Винисиус прервал интервью Холанда и поздравил его с победой над Бразилией. В раздевалке Эрлинга обняла принцесса Норвегии
Винисиус прервал интервью Холанда и поздравил с победой над Бразилией.
Винисиус Жуниор поздравил форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда с победой над Бразилией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.
Вингер сборной Бразилии подошел к нападающему норвежцев, когда тот давал интервью, и обнял.
Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды.
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Опубликовано: Sports
Источник: твиттер журналиста Ильеса Питерса
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"Станешь чемпионом мира - можно и в садницу!"
Ну а Холланд не только крутейший центрфорвард, но и вообще славный парень.
- одна нога здесь, другая там
Ну,а болельщицы Барселоны на спортсе ненавидят его из-за того не раз обижал их команду)
Будущий король Норвегии?