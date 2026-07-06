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Винисиус прервал интервью Холанда и поздравил его с победой над Бразилией. В раздевалке Эрлинга обняла принцесса Норвегии
Винисиус прервал интервью Холанда и поздравил с победой над Бразилией.

Винисиус Жуниор поздравил форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда с победой над Бразилией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Вингер сборной Бразилии подошел к нападающему норвежцев, когда тот давал интервью, и обнял.

Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды.

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Опубликовано: Sports
Источник: твиттер журналиста Ильеса Питерса
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Комментарии

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Принцесса Норвегии:
"Станешь чемпионом мира - можно и в садницу!"
ОтветMetaphrast
Принцесса Норвегии: "Станешь чемпионом мира - можно и в садницу!"
сказала на русском и с акцентом
ОтветМаксим Белоусов
сказала на русском и с акцентом
Таков дубляж. Но там и в оригинале акцент)
Вини здесь молоток
Ответ777тч
Вини здесь молоток
Да,вообще,весь турнир вел себя отлично. Стандартные апелляции футболистов к судьям после толчков и нарушений не в счет.
Ответ777тч
Вини здесь молоток
Красавцы оба. Очень душевно получилось. А Неймар плачет до сих пор
Парню всего 25, он уже живая легенда для норвежского футбола. Да и в мировой истории футбола уже шороху навёл бистяра.
ОтветРашпель793
Парню всего 25, он уже живая легенда для норвежского футбола. Да и в мировой истории футбола уже шороху навёл бистяра.
15 Олимпиад не выиграл, но всё равно довольно узнаваем. ;-)
Винисиус молодцом, достойно принять поражение - большое умение 👍
Ну а Холланд не только крутейший центрфорвард, но и вообще славный парень.
Скандинавские принцессы бывают очень щедры на подарки. Холланд за свои подвиги может попросить тоже,что и получил главгерой Кингсмена от шведской принцессы в первом фильме.
ОтветКобеКириленко
Скандинавские принцессы бывают очень щедры на подарки. Холланд за свои подвиги может попросить тоже,что и получил главгерой Кингсмена от шведской принцессы в первом фильме.
А что он получил?
ОтветРубин2003
А что он получил?
- Если спасешь мир, то можно и в садницу
- одна нога здесь, другая там
Вот по таким моментам видно же что Винисиус хороший парень. Не вёл бы себя так провокационно на поле его бы обожало большинство.
ОтветЕвгений Сидоров
Вот по таким моментам видно же что Винисиус хороший парень. Не вёл бы себя так провокационно на поле его бы обожало большинство.
Так вокруг него компанию ненависти запустили из ничего. Просто в каком сезоне его начали освистывать и поливать помоями. Представь абсурд - человека,не уличённого ни в какой скандал начали освистывать все стадионы Испании. Скорее всего из-за того ,что Вини часто ведётся на все эти провокации болельщиков и соперников и начинает ругаться с ними.

Ну,а болельщицы Барселоны на спортсе ненавидят его из-за того не раз обижал их команду)
ОтветTemp LC
Так вокруг него компанию ненависти запустили из ничего. Просто в каком сезоне его начали освистывать и поливать помоями. Представь абсурд - человека,не уличённого ни в какой скандал начали освистывать все стадионы Испании. Скорее всего из-за того ,что Вини часто ведётся на все эти провокации болельщиков и соперников и начинает ругаться с ними. Ну,а болельщицы Барселоны на спортсе ненавидят его из-за того не раз обижал их команду)
Ну, причины для неприязни к Вини есть и он эту неприязнь сам активно поддерживает, даже среди нейтральных болельщиков. Освистывают и оскорбляют не только его (Райса болельщики Тоттенхема пытались вывести, оскорбляя на матче его жену, а тот и бровью не повел). А тут - работает, старается, не провоцирует и сразу отношение к человеку другое, хочется за него болеть
Вообще жаль Вини, один из немногих, кто хорошо отыграл и вёл себя нормально. Вообще 0 вопросов к нему.
Ответабилардо007
Вообще жаль Вини, один из немногих, кто хорошо отыграл и вёл себя нормально. Вообще 0 вопросов к нему.
Ему, как лучшему игроку сборной, следовало все же взять на себя ответственность и пробить пенальти в 1 тайме. Это был важнейший эпизод наряду с промахом Эндрика, который многое предопределил.
Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды...
Будущий король Норвегии?
ОтветСергей Круг
Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды... Будущий король Норвегии?
Фаворит как минимум.
ОтветСергей Круг
Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды... Будущий король Норвегии?
Действующий
Какой же он классный мужик, спокойный, с чувством юмора, видно, что не зазвездился, светлый и добрый человек и при этом всём, великолепный футболист, зверюга)) Никакой грязи на поле и за его пределами, пример для всех.
Ответm0101an
Какой же он классный мужик, спокойный, с чувством юмора, видно, что не зазвездился, светлый и добрый человек и при этом всём, великолепный футболист, зверюга)) Никакой грязи на поле и за его пределами, пример для всех.
Помнится, после гола отвернувшимуся защитнику в спину мячём запулил. Но в целом, да, в грязи замечен не был.
Хорошенькая, конечно, принцесса у них. В высшей степени. Девушка-мечта! Как говорил один персонаж из фильмов про Шерлока Холмса, жаль, что она мне не ровня)
ОтветКоэн Варвар
Хорошенькая, конечно, принцесса у них. В высшей степени. Девушка-мечта! Как говорил один персонаж из фильмов про Шерлока Холмса, жаль, что она мне не ровня)
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Ответ21 Век
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То ли дело кадышева
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