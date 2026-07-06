Глава РФС Дюков о перенесенных финалах ЛЧ и Суперкубка Европы: «Договорились с УЕФА, что после снятия санкций Петербург и Казань примут эти матчи»

Дюков о возвращении России: сможем провести финал ЛЧ и Суперкубок Европы.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что после снятия санкций Россия сможет провести финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок Европы.

Финал ЛЧ должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА – в Казани в 2023‑м. Обе игры были перенесены в другие города после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

«У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести», – сказал Дюков.