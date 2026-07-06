Каземиро расплакался, говоря о вылете с ЧМ: «Мечта любого бразильца – выиграть чемпионат мира. Мы старались, но разочаровали более 210 млн бразильцев»

Каземиро о вылете с ЧМ: мы разочаровали бразильцев, не реализовали наши шансы.

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро, расплакался, говоря о вылете с чемпионата мира.

Бразильцы уступили Норвегии (1:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Сейчас сложно подобрать слова, оценить, что было сделано или не сделано. Если быстро проанализировать, они пытались контролировать игру, не слишком активно атакуя, ослабляя фланги, как было и в игре с Хорватией [на ЧМ-2022]. У нас были шансы решить игру, но мы этого не сделали. У них был нереальный контроль, они были далеко от ворот. Но в итоге они забили двумя ударами. У нас были возможности, но мы их не реализовали.

Во втором тайме мы немного отодвинули оборону, чего делать не следовало, мы могли бы больше прессинговать. Но сейчас сложно говорить об этом, побеждает тот, кто забивает больше голов. У нас было больше возможностей, но они забили два гола.

Трудно что-то сказать. Это мечта с самых первых лет в футболе. Мечта любого бразильца – выиграть чемпионат мира. У меня был третий шанс, я воспринимаю это как привилегию. Я очень горжусь тем, что я и все спортсмены сделали здесь. Мы старались, мы хорошо поработали. Мы знаем, что разочаровали более 210 миллионов бразильцев, но жизнь продолжается. В такие моменты я просто хочу быть рядом со своей семьей», – сказал Каземиро в интервью CazéTV.