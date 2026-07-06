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  4. УЕФА и Бельгийская федерация обсуждают действия по Балогуну. Союз планирует выпустить заявление с поддержкой, один из вице-президентов назвал ситуацию «позором» (Politico)

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УЕФА и Бельгийская федерация обсуждают действия по Балогуну. Союз планирует выпустить заявление с поддержкой, один из вице-президентов назвал ситуацию «позором» (Politico)
УЕФА поддержит Бельгию в ситуации с Балогуном.

УЕФА и Федерация футбола Бельгии обсуждают возможные дальнейшие шаги по итогу отмены дисквалификации Фоларина Балогуна.

Об этом сообщает Politico.

Окончательное решение о дальнейших действиях еще не принято.

Нападающий сборной США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

УЕФА планировала 6 июля выпустить заявление в ответ на решение ФИФА.

Ожидается, что организация поддержит Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию, которая в своем заявлении отметила, что была «потрясена» решением ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.

Один из вице-президентов организации анонимно назвал эту ситуацию «полным позором».

***

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?39805 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
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Комментарии

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Ну это по факту и есть позорище ФИФА. Что дальше? Менять решения ВАР по звонку Трампа и переигрывать матчи результат которых не устроил?
ОтветMoffo
Ну это по факту и есть позорище ФИФА. Что дальше? Менять решения ВАР по звонку Трампа и переигрывать матчи результат которых не устроил?
Отличная идея, вы приняты на работу в Белый дом!
ОтветGroznyi2024
Отличная идея, вы приняты на работу в Белый дом!
Комментарий скрыт
один из вице-президентов назвал ситуацию «позором»...
Цыпленок бьется головой о стену и кричит:
— Позор! Какой позор!
Подходит курица
— Мама, это правда, что у меня отец — петух?
— Да, сынок.
— Позор! Боже, какой позор!
Надо бойкотировать матч
ОтветКрэнг
Надо бойкотировать матч
Одолжение только штатам сделают. Бельгийцы должны выходить и рвать маговцев
ОтветВеликий Пачеко
Одолжение только штатам сделают. Бельгийцы должны выходить и рвать маговцев
А вот с этим могут возникнуть проблемы
даже и не припомню такого позорного чемпионата
ОтветEmma Nevskaia
даже и не припомню такого позорного чемпионата
Несколько месяцев назад твой любимчик кучу медалек собрал благодаря таким же кулуарным беседам по отстранению российских спортсменов. Это другое, надо полагать?
ОтветEmma Nevskaia
даже и не припомню такого позорного чемпионата
А что кроме этого было?
Надеюсь, теперь всем окончательно понятно кто реально решает вопрос о допуске России к соревнованиям.
ОтветVamosalaplaya
Надеюсь, теперь всем окончательно понятно кто реально решает вопрос о допуске России к соревнованиям.
кто то в Брюсселе, столице Бельгии, надо за них поболеть
Болеем все за Бельгию!
ОтветРубин2003
Болеем все за Бельгию!
Бельгийские форумы почитал
Многие из них пишут на полном серьезе "Нашей сборной нужно сниматься с ЧМ принципиально и уезжать домой" (с)
ОтветGroondler
Бельгийские форумы почитал Многие из них пишут на полном серьезе "Нашей сборной нужно сниматься с ЧМ принципиально и уезжать домой" (с)
когда сидишь по тв смотришь - это выглядит красивым благородством
а когда игроки твоей сборной буквально теряют годы карьеры - уже не так смешно
Так, ну прецедент создан, поэтому предлагаю приостановить дисквалификацию Недведа и переиграть финал ЛЧ-2003.
ОтветВладимир Данилов
Так, ну прецедент создан, поэтому предлагаю приостановить дисквалификацию Недведа и переиграть финал ЛЧ-2003.
Или Баллака на ЧМ 2002
ОтветВладимир Данилов
Так, ну прецедент создан, поэтому предлагаю приостановить дисквалификацию Недведа и переиграть финал ЛЧ-2003.
А у нас Босса удалили в игре с Испанией на Евро-2004, хотя он даже рукой мяча на коснулся. Переиграть Евро 2004.
Чувака удалили вполне заслуженно, но есть такой дядя Донни. Который решает все проблемы телефонным звонком. И оказалось, что - Рафик ни в чём не виноват. Это блин, уже не смешно. Хотя с другой стороны, это лишнее напоминание всему миру, кто в доме хозяин. Одни умеют только красные линии рисовать и выражать озабоченность, а другие - решать нерешаемую проблему одним телефонным звонком.
ОтветВова Пупкин
Чувака удалили вполне заслуженно, но есть такой дядя Донни. Который решает все проблемы телефонным звонком. И оказалось, что - Рафик ни в чём не виноват. Это блин, уже не смешно. Хотя с другой стороны, это лишнее напоминание всему миру, кто в доме хозяин. Одни умеют только красные линии рисовать и выражать озабоченность, а другие - решать нерешаемую проблему одним телефонным звонком.
Иран поперхнулся от способностей Трампа что-то там решать дальше Западного полушария
ОтветВова Пупкин
Чувака удалили вполне заслуженно, но есть такой дядя Донни. Который решает все проблемы телефонным звонком. И оказалось, что - Рафик ни в чём не виноват. Это блин, уже не смешно. Хотя с другой стороны, это лишнее напоминание всему миру, кто в доме хозяин. Одни умеют только красные линии рисовать и выражать озабоченность, а другие - решать нерешаемую проблему одним телефонным звонком.
Хотел бы крепкую руку барина да?
У Бельгии еще никогда не было столько болельщиков, как в предстоящем матче с америкой)) А если серьезно, все это просто сюр какой-то..
Устроили балаган с Балоганом))
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