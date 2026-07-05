  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Луис де ла Фуэнте: «У Испании лучшая полузащита в мире, по два игрока высочайшего уровня на позицию. В 2010-м она тоже была потрясающей – поставлю нашу почти на тот же уровень»

0
Луис де ла Фуэнте: «У Испании лучшая полузащита в мире, по два игрока высочайшего уровня на позицию. В 2010-м она тоже была потрясающей – поставлю нашу почти на тот же уровень»
Де ла Фуэнте: у Испании лучшая полузащита в мире, я говорю это с уважением.

Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте попросили сравнить линию полузащиты сборной на чемпионате мира с полузащитниками команды на победном для испанцев ЧМ-2010.

«Это две великие полузащиты. На мой взгляд, и я говорю это с огромным уважением, у нас лучшая полузащита в мире. На каждую позицию у нас есть по два игрока высочайшего уровня.

Я могу их перечислить: Родри, Субименди, Фабиан [Руис], Педри, Ольмо, Мерино, Баэна, Гави, Фермин, которого нет в заявке из-за травмы, и так далее. Наверняка я забыл кого-то, и он обидится. Я прошу не обижаться, я помню каждого. 

В 2010 году полузащита тоже была потрясающей, это правда. Футбол меняется, но я поставлю нас почти на тот же уровень», – сказал де ла Фуэнте.

В 2010-м в центре поля Испании играли Серджи Бускетс, Хаби Алонсо и Хави. Ближе к флангам действовали Иньеста и Педро.

В 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет 6 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.

***

Роналду губит Португалию, пока Ямаль тащит Испанию

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала29322 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: The Guardian
logoСборная Испании по футболу
logoМартин Субименди
logoСборная Португалии по футболу
logoДани Ольмо
logoРодри
logoЧемпионат мира по футболу
logoПедри
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Мерино
logoАрсенал
logoГави
logoЛуис де ла Фуэнте
logoБарселона
logoАлекс Баэна
logoАтлетико
logoФермин Лопес
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoФабиан Руис
logoХаби Алонсо
logoСерджи Бускетс
logoАндрес Иньеста
logoХави
logoПедро

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
в 08-12 гениальный Давид Сильва, пиковый Мата, ультра топовый Фабрегас, магический Касорла - игроки замены. в любой сборной мира это игроки, вокруг которых строили бы игру. сейчас ни Испания, ни любая другая сборная не обладает такой полузащитой.
Ответgreedster
в 08-12 гениальный Давид Сильва, пиковый Мата, ультра топовый Фабрегас, магический Касорла - игроки замены. в любой сборной мира это игроки, вокруг которых строили бы игру. сейчас ни Испания, ни любая другая сборная не обладает такой полузащитой.
Ольмо не хуже Фабрегаса, Педри не хуже Хави

Ламин сильнее чем Давид Сильва или Мата

Ойярсабаль сильнее чем Торрес

Просто нужно немного в футболе разбираться, ок?
ОтветGleb
Ольмо не хуже Фабрегаса, Педри не хуже Хави Ламин сильнее чем Давид Сильва или Мата Ойярсабаль сильнее чем Торрес Просто нужно немного в футболе разбираться, ок?
После "Ольмо не хуже Фабрегаса" уже можно смело заявить,что вы то как раз не разбирайтесь.
Ни один игрок нынешнего состава, разве что Ямаль, играл бы в основе Испании 2010
ну конечно)))
в 2010 полузащита испанцев была легендарной
на 4 года фактически прибрали к рукам весь футбол сборных в мире
даже если по именам сравнить:
Родри только в лучшие свои годы был около уровня Бускетса, а после травмы - бледная тень самого себя
Педри может теоретически стать будущим Хави, но сейчас пока не дотягивает в силу молодости прежде всего
ну и Ольмо - Иньеста тут вообще без комментариев)
понятно, что каждый кулик своё болото хвалит, но де ла Фуэнте жжёт)
В целом, ощущение, будто Испания переоценена.
ОтветКирилл Лавров
В целом, ощущение, будто Испания переоценена.
В целом ощущение, что ты не следишь за сборной Испании и не смотрел евро-2024
ОтветGleb
В целом ощущение, что ты не следишь за сборной Испании и не смотрел евро-2024
и что там на евро? 100 % пенальти не назначенный в ворота испании в игре с германией ?
Рано, рано, рано... Лучше молча работать
ОтветCruel Snake
Рано, рано, рано... Лучше молча работать
после такого вылетают обычно
В 2010 полузащита была сильнее, а сейчас Португалия может поспорить с Испанской
полузащита и правда силнейшая, проблема сейчас в атаке. Оярсабаль хорош но не супертоп, и когда у команды не идет, от него толку тоже нет, ну и без Ламина прям сложновато им создавать моменты, но вот присутствие Ламина уже всерьез освобождает левый фланг что Куку и Баена играют против одного чаще, тогда как на Ламин висят двое + еще подстраховщик. будь Нико в форме, я бы сейчас уверенно сказал бы что они явные фавориты, но без него будет трудновато, но если французов кто и может выбить до финала так это испанцы.
Ну так Хави с Иньестой давно не принижали))
Родри до крестов может еще попал бы на банку в ту сборную, остальные думаю были бы мимо ЧМ)
Ответalexmixer9
Ну так Хави с Иньестой давно не принижали)) Родри до крестов может еще попал бы на банку в ту сборную, остальные думаю были бы мимо ЧМ)
100%
Ямаль и Родри если только попали бы в заявку
Ответalexmixer9
Ну так Хави с Иньестой давно не принижали)) Родри до крестов может еще попал бы на банку в ту сборную, остальные думаю были бы мимо ЧМ)
Педри выходил бы с лавки, Ямаль играл бы в сборной роль Месси в Барселоне.
Только Родри потенциально смог бы вытеснить в стартовом составе Бускетса.
Ответdem
Только Родри потенциально смог бы вытеснить в стартовом составе Бускетса.
не факт…. и если только в состоянии ДО травмы колена
Де Ла Фуэнте стал популистом. У Испании уже давно не лучшая полузащита в Мире.
Даже Педри, которого так все любят сейчас, сидел бы под всеми полузащитниками в чемпионских Ла Фурии.
В скором времени, мы увидим, как у Испании заберут центр поля, и вся надежда будет на фланги (привет ЧЕ 2024), и там вскроется уровень нынешний сборной.
ОтветДейл Купер
Де Ла Фуэнте стал популистом. У Испании уже давно не лучшая полузащита в Мире. Даже Педри, которого так все любят сейчас, сидел бы под всеми полузащитниками в чемпионских Ла Фурии. В скором времени, мы увидим, как у Испании заберут центр поля, и вся надежда будет на фланги (привет ЧЕ 2024), и там вскроется уровень нынешний сборной.
ну им до Хави, Иниесты, Алонсо, Бускеца и Фабергаса с Силвой, Матой как до ЛУНЫ и обратно

