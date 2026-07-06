  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Каземиро расплакался, говоря о вылете с ЧМ: «Мечта любого бразильца – выиграть чемпионат мира. Мы старались, но разочаровали более 210 млн бразильцев»

Видео
0
Каземиро расплакался, говоря о вылете с ЧМ: «Мечта любого бразильца – выиграть чемпионат мира. Мы старались, но разочаровали более 210 млн бразильцев»
Каземиро о вылете с ЧМ: мы разочаровали бразильцев, не реализовали наши шансы.

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро, расплакался, говоря о вылете с чемпионата мира.

Бразильцы уступили Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Сейчас сложно подобрать слова, оценить, что было сделано или не сделано. Если быстро проанализировать, они пытались контролировать игру, не слишком активно атакуя, ослабляя фланги, как было и в игре с Хорватией [на ЧМ-2022]. У нас были шансы решить игру, но мы этого не сделали. У них был нереальный контроль, они были далеко от ворот. Но в итоге они забили двумя ударами. У нас были возможности, но мы их не реализовали.

Во втором тайме мы немного отодвинули оборону, чего делать не следовало, мы могли бы больше прессинговать. Но сейчас сложно говорить об этом, побеждает тот, кто забивает больше голов. У нас было больше возможностей, но они забили два гола.

Трудно что-то сказать. Это мечта с самых первых лет в футболе. Мечта любого бразильца – выиграть чемпионат мира. У меня был третий шанс, я воспринимаю это как привилегию. Я очень горжусь тем, что я и все спортсмены сделали здесь. Мы старались, мы хорошо поработали. Мы знаем, что разочаровали более 210 миллионов бразильцев, но жизнь продолжается. В такие моменты я просто хочу быть рядом со своей семьей», – сказал Каземиро в интервью CazéTV.

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?38803 голоса
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Lance
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoболельщики
logoСборная Хорватии по футболу
logoКаземиро

