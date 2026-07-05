Тренер Парагвая Альфаро о пенальти в пользу Франции: «Судья сперва посчитал, что Дуэ сам пытался спровоцировать контакт. Но ВАР решил, что это 11-метровый»

Тренер Парагвая о пенальти Франции: судья думал, что Дуэ спровоцировал контакт.

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о пенальти в пользу Франции (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

На 65-й минуте встречи вингер европейской команды Дезире Дуэ вошел в штрафную площадь соперника, где его сбил Диего Гомес Амарилья . Главный арбитр встречи Илгиз Танташев сначала не зафиксировал фол, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.

«Я видел этот момент на мониторе ВАР, когда его просматривали. Я находился позади судьи и не могу быть объективным.

У арбитра сложилось первое впечатление, он посчитал, что игрок [Дуэ] сам бросился на газон, пытаясь спровоцировать контакт. А затем ВАР подтвердил, что, по их мнению, это пенальти.

Я еще детально изучу этот эпизод. Но если смотреть на саму игру: конечно, футболист парит в воздухе, он очень техничен и умеет действовать на ограниченном пространстве», – сказал Альфаро.

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