Глава РФС Дюков о перенесенных финалах ЛЧ и Суперкубка Европы: «Договорились с УЕФА, что после снятия санкций Петербург и Казань примут эти матчи»
Дюков о возвращении России: сможем провести финал ЛЧ и Суперкубок Европы.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что после снятия санкций Россия сможет провести финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок Европы.
Финал ЛЧ должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА – в Казани в 2023‑м. Обе игры были перенесены в другие города после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.
«У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести», – сказал Дюков.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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