Месси прошел пешком 47% дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%. Они лидируют и по этому показателю, и в списке бомбардиров

Месси и Мбаппе больше остальных ходят пешком в матчах ЧМ.

Форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе – два полевых игрока с наибольшей долей дистанции, преодоленной шагом, на ЧМ-2026.

В статистике учитывались футболисты, которые сыграли на турнире минимум 150 минут.

39-летний аргентинец прошел пешком 47% от всего преодоленного им расстояния, а 27-летний француз – 45%.

При этом на счету обоих игроков по 7 голов за сборные Аргентины и Франции соответственно. Они лидируют в списке бомбардиров турнира.

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