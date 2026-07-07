Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главой федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)

Жорже Жезуш близок к назначению в сборную Португалии.

Жорже Жезуш станет новым главным тренером сборной Португалии.

Об этом сообщает A Bola.

71-летний специалист на этой должности заменит Роберто Мартинес , который вылетел с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).

Сообщается, что Жезуш встретится с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой после возвращения сборной с турнира.

Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра », за который выступает Криштиану Роналду . В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.