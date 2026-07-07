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  4. Куртуа о 4:1: «США думали, что легко победят, но Сенегал сильнее их. Нам говорили, что Бельгия уже не та, но мы доказали, что у нас хорошая команда»

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Куртуа о 4:1: «США думали, что легко победят, но Сенегал сильнее их. Нам говорили, что Бельгия уже не та, но мы доказали, что у нас хорошая команда»
Тибо Куртуа: Сенегал сильнее США.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над командой США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда.

Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы обыграли американцев со счетом 5:2 (в товарищеском матче в марте – Спортс’‘), не давал нам покоя.

После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна.

Я читал об этом и просто смеялся (о ситуации с отмененной дисквалификации Балогуна – Спортс’‘).

Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США», – сказал Тибо Куртуа.

Жутчайший привоз ЧМ-2026: как же коряво, вратарь США, как же коряво

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: HLN
logoТибо Куртуа
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoФоларин Балогун
logoМалик Тилльман

Комментарии

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Тибо - вы молодцы. Порадовали всех футбольных болельщиков мира. Никогда в истории прежде за Сб.Бельгии не болело столько людей.
ОтветБамбарбиякиргуда
Тибо - вы молодцы. Порадовали всех футбольных болельщиков мира. Никогда в истории прежде за Сб.Бельгии не болело столько людей.
Та ситуация, когда футбол действительно объединяет людей.
Так мотивировать бельгийцев и консолидировать массы болельщиков -это нужно было сильно постараться.
Ответsportnsk
Та ситуация, когда футбол действительно объединяет людей. Так мотивировать бельгийцев и консолидировать массы болельщиков -это нужно было сильно постараться.
Совершенно верно.
Даже Иран сильнее США.
ОтветД O Б P Ы Й
Даже Иран сильнее США.
и в футболе тоже?
Ответskreamer
и в футболе тоже?
даже в демократию
Мужик, не стал лебезить перед ними, по факту просто раскидал да и всё.
От Сенегала жестко отскочили.
Ваш уровень будет видно в матче с Испанией
ОтветГаби Жезус
От Сенегала жестко отскочили. Ваш уровень будет видно в матче с Испанией
Сегодня они не могли иначе. 🤷‍♂️
ОтветГаби Жезус
От Сенегала жестко отскочили. Ваш уровень будет видно в матче с Испанией
При чём тут это? Речь о матче с штатами.
Какой он дерзкий до звонка Трампа
Погоди радоваться. Сейчас дед Дональд проснется наберет человечку и переигровку вам организует)
Этого человека необходимо лишить права въезда в США, колыбель демократии , равенства и свободы. Этот голкипер просто глупый, довольно ограниченный человек Он посмел дать никчемное интервью в фейк СМИ... Вместо того чтобы заключить сделку.. Спс за внимание к этому вопросу....
США, причём всей страной, решили, что выиграли матч сразу после мутного решения по Балогуну. Бельгийцы наоборот, усадили депрессивного де Брюйне на лавку и вышли на поле биться за победу. Игра для учебников психологии.
Ответviles421
США, причём всей страной, решили, что выиграли матч сразу после мутного решения по Балогуну. Бельгийцы наоборот, усадили депрессивного де Брюйне на лавку и вышли на поле биться за победу. Игра для учебников психологии.
Очень недооцененный коммент и очень глубокое наблюдение. Почему Кевин депрессивный, и почему он должен сидеть на лавке? Должны ли они с его другом Лукаку оставаться на лавке в матче с Испанией?
Трамп своими действиями только поднасрал команде.
Бельгия сплотилась,была зла и агрессивна.США без шансов.
Писал, что Бельгия самая бесполезная сборная на этом ЧМ. Извиняюсь. Выкинули зло с чемпионата! Браво 👏🏻
ОтветDvin
Писал, что Бельгия самая бесполезная сборная на этом ЧМ. Извиняюсь. Выкинули зло с чемпионата! Браво 👏🏻
аргентина ещё в плей-офф
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