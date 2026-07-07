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  4. Почеттино про 1:4: «США не было на поле в матче с Бельгией. Не вошли в игру с самого начала. Соперник был лучше, не наш день. Ответственность – на мне»

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Почеттино про 1:4: «США не было на поле в матче с Бельгией. Не вошли в игру с самого начала. Соперник был лучше, не наш день. Ответственность – на мне»
Маурисио Почеттино прокомментировал поражение США от Бельгии.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился эмоциями после поражения от команды Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Все видели, что мы не вошли в игру с самого начала. Нас не было на поле в этом матче. Да, сравняли счет, сделали 1:1, но пропустили уже в следующей атаке. С самого начала нам пришлось непросто.

Поздравляю сборную Бельгии – они были лучше нас. Это был не наш день.

Не нужно искать оправдания, потому что мы не показали уровень игры, на который команда способна. Такова реальность.

Нам нужно учиться. Это процесс обучения, анализа игры и поиск понимания того, почему мы не подошли к этой игре так же, как к прошлым на чемпионате мира.

Причины этому разные. Возможно, объяснение слишком простое: не наш день – ни коллективно, ни индивидуально. Ответственность – на мне.

Нам нужно проанализировать ситуацию и понять, что это была не та игра и стиль, который мы обычно показываем», – заявил Маурисио Почеттино.

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СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoМаурисио Почеттино
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная США по футболу

Комментарии

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Просто Трамп еще не знает,что после поражения совсем вылетают...Сейчас позвонит Джанни и придумают какой-нибудь путь регионов...
ОтветСергей Круг
Просто Трамп еще не знает,что после поражения совсем вылетают...Сейчас позвонит Джанни и придумают какой-нибудь путь регионов...
Придумают серию матчей, как в НБА. Нужно ещё допустить до игры квотербеков и разрешить им бежать с мячом в руках к воротам.
ОтветСергей Круг
Просто Трамп еще не знает,что после поражения совсем вылетают...Сейчас позвонит Джанни и придумают какой-нибудь путь регионов...
Путь Штатов
Не стоит отчаиваться, сейчас Трамп позвонит Инфантино и поменяют счет
ОтветАлексей Ненахов
Не стоит отчаиваться, сейчас Трамп позвонит Инфантино и поменяют счет
Купит Бельгию. Или войну объявит со злости.)
ОтветАлексей Ненахов
Не стоит отчаиваться, сейчас Трамп позвонит Инфантино и поменяют счет
просто скажут что все мячи Бельгия забила неправильно, а значит их надо отметить.
Или присудят Бельгии техническое поражение за неявку на матч соперника.
Ждем очередного решения Инфантино. Переигровка. Учитывая душевную травму Балогуна, получившего накануне красную карточку.
ОтветИлья Александров_1116468028
Ждем очередного решения Инфантино. Переигровка. Учитывая душевную травму Балогуна, получившего накануне красную карточку.
Для переигровки нет оснований, но можно сделать серию плей-офф до 4 побед)
Про восстановление справедливости в современном сумасшедшем мире говорить слишком абсурдно, но то что все решилось на футбольном поле, а не в долбанных кулуарах - отрадно.
Ответsportnsk
Про восстановление справедливости в современном сумасшедшем мире говорить слишком абсурдно, но то что все решилось на футбольном поле, а не в долбанных кулуарах - отрадно.
Именно. В любой другой ситуации я (и, уверен, многие) болели бы за хозяев турнира - настолько ужасный футбол показывает Бельгия на этом ЧМ. Но после вот этого "звонка Трампа" вариантов не было.
Это вам сами знаете за что.
А как же Балагун? И звонки не помогли))
ОтветДоктор Кто
А как же Балагун? И звонки не помогли))
Думаю только помешал все эта шумиха
Жёстко отомстили бельгийцы!
Балаган с Балогуном не прокатил.
Есть вариант отменить отмену красной карточки как несоотвествующую духу футбола, ну и устроить переигровку на этом основании. И так далее пока не случится 1/4 для США. А так, отныне Бельгия - в сердце моем!
И проиграли и опозорились! А могли бы запомниться не этим вот всем, а как хорошая боевитая команда
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