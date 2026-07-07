Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главой федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)
Жорже Жезуш близок к назначению в сборную Португалии.
Жорже Жезуш станет новым главным тренером сборной Португалии.
Об этом сообщает A Bola.
71-летний специалист на этой должности заменит Роберто Мартинес, который вылетел с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).
Сообщается, что Жезуш встретится с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой после возвращения сборной с турнира.
Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
Комментарии
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Он только про ЧМ говорил.
Хочется продолжать шакалить стату в отборах, понимаем...
Жалко сборную Португалии - видимо, шанса молодым и перспективным игрокам никто не даст.