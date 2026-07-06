УЕФА и Бельгийская федерация обсуждают действия по Балогуну. Союз планирует выпустить заявление с поддержкой, один из вице-президентов назвал ситуацию «позором» (Politico)

УЕФА и Федерация футбола Бельгии обсуждают возможные дальнейшие шаги по итогу отмены дисквалификации Фоларина Балогуна.
Об этом сообщает Politico.
Окончательное решение о дальнейших действиях еще не принято.
Нападающий сборной США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.
УЕФА планировала 6 июля выпустить заявление в ответ на решение ФИФА.
Ожидается, что организация поддержит Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, которая в своем заявлении отметила, что была «потрясена» решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.
Один из вице-президентов организации анонимно назвал эту ситуацию «полным позором».
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«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹
Комментарии
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Цыпленок бьется головой о стену и кричит:
— Позор! Какой позор!
Подходит курица
— Мама, это правда, что у меня отец — петух?
— Да, сынок.
— Позор! Боже, какой позор!
Многие из них пишут на полном серьезе "Нашей сборной нужно сниматься с ЧМ принципиально и уезжать домой" (с)
а когда игроки твоей сборной буквально теряют годы карьеры - уже не так смешно