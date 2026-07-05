Луис де ла Фуэнте: «У Испании лучшая полузащита в мире, по два игрока высочайшего уровня на позицию. В 2010-м она тоже была потрясающей – поставлю нашу почти на тот же уровень»

Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте попросили сравнить линию полузащиты сборной на чемпионате мира с полузащитниками команды на победном для испанцев ЧМ-2010.
«Это две великие полузащиты. На мой взгляд, и я говорю это с огромным уважением, у нас лучшая полузащита в мире. На каждую позицию у нас есть по два игрока высочайшего уровня.
Я могу их перечислить: Родри, Субименди, Фабиан [Руис], Педри, Ольмо, Мерино, Баэна, Гави, Фермин, которого нет в заявке из-за травмы, и так далее. Наверняка я забыл кого-то, и он обидится. Я прошу не обижаться, я помню каждого.
В 2010 году полузащита тоже была потрясающей, это правда. Футбол меняется, но я поставлю нас почти на тот же уровень», – сказал де ла Фуэнте.
В 2010-м в центре поля Испании играли Серджи Бускетс, Хаби Алонсо и Хави. Ближе к флангам действовали Иньеста и Педро.
В 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет с Португалией. Матч пройдет 6 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.
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Роналду губит Португалию, пока Ямаль тащит Испанию
Ламин сильнее чем Давид Сильва или Мата
Ойярсабаль сильнее чем Торрес
Просто нужно немного в футболе разбираться, ок?
в 2010 полузащита испанцев была легендарной
на 4 года фактически прибрали к рукам весь футбол сборных в мире
даже если по именам сравнить:
Родри только в лучшие свои годы был около уровня Бускетса, а после травмы - бледная тень самого себя
Педри может теоретически стать будущим Хави, но сейчас пока не дотягивает в силу молодости прежде всего
ну и Ольмо - Иньеста тут вообще без комментариев)
понятно, что каждый кулик своё болото хвалит, но де ла Фуэнте жжёт)
Родри до крестов может еще попал бы на банку в ту сборную, остальные думаю были бы мимо ЧМ)
Ямаль и Родри если только попали бы в заявку
Даже Педри, которого так все любят сейчас, сидел бы под всеми полузащитниками в чемпионских Ла Фурии.
В скором времени, мы увидим, как у Испании заберут центр поля, и вся надежда будет на фланги (привет ЧЕ 2024), и там вскроется уровень нынешний сборной.
про Вилью, Торреса, Рамоса и Касильяса вообще молчу