Куртуа о 4:1: «США думали, что легко победят, но Сенегал сильнее их. Нам говорили, что Бельгия уже не та, но мы доказали, что у нас хорошая команда»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над командой США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
«Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда.
Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы обыграли американцев со счетом 5:2 (в товарищеском матче в марте – Спортс’‘), не давал нам покоя.
После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна.
Я читал об этом и просто смеялся (о ситуации с отмененной дисквалификации Балогуна – Спортс’‘).
Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США», – сказал Тибо Куртуа.
Жутчайший привоз ЧМ-2026: как же коряво, вратарь США, как же коряво
Комментарии
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Так мотивировать бельгийцев и консолидировать массы болельщиков -это нужно было сильно постараться.
Ваш уровень будет видно в матче с Испанией
Бельгия сплотилась,была зла и агрессивна.США без шансов.