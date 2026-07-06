Инфантино ничего не обещал Трампу, когда президент США позвонил насчет Балогуна. ФИФА настаивает, что решение отменить дисквалификацию – независимое (Politico)

В ФИФА приняли независимое решение отменить дисквалификацию форварду сборной США Фоларину Балогуну.
Нападающий сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.
Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп в ходе разговора с Джанни Инфантино поинтересовался правилами ФИФА относительно красных карточек и основаниями для дисквалификации.
Глава ФИФА внимательно выслушал политика, но не дал никаких обещаний по исходу данного вопроса.
ФИФА после запроса Politico заявила, что решение по футболисту было независимым и принято дисциплинарным комитетом из 18 человек, но не уточняет, было ли оно принято путем голосования.
Как вообще Балогуна могли разбанить? ФИФА способна на все
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«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹
Комментарии
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В XXI веке ФИФА оформила отсос президенту США на глазах у всего мира, и это уже повод для поста в Truth Social
А вы эпитетов накидали, как будто охоту в заповедниках разрешили
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Тут комментировать только портить😁
Особенно добавляет иронии что данную информацию нам предоставило издание с названием ПОЛИТИКО🤭
А сейчас Трамп меняет правила игры и в открытую показывает, что и как, открывает людям глаза, на то как устроен мир. А устроен он мерзко