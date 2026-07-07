«Отмените вот это🧏‍♂️». Бельгия о голе Лукаку после победы над США с сыгравшим Балогуном

Сборная Бельгии подколола США после победы на ЧМ.

Сборная Бельгии подколола команду США после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

Команда тренера Руди Гарсии переиграла соперника со счетом 4:1.

В составе американцев сыграл нападающий Фоларин Балогун , дисквалификация которого была отменена в преддверии этой игры.

После матча в социальной сети национальной команды появился пост, в котором были опубликованы фотографии с празднованием гола Ромелу Лукаку, а подпись гласила: «Отмените вот это🧏‍♂️».

А публикация с результатом матча была подписана следующим образом: «Это называется соккер футбол 😎».