Куртуа о 4:1: «США думали, что легко победят, но Сенегал сильнее их. Нам говорили, что Бельгия уже не та, но мы доказали, что у нас хорошая команда»

Тибо Куртуа: Сенегал сильнее США.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над командой США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

«Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда.

Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы обыграли американцев со счетом 5:2 (в товарищеском матче в марте – Спортс’‘), не давал нам покоя.

После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна .

Я читал об этом и просто смеялся (о ситуации с отмененной дисквалификации Балогуна – Спортс’‘).

Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США », – сказал Тибо Куртуа.

Жутчайший привоз ЧМ-2026: как же коряво, вратарь США, как же коряво