Месси прошел пешком 47% дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%. Они лидируют и по этому показателю, и в списке бомбардиров
Месси и Мбаппе больше остальных ходят пешком в матчах ЧМ.
Форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе – два полевых игрока с наибольшей долей дистанции, преодоленной шагом, на ЧМ-2026.
В статистике учитывались футболисты, которые сыграли на турнире минимум 150 минут.
39-летний аргентинец прошел пешком 47% от всего преодоленного им расстояния, а 27-летний француз – 45%.
При этом на счету обоих игроков по 7 голов за сборные Аргентины и Франции соответственно. Они лидируют в списке бомбардиров турнира.
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Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
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К более молодому Мбаппе вопросов нет, лучший игрок турнира.
Смотрите, не перепутайте.
Заболотный мог бы и 90% отбегать,но забил бы он хоть один гол?
Учитывая, что в команде есть Мбаппе, его партнеры как раз и будут много бегать ради команды, чтобы Киллиан был свеж и забивал много
А вот если бы Жиру пришел в условный Зенит, то там бы вся команда играла бы на его голы, а он бы ходил, сохраняя силы
В любом случае, в этой ветке все таки упоминание про Роналду это юмор, не бери в голову)
- Нафига, спрашивается, ты машину покупал?
- Чтобы доехать до того места, где можно ходить пешком
В плане общего пробега Месси был выше, а у Мбаппе было больше рывков на высокой скорости, но разница вообще не драматическая
Учитывая разницу в 12 лет, мотивацию и важность матча, интенсивность Мбаппе не впечатляет совсем