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoПедру Проэнса

Комментарии

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Как Федерация футбола Португалии взяла его главным тренером, он золотое поколение Бельгии можно сказать просрал. Посредственный тренер, без какого то тактического гения и поставленной четкой игры.
ОтветДжон Люлькович
Как Федерация футбола Португалии взяла его главным тренером, он золотое поколение Бельгии можно сказать просрал. Посредственный тренер, без какого то тактического гения и поставленной четкой игры.
Главный пункт в контракте был: вылизывать Роналду.
Что там можно требовать на поле
ОтветДжон Люлькович
Как Федерация футбола Португалии взяла его главным тренером, он золотое поколение Бельгии можно сказать просрал. Посредственный тренер, без какого то тактического гения и поставленной четкой игры.
Бельгия при нем стала третьей на ЧМ - это великолепное достижение. Таже Испания дальше 1/8 не могла выйти последние 16 лет последние если что
бездарь сливший два золотых поколения, Бельгии и Португалии
ОтветSultan Aidar
бездарь сливший два золотых поколения, Бельгии и Португалии
Этого недотренера когда-то всерьёз рассматривала Барса.
Пронесло
ОтветSultan Aidar
бездарь сливший два золотых поколения, Бельгии и Португалии
Ну, золотое поколение - это было поколение с Фигу и компанией. Это, максимум, серебряное.
Никчёмный тренер,что с кришти что без него сборная играла отвратно.Сейчас найдутся все равно те кто будет тыкать бронзой с Бельгией на ЧМ 2018,но заслуга лысого нулевая там Азар свой прайм показал
ОтветМент-Кент
Никчёмный тренер,что с кришти что без него сборная играла отвратно.Сейчас найдутся все равно те кто будет тыкать бронзой с Бельгией на ЧМ 2018,но заслуга лысого нулевая там Азар свой прайм показал
Та Бельгия играла тоже без какого-то четкого рисунка. В какой-то степени повезло, что остальные сборные сильнее лихорадило просто
ОтветМент-Кент
Никчёмный тренер,что с кришти что без него сборная играла отвратно.Сейчас найдутся все равно те кто будет тыкать бронзой с Бельгией на ЧМ 2018,но заслуга лысого нулевая там Азар свой прайм показал
А где ты смог посмотреть как сборная играла без кришти?
Как вы достали со своими золотыми поколениями. Бельгия в 2018-м была сильнее по составу Франции? Нет! Но только они им и проиграли.
ОтветАртем Чугунов
Как вы достали со своими золотыми поколениями. Бельгия в 2018-м была сильнее по составу Франции? Нет! Но только они им и проиграли.
Франция тогда реально была сильнее и по именам, и по игре. Франция могла вторым составом до полуфинала ЧМ дойти.
ОтветАртем Чугунов
Как вы достали со своими золотыми поколениями. Бельгия в 2018-м была сильнее по составу Франции? Нет! Но только они им и проиграли.
Согласен, он выжил максимум, взял медали мундиаля:)
даешь Тедеско теперь
Изначально было понятно что с таким тренером Португалии бы ничего не добилась, просто потеряли 3,5 года
Куда теперь губить золотое поколение? Во Францию или Испанию?
Кто вы Мартинес, не узнаю вас в гриме? - Ноунейм, физрук, как же я сразу недогадался, шарлатан.(голосом Михаила Пуговкина)
ОтветВадим flanec
Кто вы Мартинес, не узнаю вас в гриме? - Ноунейм, физрук, как же я сразу недогадался, шарлатан.(голосом Михаила Пуговкина)
Привет из стримов РБ)) Знакомый ник)
ОтветTiNO
Привет из стримов РБ)) Знакомый ник)
На стримах не бывал, но Кирилла из "Ставкомана" и "Не доехало" смотрел.
Ему бы ритуальным агентом работать. В этом он очень хорошо разбирается
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