Луис де ла Фуэнте: «У Испании лучшая полузащита в мире, по два игрока высочайшего уровня на позицию. В 2010-м она тоже была потрясающей – поставлю нашу почти на тот же уровень»

Де ла Фуэнте: у Испании лучшая полузащита в мире, я говорю это с уважением.

Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте попросили сравнить линию полузащиты сборной на чемпионате мира с полузащитниками команды на победном для испанцев ЧМ-2010.

«Это две великие полузащиты. На мой взгляд, и я говорю это с огромным уважением, у нас лучшая полузащита в мире. На каждую позицию у нас есть по два игрока высочайшего уровня.

Я могу их перечислить: Родри , Субименди , Фабиан [Руис ], Педри , Ольмо , Мерино , Баэна , Гави , Фермин , которого нет в заявке из-за травмы, и так далее. Наверняка я забыл кого-то, и он обидится. Я прошу не обижаться, я помню каждого.

В 2010 году полузащита тоже была потрясающей, это правда. Футбол меняется, но я поставлю нас почти на тот же уровень», – сказал де ла Фуэнте.

В 2010-м в центре поля Испании играли Серджи Бускетс, Хаби Алонсо и Хави. Ближе к флангам действовали Иньеста и Педро.

В 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет 6 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.

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