Мартинес покидает сборную Португалии: «Не имеет смысла продолжать работу без победы на ЧМ. Надеюсь, у португальского народа останутся хорошие воспоминания об этих годах»

Роберто Мартинес уходит с поста главного тренера Португалии.

Роберто Мартинес сообщил, что покидает пост главного тренера сборной Португалии.

Португалия проиграла Испании (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

– Цикл завершен. Сейчас сборной нужен новый голос. Президент федерации Педру Проэнса имеет право выбрать нового тренера.

Я хочу поблагодарить президента и руководство за их поддержку и за предоставление мне и моему тренерскому штабу всех необходимых условий. Я ценю их силу и поддержку. Но цикл завершен.

Я забираю с собой воспоминания, и надеюсь, что у португальского народа тоже останутся хорошие воспоминания об этих 3,5 года, которые были одними из лучших в моей жизни.

– Вы приняли решение еще до чемпионата мира?

– Не думаю, что оно было окончательным. Моя цель, когда я возглавил сборную, заключалась в победе на чемпионате мира.

Не имеет смысла продолжать работу без победы на чемпионате мира. У руководства и президента федерации есть право выбрать нового тренера.

Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт завершился, поэтому больше нечего сказать, – сказал Роберто Мартинес .

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