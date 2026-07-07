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  4. Сестра Роналду Катя – форварду после вылета Португалии с ЧМ: «Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный. Спасибо тебе за все миллион раз»

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Сестра Роналду Катя – форварду после вылета Португалии с ЧМ: «Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный. Спасибо тебе за все миллион раз»
Сестра Роналду поддержала игрока после вылета с ЧМ-2026.

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, обратилась к футболисту после его вылета с чемпионата мира-2026.

Сборная Португалии уступила команде Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала и завершила выступления на турнире. 

«Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный.

Спасибо тебе за все. Огромное спасибо. Спасибо за мечты. Спасибо за радости. Спасибо тебе миллион раз. До самого конца», – написала Авейру. 

***

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Кати Авейру
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
Катя Авейру
logoКриштиану Роналду
logoСборная Испании по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Ты - волк, брат. А они в этом цирке не выступают. Ауф.
ОтветВарюжки сними(с)
Ты - волк, брат. А они в этом цирке не выступают. Ауф.
Надя заглянула в пацанский цитатник Стэтхэма
А молодец Криш, ловко он про сестру придумал, я даже сразу не понял, молодец )
Ну для неё достаточно скромно даже как-то. Без каких-либо ядовитых высказываний в чей-либо адрес.
ОтветБорис Чмыхалов
Ну для неё достаточно скромно даже как-то. Без каких-либо ядовитых высказываний в чей-либо адрес.
Потому что это она сама написала. Как только пойдут обвинения в адрес партнёров, станет понятно, что это пишет Роналду.
ОтветБорис Чмыхалов
Ну для неё достаточно скромно даже как-то. Без каких-либо ядовитых высказываний в чей-либо адрес.
Завтра
Падали но поднимались, брат. Брат брату брат. Тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть брат. От души брат.
ОтветMoffo
Падали но поднимались, брат. Брат брату брат. Тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть брат. От души брат.
От души душевно в душу!
ОтветRobertoBonano
От души душевно в душу!
Брат забыли добавить))
Зачем Я это прочитал 🙉
Ответвзгляд со стороны
Зачем Я это прочитал 🙉
Потому что ты невероятный. Спасибо тебе)
ОтветМонморенси
Потому что ты невероятный. Спасибо тебе)
В голос !!!!
Если бы в трудную минуту меня мои близкие поддерживали через инстаграм, мне квжется было бы обидно🤣
Ну "корона" то у него с головы точно не упадет, еще на следующий ЧМ заставит себя взять
Так, айшоуспид есть, сестра есть, остались Морган и Мостовой вроде. На этом список главных новостей спортса ограничен в этот ЧМ. А ну еще Трамп вырвался в топы
Понеслась сестра по кочкам!
Смотрел после перерыва как Аргентинцы выходят за Месси свободно,не принуждёно, он лидер. Смотрю как выходят за Роналду, натужно,потому что так надо.
ОтветTemirlan988
Смотрел после перерыва как Аргентинцы выходят за Месси свободно,не принуждёно, он лидер. Смотрю как выходят за Роналду, натужно,потому что так надо.
там еще хуже сектантство.
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