«Зенит» и «Спартак» интересуются вингером сборной Мали Нене. «Фенербахче» оценивает его в 25 млн евро (Fanatik)
«Зенит» и «Спартак» могут подписать Нене из «Фенербахче» за 25 млн евро.
«Зенит» и «Спартак» интересуются вингером «Фенербахче» Нене Доржелесом, сообщает Fanatik.
Игрок сборной Мали перешел в турецкий клуб прошлым летом из «Ред Булл Зальцбург», сумма трансфера составила 18 млн евро. Руководство «Фенербахче» готово продать Доржелеса, если поступит выгодное предложение, и оценивает Нене в 25 млн евро.
Помимо «Зенита» и «Спартака», подписание Нене рассматривали «Боруссия» Дортмунд, «Штутгарт» и «РБ Лейпциг», но ни один из клубов не вступал в переговоры с «Фенербахче».
В минувшем сезоне чемпионата Турции Доржелес провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Подробная статистика вингера доступна по ссылке.
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Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Fanatik
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