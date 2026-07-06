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  4. Неймар – Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить?» Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Идиот»

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Неймар – Нюланду перед пенальти: «Куда тебе пробить?» Вратарь Норвегии сказал: «В штангу». Форвард ответил: «Идиот»
Стало известно, что Неймар сказал вратарю сборной Норвегии.

Стали известны подробности разговора Неймара и Эрьяна Нюланда.

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии (2:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Форвард бразильской команды реализовал 11-метровый удар на десятой компенсированной минуте ко второму тайму.

Перед пробитием пенальти Неймар и вратарь норвежской команды обменивались репликами, а после реализованного удара бразилец подошел к голкиперу и показал пальцем себе в грудь.

Сообщается, что диалог выглядел таким образом:

– Куда тебе пробить? Куда хочешь? – сказал Неймар.

– В штангу. Давай в штангу, – ответил Нюланд.

– Со мной это не пройдет. Не со мной. Идиот, – произнес Неймар.

Неймар показал себе пальцем в грудь перед Нюландом после забитого пенальти в матче с Норвегией. Форвард говорил с вратарем перед ударом

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Globo в X
logoСборная Бразилии по футболу
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Комментарии

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Форвард ответил: «Со мной это не пройдет. Идиот...»
И никуда не прошел...идиот.
ОтветСергей Круг
Форвард ответил: «Со мной это не пройдет. Идиот...» И никуда не прошел...идиот.
вина Неймара безусловно в вылете есть, но Гимараеш и Эндрик гораздо больше сделали для вылета Бразилии, как и Габриэл
ОтветСергей Круг
Форвард ответил: «Со мной это не пройдет. Идиот...» И никуда не прошел...идиот.
под "это" он явн подразумевал свою сборную )
Какой же он позорник просто. 90+9 минута, а он хвастается своим жалким пенальти и пытается в трешток с вратарем.
ОтветShamilK
Какой же он позорник просто. 90+9 минута, а он хвастается своим жалким пенальти и пытается в трешток с вратарем.
Трешток там был до этих слов длинный и явно не бьющий в таких случаях его провоцирует.
Варотчик норгов дал весьма остроумный ответ на этот наброс, а бразил жидковатый оказался сразу в оскорбления скатился.
ОтветСвинопаС
Варотчик норгов дал весьма остроумный ответ на этот наброс, а бразил жидковатый оказался сразу в оскорбления скатился.
Абсолютно точно. Неймару надо сделать тату я-лох! 😁😅🤣
ОтветСвинопаС
Варотчик норгов дал весьма остроумный ответ на этот наброс, а бразил жидковатый оказался сразу в оскорбления скатился.
Неймар сам затеял этот дурацкий разговор "куда тебе пробить", и после достойного ответа сам по итогу слился, скатившись на хамство.
а мог бы ответить на шутку вратаря по футбольному - забить гол ударом от штанги)
Произнес Неймар и пошел плакать
Ответ про штангу кстати неплохой )
ОтветРашпель793
Ответ про штангу кстати неплохой )
Панчлайн на уровне, согласен. Нюланд в рэп-батлах или в стэндапе не затерялся бы)
Ради этого великого пенальти Жоао Педро и не взяли
Ответedward_freeman
Ради этого великого пенальти Жоао Педро и не взяли
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Ответedward_freeman
Ради этого великого пенальти Жоао Педро и не взяли
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Неймар - павлин. Вспоминаю его причесон аля цыплёнок давным давно, с тех пор он вообще не изменился. Жалкое зрелище.
ОтветЕвгений Сидоров
Неймар - павлин. Вспоминаю его причесон аля цыплёнок давным давно, с тех пор он вообще не изменился. Жалкое зрелище.
Теперь он больше Бабу-Ягу смахивал.
ОтветЕвгений Сидоров
Неймар - павлин. Вспоминаю его причесон аля цыплёнок давным давно, с тех пор он вообще не изменился. Жалкое зрелище.
Но всё же не такое жалкое как Винисиус
Тут Ней не прав, осуждаем. Задал вопрос, получил ответ.
ОтветWESTERN-
Тут Ней не прав, осуждаем. Задал вопрос, получил ответ.
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как объявили заявку на чм от бразилии стало понятно, что анчи поплатится за то, что взял этот балласт с собой, так и случилось: вышел при 0-0, забил благотворительную пенку, кринжанул с вратарем, заплакал. хет-трик на вылет с чм.
ОтветDolJun
как объявили заявку на чм от бразилии стало понятно, что анчи поплатится за то, что взял этот балласт с собой, так и случилось: вышел при 0-0, забил благотворительную пенку, кринжанул с вратарем, заплакал. хет-трик на вылет с чм.
Покер-жёлтую ещё получил
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