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Когда Бразилия привлекла двух игроков ФК Зенит было понятно, что они вылетят рано,это удача что в 1/8 пролезли
ОтветМатрос Кот
Когда Бразилия привлекла двух игроков ФК Зенит было понятно, что они вылетят рано,это удача что в 1/8 пролезли
Это вообще позорище. В лучшие времена их допустили бы в лучшем случае воду носить
ОтветМатрос Кот
Когда Бразилия привлекла двух игроков ФК Зенит было понятно, что они вылетят рано,это удача что в 1/8 пролезли
Всё верно, потому что надо было минимум трех. Без Вендела на этом ЧМ делать нечего. Теперь будет им уроком. А против здоровенного Холанда не лишним был бы и громила Нино)
У нас говорят: “всё просрали”, в Бразилии - “всё проплакали” 😭
ОтветПолучил - отдал - открылся
У нас говорят: “всё просрали”, в Бразилии - “всё проплакали” 😭
У нас еще и обращаются к Юре в тот момент
ОтветПолучил - отдал - открылся
У нас говорят: “всё просрали”, в Бразилии - “всё проплакали” 😭
Раньше после поражений футболисты злились и матерились. Сейчас каждый второй плачет. На некоторых даже ставки принимаются - заплачет или нет.
🤮
Мы нытью чемпионы зато. Как минимум до вылета Португалии
Очень интересно, где вы старались. Большая часть этих игроков в нулевые не могла бы и мечтать о сборной даже
ОтветDjeday
Очень интересно, где вы старались. Большая часть этих игроков в нулевые не могла бы и мечтать о сборной даже
Тут нет противоречия. Способности это одно, старание другое
Бразилия уже не та...
Давно
Может мнение не популярное будет, но они совершили ошибку назначив Анчелотти. Не тот турнир и команда, что бы ставить все на Винисиуса и надеяться на фарт, играя ,,натоненького,,
ОтветRB Zhora
Может мнение не популярное будет, но они совершили ошибку назначив Анчелотти. Не тот турнир и команда, что бы ставить все на Винисиуса и надеяться на фарт, играя ,,натоненького,,
Согласен .
Как пел Артур Пирожков, плачь детка плачь от любви
Лучше бы он эпизод с пенальти прокомментировал, на 99-й минуте при добавленных 7! Судья очень мутный тип, за явные нарушения вообще не свистел, а в обычной верховой борьбе усмотрел "удар локтем", от которого Казимиро, как ни в чем не бывало моментально оправился.
Это ладно, я в моменте понял что на ЧМ нет Китая с полтора млрд людей
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Неймар заплакал после поражения от Норвегии и вылета с ЧМ. Бразилец сидел на газоне, его утешал Рафинья
вчера, 07:17Фото
Бразилия не прошла дальше четвертьфинала на 3 турнирах подряд – поражения от Хорватии, Уругвая и от Норвегии в 1/8
вчера, 07:00
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026: «Я пытался выиграть чемпионат мира, но теперь все кончено»
вчера, 02:46
Рекомендуем
Главные новости
США – Бельгия – 1:2. Де Кетеларе сделал дубль, забив на 9-й и 33-й минутах! Онлайн-трансляция
46 секунд назадLive
ЧМ-2026. 1/8 финала. США играют с Бельгией, Испания выбила Португалию
35 минут назадLive
Стоунз разыграл травму плеча в раздевалке, а потом пустился в пляс! Посмотрите, как испугался Тухель 😂
сегодня, 02:15ВидеоСпортс"
Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»
сегодня, 01:53
Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений от сенатора Парагвая: «Еще один гол для Килиана – на этот раз против расизма. Грязным словам отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство»
сегодня, 01:50
Балогун, Куртуа, Пулишич, Тилеманс, Маккенни, Троссард – в стартовых составах США и Бельгии на матч 1/8 финала ЧМ
сегодня, 01:45
Сестра Роналду Катя – форварду после вылета Португалии с ЧМ: «Выше голову, брат. Корона никогда не упадет. Ты гигант, ты избранный и невероятный. Спасибо тебе за все миллион раз»
сегодня, 01:33
ГОЛ запускает конкурс. Установите приложение и участвуйте
сегодня, 01:30Конкурс
«Из-за Роналду Португалия выступила хуже, чем могла. На ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик, когда у тренера хватило смелости оставить Криштиану в запасе». Саттон о форварде
сегодня, 01:19
Мартинес о 0:1 от Испании: «В футболе удача тоже играет свою роль. Я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки»
сегодня, 01:11
Ко всем новостям
Последние новости
Хуммельс о Балогуне: «Харакири по отношению к идее фэйр-плей в футболе. Будет ли назначен пенальти, сделан звонок, а через минуту решение отменят?»
11 минут назад
«Роналду – легенда футбола. Он вдохновил многих людей. Криштиану заставляет выкладываться на 100%, играть против него – удовольствие». Кукурелья о форварде
23 минуты назад
Рамуш остался в запасе на матч с Испанией. Форвард Португалии вышел на 63-й и забил победный гол в игре с Хорватией в 1/16 финала, с ДР Конго появился на 83-й
сегодня, 01:08
Родри признан игроком матча Испания – Португалия в 1/8 финала ЧМ-2026
сегодня, 00:40
Паредес об Аргентине на ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде преподала нам урок: ни одна игра не будет легкой. Египет – тоже сложный соперник»
вчера, 23:55
«Бавария» продаст Нюбеля «Бешикташу» за 6,5+5 млн евро. Вратарь будет зарабатывать 5 млн евро в год
вчера, 23:51
Мендеш травмировался после подката против Ямаля в матче Португалии с Испанией на ЧМ. 32-летний Семеду вышел вместо Нуну
вчера, 23:32
Тренер сборной Франции Стефан о словах парагвайского сенатора Амарильи про Мбаппе: «Это недостойно, отвратительно, возмутительно»
вчера, 22:47
Матчи «Реала», «Барсы», «Атлетико» и других команд Ла Лиги перенесут из-за ЧМ в новом сезоне на 10 дней (The Athletic)
вчера, 22:24
Колосков об отмене бана Балогуна: «Есть все основания для импичмента Инфантино – он позволил себе вмешательство политики в спорт, послушался Трампа»
вчера, 21:56