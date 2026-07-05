«Зенит» и «Спартак» интересуются вингером сборной Мали Нене. «Фенербахче» оценивает его в 25 млн евро (Fanatik)

«Зенит» и «Спартак» могут подписать Нене из «Фенербахче» за 25 млн евро.

«Зенит » и «Спартак » интересуются вингером «Фенербахче» Нене Доржелесом , сообщает Fanatik.

Игрок сборной Мали перешел в турецкий клуб прошлым летом из «Ред Булл Зальцбург», сумма трансфера составила 18 млн евро. Руководство «Фенербахче» готово продать Доржелеса, если поступит выгодное предложение, и оценивает Нене в 25 млн евро.

Помимо «Зенита» и «Спартака», подписание Нене рассматривали «Боруссия » Дортмунд, «Штутгарт» и «РБ Лейпциг », но ни один из клубов не вступал в переговоры с «Фенербахче».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Доржелес провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика вингера доступна по ссылке .

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