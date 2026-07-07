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  4. «Отмените вот это🧏‍♂️». Бельгия о голе Лукаку после победы над США с сыгравшим Балогуном

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«Отмените вот это🧏‍♂️». Бельгия о голе Лукаку после победы над США с сыгравшим Балогуном
Сборная Бельгии подколола США после победы на ЧМ.

Сборная Бельгии подколола команду США после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Команда тренера Руди Гарсии переиграла соперника со счетом 4:1.

В составе американцев сыграл нападающий Фоларин Балогун, дисквалификация которого была отменена в преддверии этой игры.

После матча в социальной сети национальной команды появился пост, в котором были опубликованы фотографии с празднованием гола Ромелу Лукаку, а подпись гласила: «Отмените вот это🧏‍♂️».

А публикация с результатом матча была подписана следующим образом: «Это называется соккер футбол 😎».

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт сборной Бельгии в X
logoСборная США по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoФоларин Балогун
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Комментарии

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Сейчас Трамп спросит почему не играют до 4-х побед
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Сейчас Трамп спросит почему не играют до 4-х побед
И начнется самый долгий плей-офф ЧМ. ФИФА под эту просьбу быстренько найдёт статью устава, которую можно и так интерпретировать.
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Сейчас Трамп спросит почему не играют до 4-х побед
играют до 4-х побед США, сколько при этом выиграет Бельгия - не важно.
Проснулся сейчас , первым делом конечно же начал смотреть обзор матча и радости моей не было предела. Ура, товарищи!
Ответakutashi
Проснулся сейчас , первым делом конечно же начал смотреть обзор матча и радости моей не было предела. Ура, товарищи!
Где смотрели?
Ответakutashi
Проснулся сейчас , первым делом конечно же начал смотреть обзор матча и радости моей не было предела. Ура, товарищи!
Комментарий скрыт
Спасибо, Бельгии, что своей игрой сделала футбольный мир капельку справедливее
Ответfenix2007
Спасибо, Бельгии, что своей игрой сделала футбольный мир капельку справедливее
Комментарий скрыт
«Отмените вот это🧏‍♂️». Бельгия выложила пост после победы над США с сыгравшим Балогуном...
Дошутятся...Отменят,у них совести хватит.
ОтветСергей Круг
«Отмените вот это🧏‍♂️». Бельгия выложила пост после победы над США с сыгравшим Балогуном... Дошутятся...Отменят,у них совести хватит.
Как понять совести хватит? Как её может хватить? Если её у них нет!
ОтветСергей Круг
«Отмените вот это🧏‍♂️». Бельгия выложила пост после победы над США с сыгравшим Балогуном... Дошутятся...Отменят,у них совести хватит.
Скорее наглости хватит, а не совести
Может, без Балогуна и лучше бы было? Такое ощущение, что Штаты подсели в дизмораль от давления, после этого дурдома с карточкой. При том, что на прежних этапах смотрелись значительно увереннее полумёртвой Бельгии. А тут хоба, и погром.
ОтветxDe xDe
Может, без Балогуна и лучше бы было? Такое ощущение, что Штаты подсели в дизмораль от давления, после этого дурдома с карточкой. При том, что на прежних этапах смотрелись значительно увереннее полумёртвой Бельгии. А тут хоба, и погром.
Тройную дизмораль! Нефиг ангелов с демонами в одно воиско ставить и уже вкрытые могилы Воина обыскивать.
ОтветPolitruk
Тройную дизмораль! Нефиг ангелов с демонами в одно воиско ставить и уже вкрытые могилы Воина обыскивать.
Любые могилы павшего воина вешают дебаф на дизмораль, не только вскрытые. А дьяволы в группе дебафают удачу, не мораль. И то, только противнику. Вам неуд по матчасти, садитесь. Пересдача через месяц, есть время освежить знания ;)
Дошутитесь, старый рыжий педофил вам пошлины в миллиард процентов выкатит.
ОтветAlex Brovko
Дошутитесь, старый рыжий педофил вам пошлины в миллиард процентов выкатит.
Причем пострадают немцы так как флаг похож, немцев Трамп знает, про Бельгию боюсь что нет, может думать что этот какой-то отдельный штат, типа как Шотландия и Англия
Лучше и быть не могло, красавцы! 🇧🇪👏🏽Позор FIFA
После этой шуточки к берегам Бельгии в северное море был направлен 7-й флот ВМС США
ОтветМОНТЁР ТуПи
После этой шуточки к берегам Бельгии в северное море был направлен 7-й флот ВМС США
Ему долго идти,проще 2-флот отправить,,как раз их зона ответственности
ОтветМОНТЁР ТуПи
После этой шуточки к берегам Бельгии в северное море был направлен 7-й флот ВМС США
7-й флот не действует в Атлантике. На этот случай хватит 6-го и 2-го 😉
Как то бумеранг быстро прилетел. Спасибо, Бельгия!
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