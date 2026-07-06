Винисиус прервал интервью Холанда и поздравил его с победой над Бразилией. В раздевалке Эрлинга обняла принцесса Норвегии

Винисиус прервал интервью Холанда и поздравил с победой над Бразилией.

Винисиус Жуниор поздравил форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда с победой над Бразилией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 .

Вингер сборной Бразилии подошел к нападающему норвежцев, когда тот давал интервью, и обнял.

Также Холанда поздравила принцесса Норвегии Ингрид Александра. Она зашла в раздевалку и обнялась с лучшим бомбардиром национальной команды.