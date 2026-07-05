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  4. Тренер Парагвая Альфаро о пенальти в пользу Франции: «Судья сперва посчитал, что Дуэ сам пытался спровоцировать контакт. Но ВАР решил, что это 11-метровый»

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Тренер Парагвая Альфаро о пенальти в пользу Франции: «Судья сперва посчитал, что Дуэ сам пытался спровоцировать контакт. Но ВАР решил, что это 11-метровый»
Тренер Парагвая о пенальти Франции: судья думал, что Дуэ спровоцировал контакт.

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о пенальти в пользу Франции (0:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

На 65-й минуте встречи вингер европейской команды Дезире Дуэ вошел в штрафную площадь соперника, где его сбил Диего Гомес Амарилья. Главный арбитр встречи Илгиз Танташев сначала не зафиксировал фол, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый. 

«Я видел этот момент на мониторе ВАР, когда его просматривали. Я находился позади судьи и не могу быть объективным.

У арбитра сложилось первое впечатление, он посчитал, что игрок [Дуэ] сам бросился на газон, пытаясь спровоцировать контакт. А затем ВАР подтвердил, что, по их мнению, это пенальти.

Я еще детально изучу этот эпизод. Но если смотреть на саму игру: конечно, футболист парит в воздухе, он очень техничен и умеет действовать на ограниченном пространстве», – сказал Альфаро.

***

Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Reuters
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoсудьи
logoЧемпионат мира по футболу
logoДиего Гомес Амарилья
logoГуставо Альфаро
logoДезире Дуэ
Илгиз Танташев
видеоповторы

Комментарии

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Да вообще французы всю игру провоцировали игроков Парагвая, что уж там.
ОтветZlatan Ibra
Да вообще французы всю игру провоцировали игроков Парагвая, что уж там.
Ага, бились грудью и лицом об их локти и кулаки)))
ОтветZlatan Ibra
Да вообще французы всю игру провоцировали игроков Парагвая, что уж там.
Так французы сами не лучше, когда симулировали удары в лицо при отмашке в грудь
Дуэ сам нашел контакт, Мбаппе весь матч искал парагвайский локоть, чтобы с разбегу в него удариться, а как эти подлые французы весь матч провоцировали святого Галарсу!
ОтветЕбздрогыч
Дуэ сам нашел контакт, Мбаппе весь матч искал парагвайский локоть, чтобы с разбегу в него удариться, а как эти подлые французы весь матч провоцировали святого Галарсу!
Они нам ещё за Бородино ответят.
ОтветЕбздрогыч
Дуэ сам нашел контакт, Мбаппе весь матч искал парагвайский локоть, чтобы с разбегу в него удариться, а как эти подлые французы весь матч провоцировали святого Галарсу!
Красиво пнул БЫДЛОгвай 🤡🐓
Это самоё позорное и мерзкое выступление отдельно взятой команды за много лет. Достойное наказание за такую гопоту на футбольном поле - бан.
Ответдобрый грек
Это самоё позорное и мерзкое выступление отдельно взятой команды за много лет. Достойное наказание за такую гопоту на футбольном поле - бан.
Еще и их главный тренер продолжает нести такой бред и во время самого эпизода показывал, что Дуэ нырял…
Ответдобрый грек
Это самоё позорное и мерзкое выступление отдельно взятой команды за много лет. Достойное наказание за такую гопоту на футбольном поле - бан.
Судейка тоже виновен, дал бы три четыре жёлтые, и парагвайцы бы успокоились. И галарсе отдельно бонусом красную
Ребята должны спрятаться и ждать, пока все их забудут.

Вместо этого трубят во все трубы. Их выбор...
ОтветPelerin
Ребята должны спрятаться и ждать, пока все их забудут. Вместо этого трубят во все трубы. Их выбор...
Если позориться до конца ,чтобы тебя запомнили
Судейка сначала "не увидел" железный пенальти, а после того как ВАР позвал к монитору долго смотрел в поисках повода не назначать пеналь, хотя момент был очевиднейший.
ОтветЕвгений Сидоров
Судейка сначала "не увидел" железный пенальти, а после того как ВАР позвал к монитору долго смотрел в поисках повода не назначать пеналь, хотя момент был очевиднейший.
Судья продажная!
ОтветЕвгений Сидоров
Судейка сначала "не увидел" железный пенальти, а после того как ВАР позвал к монитору долго смотрел в поисках повода не назначать пеналь, хотя момент был очевиднейший.
Если считать, что Дуэ уже лишился мяча (а он его упустил), то пенальти нет и не важно, что парагваец выставил ногу. Пенальти можно ставить, но не обязательно
Подлец Дуэ, провоцировал контакт своей обводкой, странно что судья ему желтую не влепил за это
ОтветЖан Вальжан
Подлец Дуэ, провоцировал контакт своей обводкой, странно что судья ему желтую не влепил за это
Бежал туда где ноги парагвайцев
Больше поражает судейка, у него на глазах прям дали по ногам Дэу,но он побежал только после вара,и то долго рассматривал и будто не хотел,но выбора не было…Одно ясно,Инфантино снова хочет принцесссу обрадовать беспределом против других команд ,как и 4 года назад
ОтветD A_1116789539
Больше поражает судейка, у него на глазах прям дали по ногам Дэу,но он побежал только после вара,и то долго рассматривал и будто не хотел,но выбора не было…Одно ясно,Инфантино снова хочет принцесссу обрадовать беспределом против других команд ,как и 4 года назад
Ставка была что в основное время желтых карточек перегною не будет, родственники поставили, судьишка обеспечил, кэф был огромный
ОтветМОНТЁР ТуПи
Ставка была что в основное время желтых карточек перегною не будет, родственники поставили, судьишка обеспечил, кэф был огромный
На фору с Францией ставил,там бешеный кеф был…
Футболисты Парагвая четко видели уровень судейского допуска по отношению к ним и вели себя соответственно. Основные вопросы возникают к судье
Ему бы адвокатом Чикатило работать, точно бы отмазал…
ОтветАлександр Кузнецов
Ему бы адвокатом Чикатило работать, точно бы отмазал…
"жертвы спровоцировали его своим откровенным внешним видом"
Пенальти -железобетонный и абсолютно не подлежит обсуждению
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