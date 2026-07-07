«Отмените вот это🧏♂️». Бельгия о голе Лукаку после победы над США с сыгравшим Балогуном
Сборная Бельгии подколола США после победы на ЧМ.
Сборная Бельгии подколола команду США после победы в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Команда тренера Руди Гарсии переиграла соперника со счетом 4:1.
В составе американцев сыграл нападающий Фоларин Балогун, дисквалификация которого была отменена в преддверии этой игры.
После матча в социальной сети национальной команды появился пост, в котором были опубликованы фотографии с празднованием гола Ромелу Лукаку, а подпись гласила: «Отмените вот это🧏♂️».
А публикация с результатом матча была подписана следующим образом: «Это называется соккер футбол 😎».
Франция
Испания
Аргентина
Англии
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт сборной Бельгии в X
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