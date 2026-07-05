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  4. Месси прошел пешком 47% дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%. Они лидируют и по этому показателю, и в списке бомбардиров

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Месси прошел пешком 47% дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%. Они лидируют и по этому показателю, и в списке бомбардиров
Месси и Мбаппе больше остальных ходят пешком в матчах ЧМ.

Форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе – два полевых игрока с наибольшей долей дистанции, преодоленной шагом, на ЧМ-2026.

В статистике учитывались футболисты, которые сыграли на турнире минимум 150 минут.

39-летний аргентинец прошел пешком 47% от всего преодоленного им расстояния, а 27-летний француз – 45%.

При этом на счету обоих игроков по 7 голов за сборные Аргентины и Франции соответственно. Они лидируют в списке бомбардиров турнира.

***

Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
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logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

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Правильно говорят врачи - бегать вредно, ходить пешком полезно
У нас во дворе был бывший футболист, завязавший из-за травмы и начавший карьеру в литрболе. Он тоже приходил, забивал пешком пару голов на технике и говорил, что бегать должны те, кто играть не умеет))
ОтветDelirium_Tremens
У нас во дворе был бывший футболист, завязавший из-за травмы и начавший карьеру в литрболе. Он тоже приходил, забивал пешком пару голов на технике и говорил, что бегать должны те, кто играть не умеет))
Фамилию
ОтветASH11
Фамилию
Сапогов
Можно понять, почему 39-летний футболист ходит пешком, но почему так делает 27-летний лось?
ОтветМохнатый55
Можно понять, почему 39-летний футболист ходит пешком, но почему так делает 27-летний лось?
справедливости ради, Месси большую часть карьеры так делает)
ОтветМохнатый55
Можно понять, почему 39-летний футболист ходит пешком, но почему так делает 27-летний лось?
Кто-то умнеет с возрастом, а кто -то некоторые моментики сразу подмечает. Гайдар полком командовал в 16 лет, Мбаппе в 27...
При этом Месси эксплуатирует сборную, и его тащат партнеры.
К более молодому Мбаппе вопросов нет, лучший игрок турнира.
Смотрите, не перепутайте.
ОтветMr. Si
При этом Месси эксплуатирует сборную, и его тащат партнеры. К более молодому Мбаппе вопросов нет, лучший игрок турнира. Смотрите, не перепутайте.
И это еще у Мбаппе сборная с чит-кодами)
ОтветМатвей MT
И это еще у Мбаппе сборная с чит-кодами)
Вечно читерский Арсенал из FMа отдохнёт даже по читерству по сравнению с Францией ))
Месси пешком прошел 47% от преодоленной дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%...
Заболотный мог бы и 90% отбегать,но забил бы он хоть один гол?
ОтветСергей Круг
Месси пешком прошел 47% от преодоленной дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%... Заболотный мог бы и 90% отбегать,но забил бы он хоть один гол?
На тренировке, если ты обвел манекен
ОтветСергей Круг
Месси пешком прошел 47% от преодоленной дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%... Заболотный мог бы и 90% отбегать,но забил бы он хоть один гол?
Каждый случай индивидуален. Вспомнить Жиру на ЧМ-2018. Да, не забил ни одного гола, но с ним на поле Франция выиграла ЧМ и его пользу признавали все партнеры по команде
Учитывая, что в команде есть Мбаппе, его партнеры как раз и будут много бегать ради команды, чтобы Киллиан был свеж и забивал много
А вот если бы Жиру пришел в условный Зенит, то там бы вся команда играла бы на его голы, а он бы ходил, сохраняя силы
Роналду не попал в статистику, потому что две трети матча просто стоял, как вкопанный
ОтветDavid Kostrov
Роналду не попал в статистику, потому что две трети матча просто стоял, как вкопанный
Забавно, но вы же сами пытались доказать, что Роналду на спортсе никто не оскорбляет в комментах, один чудак даже статистику считал. Но как не зайду в комменты под любыми новостями - там поливают Роналду грязью. Даже если новость не про него. Жалко вас.
ОтветИван Лапин
Забавно, но вы же сами пытались доказать, что Роналду на спортсе никто не оскорбляет в комментах, один чудак даже статистику считал. Но как не зайду в комменты под любыми новостями - там поливают Роналду грязью. Даже если новость не про него. Жалко вас.
Это народная любовь, "павлинов" никто не любит) хотя против Рона играет даже не он сам или его поведение, а его окружение неадекватное в лице сестер и Моргана. Поэтому и съедать будут)
В любом случае, в этой ветке все таки упоминание про Роналду это юмор, не бери в голову)
- Ходить пешком полезно для здоровья.
- Нафига, спрашивается, ты машину покупал?
- Чтобы доехать до того места, где можно ходить пешком
ОтветСергей Круг
- Ходить пешком полезно для здоровья. - Нафига, спрашивается, ты машину покупал? - Чтобы доехать до того места, где можно ходить пешком
Судя по динамике, скоро все мы в России будем много и продуктивно ходить.
ОтветNacho13
Судя по динамике, скоро все мы в России будем много и продуктивно ходить.
И за шо такую хорошую шутку юмора задизили? Смешно же. И горько от правды...
Лео, не сдавайся! По этому показателю он не должен тебя догнать.
ОтветКино Музыка
Лео, не сдавайся! По этому показателю он не должен тебя догнать.
Помню, видел данные по пробегу в финале ЧМ 2022
В плане общего пробега Месси был выше, а у Мбаппе было больше рывков на высокой скорости, но разница вообще не драматическая
Учитывая разницу в 12 лет, мотивацию и важность матча, интенсивность Мбаппе не впечатляет совсем
Ну и соперников у Французов с Аргентинцами против которых нужно было бы отрабатывать в обороне не было. Норвегия и та вторым составом сыграла
ОтветПавел Пеньков
Ну и соперников у Французов с Аргентинцами против которых нужно было бы отрабатывать в обороне не было. Норвегия и та вторым составом сыграла
Комментарий скрыт
ОтветПавел Пеньков
Ну и соперников у Французов с Аргентинцами против которых нужно было бы отрабатывать в обороне не было. Норвегия и та вторым составом сыграла
Суть не в отрабатывании в обороне, а в том, что играли против автобусов 95% времени. Что значит для них - нет нужды бегать назад, редкие возможности для быстрых рывков в контратаку (в частности касаемо Мбаппе). Ну и тенденция продолжится вплоть до полуфиналов, видимо. Конечно, если не случится сенсаций
Поэтому Усейн Болт и не лучший футболист. В футболе надо думать, а не только бегать
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