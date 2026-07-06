Неймар – Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить?» Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Идиот»

Стало известно, что Неймар сказал вратарю сборной Норвегии.

Стали известны подробности разговора Неймара и Эрьяна Нюланда .

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии (2:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

Форвард бразильской команды реализовал 11-метровый удар на десятой компенсированной минуте ко второму тайму.

Перед пробитием пенальти Неймар и вратарь норвежской команды обменивались репликами, а после реализованного удара бразилец подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.

Сообщается, что диалог выглядел таким образом:

– Куда тебе пробить? Куда хочешь? – сказал Неймар.

– В штангу. Давай в штангу, – ответил Нюланд.

– Со мной это не пройдет. Не со мной. Идиот , – произнес Неймар.

Неймар показал себе пальцем в грудь перед Нюландом после забитого пенальти в матче с Норвегией. Форвард говорил с вратарем перед ударом