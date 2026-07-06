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  4. Глава РФС Дюков о перенесенных финалах ЛЧ и Суперкубка Европы: «Договорились с УЕФА, что после снятия санкций Петербург и Казань примут эти матчи»

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Глава РФС Дюков о перенесенных финалах ЛЧ и Суперкубка Европы: «Договорились с УЕФА, что после снятия санкций Петербург и Казань примут эти матчи»
Дюков о возвращении России: сможем провести финал ЛЧ и Суперкубок Европы.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что после снятия санкций Россия сможет провести финал Лиги чемпионов и матч за Суперкубок Европы.

Финал ЛЧ должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА – в Казани в 2023‑м. Обе игры были перенесены в другие города после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

«У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести», – сказал Дюков.

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Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Ох уж эти устные договоренности 🥹
ОтветЖенька Овомоела
Ох уж эти устные договоренности 🥹
Рейтинг самых сильных влияний:
1. Дух географический ( Анкоридж, Минск)
2. Линии (красные - самые сильные)
3. Устные договоренности
ОтветЖенька Овомоела
Ох уж эти устные договоренности 🥹
Комментарий скрыт
Потом: нас опять обманули.
ОтветASH11
Потом: нас опять обманули.
НА-ДУ-ЛИ!
Ответsintenced
НА-ДУ-ЛИ!
вас КИ НУ ЛИ!
Дух устных договоренностей
Такие клоуны))) Я не могу))))
Дюков:"У нас есть устная договоренность с УЕФА..."
Господин Дюков разве не знает,куда обычно засовывают все эти устные договоренности?
Это сильно. Я например верю. Чуть меньше чем в макаронного монстра, но верю.
ОтветDmitry Zhuravlyov
Это сильно. Я например верю. Чуть меньше чем в макаронного монстра, но верю.
Макаронный монстр существует!
ОтветEugene Leonov
Макаронный монстр существует!
Раминь, брат! Спаси и накорми!
Ну то есть лет через 20
Ответsmoker
Ну то есть лет через 20
Ни-ког-да...
Эти договорённости ломаного гроша не стоят.
С одной стороны смешно это читать. Но с другой, отменённые игры 1940 в Токио (летние) и Саппоро (зимние) в итоге провели спустя 20-30 лет
У меня ещё с 2002 года была устная договорённость с Моникой Беллуччи. До сих пор жду...
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