  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Инфантино ничего не обещал Трампу, когда президент США позвонил насчет Балогуна. ФИФА настаивает, что решение отменить дисквалификацию – независимое (Politico)

0
Инфантино ничего не обещал Трампу, когда президент США позвонил насчет Балогуна. ФИФА настаивает, что решение отменить дисквалификацию – независимое (Politico)
Решение по ФИФА по Балогуну было независимым.

В ФИФА приняли независимое решение отменить дисквалификацию форварду сборной США Фоларину Балогуну.

Нападающий сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Джанни Инфантино поинтересовался правилами ФИФА относительно красных карточек и основаниями для дисквалификации.

Глава ФИФА внимательно выслушал политика, но не дал никаких обещаний по исходу данного вопроса.

ФИФА после запроса Politico заявила, что решение по футболисту было независимым и принято дисциплинарным комитетом из 18 человек, но не уточняет, было ли оно принято путем голосования.

Как вообще Балогуна могли разбанить? ФИФА способна на все

***

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?38710 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
logoФоларин Балогун
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
logoСборная США по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
В XX веке фифа оформила отсос президенту США под столом, и это был повод для импичмента

В XXI веке ФИФА оформила отсос президенту США на глазах у всего мира, и это уже повод для поста в Truth Social
ОтветИван Тянтов
В XX веке фифа оформила отсос президенту США под столом, и это был повод для импичмента В XXI веке ФИФА оформила отсос президенту США на глазах у всего мира, и это уже повод для поста в Truth Social
Трамп назвал бы это Deal… A по мне это уже не спорт, а черт знает что… Дикость, мерзость и грязная игра, если честно и по-человечески.
ОтветAlex.K71
Трамп назвал бы это Deal… A по мне это уже не спорт, а черт знает что… Дикость, мерзость и грязная игра, если честно и по-человечески.
Это просто спорт. Берет свое начало от «хлеба и зрелищ!»
А вы эпитетов накидали, как будто охоту в заповедниках разрешили
Решение ФИФА отменить дисквалификацию – независимое (Politico)
---------------------
Тут комментировать только портить😁
Особенно добавляет иронии что данную информацию нам предоставило издание с названием ПОЛИТИКО🤭
ОтветBerton
Решение ФИФА отменить дисквалификацию – независимое (Politico) --------------------- Тут комментировать только портить😁 Особенно добавляет иронии что данную информацию нам предоставило издание с названием ПОЛИТИКО🤭
Политико грязное дело практически в любой стране, но до сих пор это скрывали (дипломатия).

