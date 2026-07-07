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  4. Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главой федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)

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Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главой федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)
Жорже Жезуш близок к назначению в сборную Португалии.

Жорже Жезуш станет новым главным тренером сборной Португалии.

Об этом сообщает A Bola.

71-летний специалист на этой должности заменит Роберто Мартинес, который вылетел с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).

Сообщается, что Жезуш встретится с президентом Федерации футбола Португалии Педру Проэнсой после возвращения сборной с турнира.

Жезуш ранее покинул пост главного тренера «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. В прошедшем сезоне клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
logoЖорже Жезуш
logoвысшая лига Португалия
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoРоберто Мартинес
logoЧемпионат мира по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Ждем Роналду на следующих крупных турнирах :)
ОтветЕвгений Ермошкин
Ждем Роналду на следующих крупных турнирах :)
Насчёт крупного турнира не знаю, а вот на игры с Андоррой, Мальтой, Сан-Марино и Гибралтаром 100%
ОтветЕрмек_1116802686
Насчёт крупного турнира не знаю, а вот на игры с Андоррой, Мальтой, Сан-Марино и Гибралтаром 100%
Комментарий скрыт
Жезус так то хороший тренер, любит играть в атаку. Надо было ещё два года назад ставить его.
ОтветKiNG_K
Жезус так то хороший тренер, любит играть в атаку. Надо было ещё два года назад ставить его.
А еще он любитель проигрывать финалы, но как минимум он до них доходит. Для попадания на Евро и качественном выступлении отличный тренеи
Наглядный гайд как можно угробить талантливое покоение
Аль-Наср кузница кадров для сб. Португалии?))
ОтветNate
Аль-Наср кузница кадров для сб. Португалии?))
Базовый клуб
Роналду подумал и остался.
ОтветКино Музыка
Роналду подумал и остался.
Щас так подумать, 2 года до Евро вполне может остаться, а там гляди еще 2 и Чм очередной) Вполне возможно как Неймара на этот Чм возьмут
ОтветКино Музыка
Роналду подумал и остался.
Его и назначали, чтобы Криш остался
Так прикол в том что Роналду и не говорил что из сборной уходит)
Он только про ЧМ говорил.

Хочется продолжать шакалить стату в отборах, понимаем...

Жалко сборную Португалии - видимо, шанса молодым и перспективным игрокам никто не даст.
ОтветSoloNikol79
Так прикол в том что Роналду и не говорил что из сборной уходит) Он только про ЧМ говорил. Хочется продолжать шакалить стату в отборах, понимаем... Жалко сборную Португалии - видимо, шанса молодым и перспективным игрокам никто не даст.
Кто там перспективный? 😂
ОтветSoloNikol79
Так прикол в том что Роналду и не говорил что из сборной уходит) Он только про ЧМ говорил. Хочется продолжать шакалить стату в отборах, понимаем... Жалко сборную Португалии - видимо, шанса молодым и перспективным игрокам никто не даст.
Про ЧМ тоже не факт
а что, физрука уволили уже?
Топовый тренер, играющий в атаку. Топовый вариант для сборной Португалии.
ОтветRodion12
Топовый тренер, играющий в атаку. Топовый вариант для сборной Португалии.
я не понимаю зачем вы это пишите. он еще не выиграл титула со сборной
Круговорот физруков в природе.
Наконец-то тренер
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