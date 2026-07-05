  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Зенит» и «Спартак» интересуются вингером сборной Мали Нене. «Фенербахче» оценивает его в 25 млн евро (Fanatik)

0
«Зенит» и «Спартак» интересуются вингером сборной Мали Нене. «Фенербахче» оценивает его в 25 млн евро (Fanatik)
«Зенит» и «Спартак» могут подписать Нене из «Фенербахче» за 25 млн евро.

«Зенит» и «Спартак» интересуются вингером «Фенербахче» Нене Доржелесом, сообщает Fanatik.

Игрок сборной Мали перешел в турецкий клуб прошлым летом из «Ред Булл Зальцбург», сумма трансфера составила 18 млн евро. Руководство «Фенербахче» готово продать Доржелеса, если поступит выгодное предложение, и оценивает Нене в 25 млн евро.

Помимо «Зенита» и «Спартака», подписание Нене рассматривали «Боруссия» Дортмунд, «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», но ни один из клубов не вступал в переговоры с «Фенербахче».

В минувшем сезоне чемпионата Турции Доржелес провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика вингера доступна по ссылке.

***

Трансферы «Зенита»: инсайды про Тюкавина и где Карпукас?

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала28733 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Fanatik
logoвозможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoЗенит
logoШтутгарт
logoденьги
logoБоруссия Дортмунд
logoФенербахче
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoбундеслига Германия
logoНене Доржелес
logoРБ Лейпциг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ни один клуб не вступал в переговоры. Так о чём гнилой базар?
ОтветВиктор
Ни один клуб не вступал в переговоры. Так о чём гнилой базар?
О том, что Фенербахче нужно его продать, чтобы взять более статусного вингера (Гринвуд)
Даже, если продадут Энрике, покупать вингера у Фенера за такие бабки не стоит. И без него у Зенита есть кому играть на флангах конкурируя в команде. Если уж покупать, то непосредственно в Южной Америке и будет дешевле.
ОтветДок Аксель
Даже, если продадут Энрике, покупать вингера у Фенера за такие бабки не стоит. И без него у Зенита есть кому играть на флангах конкурируя в команде. Если уж покупать, то непосредственно в Южной Америке и будет дешевле.
Энрике если продадут, на его месте будет играть Мантуан.
ОтветБобби Боливия
Энрике если продадут, на его месте будет играть Мантуан.
Мантуан может играть и Вадик Шилов на замену, Глушенков по обстоятельствам, а слева Глушенков Педро и Мостовой. С флангами проблем нет как и с серединой поля. Могут опорника ещё купить и нападающего. Но и без них Зенит нормально проведёт сезон. На худой конец есть зимнее ТО.
кто знает, что Зенит не работает на рынке Африки, тот понимает, что вся эта новость - выдумка агентишки, который хочет продвинуть своего клиентишку
Ответwestport70
кто знает, что Зенит не работает на рынке Африки, тот понимает, что вся эта новость - выдумка агентишки, который хочет продвинуть своего клиентишку
Ага, прям "клиентишка" на фоне зенитовских дартаньянов
Впечатление что на новый сезон Спартак собрался составить конкуренцию Зениту, и это хорошо, тем интереснее будет чемпионат. Краснодар выбыл из игры, без Сперцяна и Кордобы не конкурент даже ЦСКА.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Впечатление что на новый сезон Спартак собрался составить конкуренцию Зениту, и это хорошо, тем интереснее будет чемпионат. Краснодар выбыл из игры, без Сперцяна и Кордобы не конкурент даже ЦСКА.
Ещё не вечер, посмотрим кого они купят.
Кабо Верде возьмите игроков, в разы дешевле и не хуже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» купит Аугусто за 15+5 млн евро, зарплата форварда – 2+ млн за сезон без учета бонусов. Бразилец возьмет 9-й номер (Иван Карпов)
27 июня, 15:06
Джикия перейдет в «Локомотив» и будет получать 3 млн рублей в месяц («Мутко против»)
23 июня, 21:25
«Спартак» может продать Жедсона за 25 млн евро. «Галатасараю» предложили хавбека, но клуб не работает над трансфером (Бурак Эрен)
7 июня, 13:23
Российский клуб предлагал Рамосу 8 млн евро «чистыми» за три месяца (El Chiringuito)
5 июня, 17:46
Рекомендуем
Главные новости
Тренер Парагвая Альфаро опроверг, что члены его штаба оскорбляли покойную мать Дешама: «Нельзя опускаться так низко, я бы это пресек. Футбол – не война»
2 минуты назад
🇧🇷 Бразилия-2002: где они сейчас? Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и другие
4 минуты назадТесты и игры
ЧМ-2026. 1/8 финала. Бразилия сыграет с Норвегией, Мексика против Англии
23 минуты назад
Анчелотти перед матчем с Норвегией: «Не думаю, что существует план против Холанда. Мне не нужно объяснять игрокам, как действовать против него – они уже играли»
54 минуты назад
Дзюба о 30 млн евро за Тюкавина: «Я бы его в «Зенит» на руках отнес за такие деньги»
сегодня, 14:46
Тренер Парагвая Альфаро о пенальти в пользу Франции: «Судья сперва посчитал, что Дуэ сам пытался спровоцировать контакт. Но ВАР решил, что это 11-метровый»
сегодня, 14:34
У сборной Парагвая в среднем 26,4 отбора за матч ЧМ-2026 – больше всех за 20 лет. Столько же было у Аргентины в 2006-м
сегодня, 14:05
«Бавария» предложила 30 млн евро за Бремера. «Ювентус» оценивает защитника сборной Бразилии в 40 млн (GdS)
сегодня, 13:50
Холанд купил кастомную ковбойскую шляпу с инициалами EH9 и футболку «Поцелуйте мой Даллас»
сегодня, 13:39Видео
Барколя о матче с Парагваем: «Никогда не видел столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело»
сегодня, 13:35
Ко всем новостям
Последние новости
Хендерсон о высокогорье в Мехико: «Виагра помогает! Шучу, это шутка»
1 минуту назадВидео
Мексика – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
10 минут назад
«МЮ» интересен Сантос из «Челси». 22-летнего хавбека оценивают в 50 млн фунтов
12 минут назад
Бразилия – Норвегия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
22 минуты назад
Гави об игре с Португалией: «Пока наш самый сложный соперник на ЧМ. Команда похожа на Испанию, у них хорошие игроки. Важно работать вместе, это делает нас сильнее»
26 минут назад
«Ман Сити» за 10+2,5 млн фунтов купит 16-летнего Монгу. «Арсенал» отказался от борьбы за вингера «Лестера» из-за цены (The Athletic)
47 минут назад
Пономарев о ЧМ-2026: «Россия заняла бы последнее место в любой группе. У нас не футбол, а ножной мяч. Там играют прекрасные ребята, а у нас деревянные Буратино от Папы Карло»
сегодня, 14:20
Джеймс может войти в заявку Англии на матч с Мексикой, сообщил Тухель: «Нужно дождаться вердикта врачей о целесообразности такого решения»
сегодня, 14:09
«Бешикташ» предложил «Баварии» 5+5 млн евро за Нюбеля. Турки достигли соглашения с 29-летним вратарем (Ягиз Сабунчуглу)
сегодня, 13:56
Непомнящий о Сперцяне в «Аль‑Ахли»: «Досадно, когда уезжают игроки, украшающие РПЛ. Осуждать смысла нет, это его право, но выбор удивил»
сегодня, 13:42