А сейчас Трамп меняет правила игры и в открытую показывает, что и как, открывает людям глаза, на то как устроен мир. А устроен он мерзко
ОтветBerton
Решение ФИФА отменить дисквалификацию – независимое (Politico) --------------------- Тут комментировать только портить😁 Особенно добавляет иронии что данную информацию нам предоставило издание с названием ПОЛИТИКО🤭
Прослушивают Трампа и Инфантино. Потом сливают записи
Такого позора в своей истории ФИФА еще не знала. Настолько прогнуться под одного идиота...
ОтветValex182
Такого позора в своей истории ФИФА еще не знала. Настолько прогнуться под одного идиота...
Он то почему идиот ? Он красавчик делает то что хочет, а все пляшут под его дудку)
ОтветValex182
Такого позора в своей истории ФИФА еще не знала. Настолько прогнуться под одного идиота...
Поэтому я и перешёл на PES
"Побольше цинизма, люди это любят" - Остап Бендер.
Лёгким движением рыжей руки футбол превращается в соккер ))) ещё точнее - отсосоккер ))))
Ответсмело бегущий ёжик
Лёгким движением рыжей руки футбол превращается в соккер ))) ещё точнее - отсосоккер ))))
sucker)))
Ответсмело бегущий ёжик
Лёгким движением рыжей руки футбол превращается в соккер ))) ещё точнее - отсосоккер ))))
And for fuck sake, stop saying soccer
когда Инфантино залез под стол в Овальном кабинете - это не было принуждением, он сам независимо так решил!
Демократическре решение! Как мы любим!
Да сто процентов пообещал,ну ни хочет же инфантино с Николасом Мадуро встречаться))
Это самый лютый позор за всю историю ФИФА. Я даже с ЧМЯК так не охреневал, как сейчас.
Нам то не гоните )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
УЕФА и Бельгийская федерация обсуждают действия по Балогуну. Союз планирует выпустить заявление с поддержкой, один из вице-президентов назвал ситуацию «позором» (Politico)
вчера, 09:10
Сольбаккен о Балогуне: «Большая ошибка ФИФА. Будет ли какая-то комиссия, которая отменит следующую красную? Очень-очень плохое решение»
вчера, 08:22
Клопп о звонке Трампа Инфантино из-за Балогуна: «Безумие. Это наша игра, а не их. Два ничего не смыслящих в футболе человека не должны иметь отношения к таким вопросам»
вчера, 07:53
Спонсор Федерации футбола США Гудвин указал на причастность удалившего Балогуна судьи к договорным матчам в Бразилии. Трамп сказал Инфантино об этом (New York Times)
вчера, 03:40
Трамп дважды звонил Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Президент США сказал главе ФИФА, что это было правильное решение (New York Times)
вчера, 03:25
Рекомендуем
Главные новости
США – Бельгия – 0:1. Де Кетеларе забил на 9-й минуте! Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
ЧМ-2026. 1/8 финала. США играют с Бельгией, Испания выбила Португалию
18 минут назадLive
Стоунз разыграл травму плеча в раздевалке, а потом пустился в пляс! Посмотрите, как испугался Тухель 😂
сегодня, 02:15ВидеоСпортс"
Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»
сегодня, 01:53
Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»
сегодня, 01:50
Балогун, Куртуа, Пулишич, Тилеманс, Маккенни, Троссард – в стартовых составах США и Бельгии на матч 1/8 финала ЧМ
сегодня, 01:45
Сестра Роналду Катя – форварду после вылета Португалии с ЧМ: «Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный. Спасибо тебе за все миллион раз»
сегодня, 01:33
ГОЛ запускает конкурс. Установите приложение и участвуйте
сегодня, 01:30Конкурс
«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде
сегодня, 01:19
Мартинес о 0:1 от Испании: «В футболе удача тоже играет свою роль. Я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки»
сегодня, 01:11
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду – легенда футбола. Он вдохновил многих людей. Криштиану заставляет выкладываться на 100%, играть против него – удовольствие». Кукурелья о форварде
6 минут назад
Рамуш остался в запасе на матч с Испанией. Форвард Португалии вышел на 63-й и забил победный гол в игре с Хорватией в 1/16 финала, с ДР Конго появился на 83-й
сегодня, 01:08
Родри признан игроком матча Испания – Португалия в 1/8 финала ЧМ-2026
сегодня, 00:40
Паредес об Аргентине на ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде преподала нам урок: ни одна игра не будет легкой. Египет – тоже сложный соперник»
вчера, 23:55
«Бавария» продаст Нюбеля «Бешикташу» за 6,5+5 млн евро. Вратарь будет зарабатывать 5 млн евро в год
вчера, 23:51
Мендеш травмировался после подката против Ямаля в матче Португалии с Испанией на ЧМ. 32-летний Семеду вышел вместо Нуну
вчера, 23:32
Тренер сборной Франции Стефан о словах парагвайского сенатора Амарильи про Мбаппе: «Это недостойно, отвратительно, возмутительно»
вчера, 22:47
Матчи «Реала», «Барсы», «Атлетико» и других команд Ла Лиги перенесут из-за ЧМ в новом сезоне на 10 дней (The Athletic)
вчера, 22:24
Колосков об отмене бана Балогуна: «Есть все основания для импичмента Инфантино – он позволил себе вмешательство политики в спорт, послушался Трампа»
вчера, 21:56
Пакета о вылете Бразилии с ЧМ: «Тяжело подобрать слова. Даже боль от травмы не сравнится с чувством, когда мечта стать чемпионом обрывается»
вчера, 21:51