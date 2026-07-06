Неймар – Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить?» Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Идиот»

Стали известны подробности разговора Неймара и Эрьяна Нюланда.
Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии (2:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Форвард бразильской команды реализовал 11-метровый удар на десятой компенсированной минуте ко второму тайму.
Перед пробитием пенальти Неймар и вратарь норвежской команды обменивались репликами, а после реализованного удара бразилец подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.
Сообщается, что диалог выглядел таким образом:
– Куда тебе пробить? Куда хочешь? – сказал Неймар.
– В штангу. Давай в штангу, – ответил Нюланд.
– Со мной это не пройдет. Не со мной. Идиот, – произнес Неймар.
Неймар показал себе пальцем в грудь перед Нюландом после забитого пенальти в матче с Норвегией. Форвард говорил с вратарем перед ударом
Комментарии
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И никуда не прошел...идиот.
а мог бы ответить на шутку вратаря по футбольному - забить гол ударом от штанги)