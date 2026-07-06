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  4. Бразилия вылетела от Норвегии, Англия одолела Мексику, Леклер выиграл в Сильверстоуне, Соболенко выбыла с «Уимблдона», ФИФА приостановила бан Балогуна, Клопп возглавит Германию и другие новости

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Бразилия вылетела от Норвегии, Англия одолела Мексику, Леклер выиграл в Сильверстоуне, Соболенко выбыла с «Уимблдона», ФИФА приостановила бан Балогуна, Клопп возглавит Германию и другие новости

1. Бразилия вылетела с ЧМ-2026, проиграв Норвегии в 1/8 финала – 1:2! Холанд сделал дубль с передач Скьеллерупа и был признан лучшим игроком встречи, Неймар реализовал 11-метровый, а Гимараэс не забил с пенальти. Норвегия впервые в истории сыграет в 1/4 финала, а вот бразильцы впервые за 9 последних ЧМ не вышли в четвертьфинал (в 1990-м они вылетели от Аргентины в 1/8).

В 1/4 финала норвежцы встретятся с Англией, которая с трудом одолела Мексику – 3:2. Беллингем сделал дубль, Куансу удалили, Хименес и Кейн забили с пенальти. Теперь у Кейна 14 голов на чемпионатах мира и 73 в этом сезоне.

2. Роман Сафиуллин уступил Новаку Джоковичу в четвертом круге «Уимблдона», а Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала.

В женской сетке Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в четвертом круге, потерпев самое раннее поражение на «Больших шлемах» с 2022 года. Коко Гауфф, Джессика Пегула и Каролина Мухова вышли в четвертьфинал.

3. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Великобритании-2026, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Антонелли – 16-й. Леклер одержал 1-ю победу с 2024-го, а «Феррари» – 2-ю в сезоне.

4. ФИФА приостановила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна – он может сыграть с Бельгией. Пишут, что из Белого дома звонили в ФИФА, а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за это решение. Бельгийская федерация сообщила, что «потрясена» таким маневром.

5. Юрген Клопп возглавит сборную Германии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

6. Дензел Думфрис перешел в «Реал» из «Интера» за 20 млн евро. Контракт защитника – до 2030 года. 

7. Тренер Парагвая Альфаро опроверг, что члены его штаба оскорбляли покойную мать Дешама: «Нельзя опускаться так низко, я бы это пресек. Футбол – не война».

8. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешний чемпионат мира будет последним в его карьере

9. Минтюков и «Анахайм» продлили контракт на 5 лет и 36 млн долларов. В последнем сезоне есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд. Чинахов подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 6,25 млн долларов в год. Больше в команде получают только Карлссон и Кросби. Нападающий Коннор Бедард хочет зарабатывать 17 млн долларов в год – на уровне Капризова. «Чикаго» готов платить 12,5-14 млн.

10. Джон Кордоба больше не сыграет на ЧМ. Форвард Колумбии и «Краснодара» выбыл на месяц из-за надрыва мышцы бедра.

11. Вратаря хоккейной сборной Украины Эдуарда Захарченко мобилизовали в ВСУ. Его и другого игрока забрали после проверки на арене.

12. Еще один клуб рассматривал оффер-шит форварду Лео Карлссону на 122,5 млн долларов – 17,5 млн за сезон. Швед подписал оффер-шит «Филадельфии» на 5 лет и 90 млн долларов – по 18 млн за сезон. «Анахайм» теперь должен решить, повторять ли предложение.

13. «Тур де Франс». 2-й этап. Дель Торо победил, Погачар – 2-й, Эвенепул – 3-й, Вингегор финишировал 4-м и остался лидером общего зачета.

14. L’Équipe поставила Илгизу Танташеву 1 из 10 за судейство в матче Франции и Парагвая. Это третий случай в истории газеты.

15. Чемпионат России по регби. 8-й тур. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Стрела-Ак Барс» обыграла «Локомотив», «ВВА-Подмосковье» – «Славу-МАР».

Цитаты дня

Вратарь Парагвая Хиль о том, что бросил мяч в Мбаппе, не пожавшего ему руку: «Я немного разозлился, но потом успокоился. Если они к такой игре не привыкли, что тут поделать»

Джефф Монсон поздравил США с 250-летием: «Страна лицемерия, где погибает свобода»

Директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана: «Саша Плющенко – выразительный мальчик, с хорошей техникой, прыжками, со своим стилем»

Луис де ла Фуэнте: «У Испании лучшая полузащита в мире, по два игрока высочайшего уровня на позицию. В 2010-м она тоже была потрясающей – поставлю нашу почти на тот же уровень»

Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Франция не такая фантастическая, как все говорят. Игра с Парагваем показала ее слабости, их игроки считали время до конца матча»

Тренер Парагвая об игре с Францией: «Конфликты – часть футбола, но враждебности не было, мы не делали ничего особенного. Я просил игроков не реагировать, сохранять спокойствие»

Гарсия об остановке дисквалификации Балогуна: «Не знал, что 5 июля – День дурака на ЧМ. Мы защищаем не сборную и не федерацию – мы защищаем футбол»

Роналду – журналисту: «Самое сложное на ЧМ – разговаривать с теми из вас, кому я не нравлюсь. Ты один из них, я знаю. В 41 год для меня ничего не изменилось, я по-прежнему забиваю»

Сын Плющенко: «Тот же Возинья лучше Яшина для меня, потому что я видел его игру, он крутой чувак. Футбол совершенствуется, как и фигурное катание»

Анчелотти об 1:2 с Норвегией: «Бразилия заслуживала победы, думаю, у нас было много моментов. Это поражение – не конец, а начало нового цикла» 

Ролик дня

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?27377 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Друзья, поддержите плюсами, чтобы Трамп увидел и вернул Бразилию на ЧМ
ОтветАнтоша
Друзья, поддержите плюсами, чтобы Трамп увидел и вернул Бразилию на ЧМ
Да в самом деле что ли? Вот, честное слово? Сашенька притчик не верит. где доказательства? Коллега. Буксов много взял сегодня?
ОтветАнтоша
Друзья, поддержите плюсами, чтобы Трамп увидел и вернул Бразилию на ЧМ
мдя
Хороший ЧМ🔥
Сын Плющенко идиот, раз так сказал про великого Льва Яшина. Нашёл сравнивать с Возиньей. Ничего хорошего не увидел в его игре. Били ему в руки, ошибки делал очень много в каждом матче, особенно на выходе
Фифа продажная казел
США позор мирового футбола!!!
Да, могла бы быть отличная вывеска - Англия v Бразилия.
ОтветEvengar
Да, могла бы быть отличная вывеска - Англия v Бразилия.
Зато по игре вывеска никак не хуже.
Дональд любое поражение США отменит.
Величайшие Родоначальники Футбола 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽
Вопрос какой вид спорта номер один в стране отпал сам собой.
Комментарий удален модератором
ОтветСергей Байкальский
Комментарий удален модератором
без всякой заметки просто не ходим по ссылкам на него.
тогда он исчезнет, как медиа-персона.
это станет главным достижением российского спорта и околоспортивного сообщества читателей в 2026 году.

и только-то
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