про Вилью, Торреса, Рамоса и Касильяса вообще молчу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гави об игре с Португалией: «Пока наш самый сложный соперник на ЧМ. Команда похожа на Испанию, у них хорошие игроки. Важно работать вместе, это делает нас сильнее»
сегодня, 15:23
Ойарсабаль о Ямале: «Мы должны помогать Ламину во всем, чтобы он чувствовал меньше давления и наслаждался футболом»
сегодня, 13:30
Ташуев о ЧМ-2026: «Революций и новшеств на турнире уже давно нет. Но есть стилистика. У Испании понравился агрессивный прессинг – это и мой стиль»
сегодня, 12:48
Гави о критике Роналду: «Я слышу это от фанатов, но партнеры к нему испытывают огромное уважение. Это один из лучших игроков в истории, он всегда может изменить ход матча»
сегодня, 12:37
Педри о финале ЧМ с Аргентиной: «Это была бы мечта. То, что Месси показывает в таком возрасте, возможно только благодаря его таланту. Для меня он величайший игрок в истории»
сегодня, 01:37
Рекомендуем
Главные новости
Полицейские попросили Роналду сфотографироваться прямо у трапа после прилета сборной Португалии в Даллас
9 минут назадВидео
Тот самый матч ЧМ, от которого до сих пор мурашки? Пишите о нем на Трибуне и ловите шанс на Кубок мира
19 минут назадКонкурс
Упамекано об Олисе и «Реале»: «Он остается в «Баварии»
19 минут назад
Месси прошел пешком 47% дистанции на ЧМ, Мбаппе – 45%. Они лидируют и по этому показателю, и в списке бомбардиров
32 минуты назад
ЧМ-2026. 1/8 финала. Бразилия сыграет с Норвегией, Мексика против Англии
34 минуты назад
Губерниев о cловах Дзюбы про подготовку игроков: «Желаю ему быть политиком от футбола, талантливый парень. Палочная система в нашем спорте еще с советских времен»
48 минут назад
Тренер Парагвая Альфаро опроверг, что члены его штаба оскорбляли покойную мать Дешама: «Нельзя опускаться так низко, я бы это пресек. Футбол – не война»
сегодня, 15:47
🇧🇷 Бразилия-2002: где они сейчас? Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и другие
сегодня, 15:45Тесты и игры
Анчелотти перед матчем с Норвегией: «Не думаю, что существует план против Холанда. Мне не нужно объяснять игрокам, как действовать против него – они уже играли»
сегодня, 14:55
Дзюба о 30 млн евро за Тюкавина: «Я бы его в «Зенит» на руках отнес за такие деньги»
сегодня, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тевес о тренере для Италии: «Только Конте может справиться с ситуацией в сборной. Это лучший тренер в моей карьере. Аллегри тоже хорош, но у него слишком оборонительный стиль»
3 минуты назад
Аршавин об игре Месси на ЧМ: «Удивляет. До начала турнира не думал, что он в таком порядке. Вызывает восхищение, что в 39 лет он один из лучших в мире. Гипотетически Лео сможет сыграть и на следующем ЧМ»
7 минут назад
«Зенит» может обойтись и без Тюкавина. Сомневаюсь, что Карпукас усилит команду. Россиянин нужен, но не за такие деньги». Быстров о трансферах петербуржцев
24 минуты назад
Хендерсон о высокогорье в Мехико: «Виагра помогает! Шучу, это шутка»
сегодня, 15:48Видео
Мексика – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
сегодня, 15:38
«МЮ» интересен Сантос из «Челси». 22-летнего хавбека оценивают в 50 млн фунтов
сегодня, 15:37
Бразилия – Норвегия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 15:26
Гави об игре с Португалией: «Пока наш самый сложный соперник на ЧМ. Команда похожа на Испанию, у них хорошие игроки. Важно работать вместе, это делает нас сильнее»
сегодня, 15:23
«Ман Сити» за 10+2,5 млн фунтов купит 16-летнего Монгу. «Арсенал» отказался от борьбы за вингера «Лестера» из-за цены (The Athletic)
сегодня, 15:02
Пономарев о ЧМ-2026: «Россия заняла бы последнее место в любой группе. У нас не футбол, а ножной мяч. Там играют прекрасные ребята, а у нас деревянные Буратино от Папы Карло»
сегодня, 14:20