У сборной Парагвая в среднем 26,4 отбора за матч ЧМ-2026 – больше всех за 20 лет. Столько же было у Аргентины в 2006-м
Парагвай с 26,4 отбора за игру стал самой жесткой сборной на ЧМ с 2006 года.
Сборная Парагвая в среднем совершала 26,4 отбора за матч чемпионата мира.
Это самый высокий результат для команд, выступавших на мировых первенствах с 2006 года. Столько же было у Аргентины на ЧМ-2006 (26,4).
Парагвайцы вылетели с чемпионата мира, проиграв Франции в 1/8 финала со счетом 0:1.
Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой
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Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника
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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер OptaJoe
Комментарии
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в ЮА всегда играют жестко, тут не особо то и статку набьеш, идешь к Эквадору а там гора и дышать нечем, и не перерывах люди с дыхательными апаратами сидят а не тактику слушают.
парагвай,Уругвай,Чили это всегда играют жестко, а Парагвай самые грязные из всех, это сними Месси часто матом крыл всех вокруг,это МЕССИ который в 99% играет спокойно)
еще на этой ЧМ посмотрите игру испанцев с уругваем, там было чуть меньше грязной игру со стороны уругвайцев, но играли БОЛЕЕ жестче..
а матчи аргов с бразилами и нечего говорить - там всегда рубилово! а ведь скоро матчи сборный ЮА между собой..скоро нас ждет то потенциальные матчи аргов с колумбийцами и с бразильцами в 1-4 и полуфинале .. вот где будет рубилово, хотя колумбийцы еще футбол классно играют и не так мног тратят на рубилово, а вот с бразилами прям будет жестко! это я хочу видеть!
Ща глорье и тиктокеры заминусят, походу))
И здорово, что есть разный футбол. Колоритный футбол.
Всем добра!
P.s
Блевать хочется частенько от современного футбола с постоянными валяниями от прикосновения по 10 минут, игроки про прически да шмот думают, а не про футбол.
Так что, кайф 🙌🏻
Если бы прошли, подарили бы счастье своей стране, и это самое главное, а на все разговоры про "грязную игру" и "так низззя!" вообще наплевать.
Потому что при нормальном судействе их "вышли выигрывать" быстро закончится парой удалений.