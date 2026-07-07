Сестра Роналду Катя – форварду после вылета Португалии с ЧМ: «Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный. Спасибо тебе за все миллион раз»

Сестра Роналду поддержала игрока после вылета с ЧМ-2026.

Катя Авейру , сестра Криштиану Роналду , обратилась к футболисту после его вылета с чемпионата мира-2026.

Сборная Португалии уступила команде Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала и завершила выступления на турнире.

«Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный.

Спасибо тебе за все. Огромное спасибо. Спасибо за мечты. Спасибо за радости. Спасибо тебе миллион раз. До самого конца», – написала Авейру.

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