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  4. У сборной Парагвая в среднем 26,4 отбора за матч ЧМ-2026 – больше всех за 20 лет. Столько же было у Аргентины в 2006-м

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У сборной Парагвая в среднем 26,4 отбора за матч ЧМ-2026 – больше всех за 20 лет. Столько же было у Аргентины в 2006-м
Парагвай с 26,4 отбора за игру стал самой жесткой сборной на ЧМ с 2006 года.

Сборная Парагвая в среднем совершала 26,4 отбора за матч чемпионата мира.

Это самый высокий результат для команд, выступавших на мировых первенствах с 2006 года. Столько же было у Аргентины на ЧМ-2006 (26,4).

Парагвайцы вылетели с чемпионата мира, проиграв Франции в 1/8 финала со счетом 0:1.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой

***

Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника

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Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер OptaJoe
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Комментарии

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Теперь наверно поняли все , как сложно забивать и обыгрывать средние ЮА команды.
ОтветМурад Гапизов
Теперь наверно поняли все , как сложно забивать и обыгрывать средние ЮА команды.
Это не Европа где можно статистику набивать на сан-Марино , Литве и прочих карликовых сборных
ОтветМурад Гапизов
Теперь наверно поняли все , как сложно забивать и обыгрывать средние ЮА команды.
Если бы судья не поощрял грубость Парагвая ,у Франции бы не возникло никаких проблем в игре
А самое главное, что все отборы были чистые, как слеза младенца)
столько плача в комментах, но это любители "олдскул-футбола" переобулись))
в ЮА всегда играют жестко, тут не особо то и статку набьеш, идешь к Эквадору а там гора и дышать нечем, и не перерывах люди с дыхательными апаратами сидят а не тактику слушают.
парагвай,Уругвай,Чили это всегда играют жестко, а Парагвай самые грязные из всех, это сними Месси часто матом крыл всех вокруг,это МЕССИ который в 99% играет спокойно)
еще на этой ЧМ посмотрите игру испанцев с уругваем, там было чуть меньше грязной игру со стороны уругвайцев, но играли БОЛЕЕ жестче..
а матчи аргов с бразилами и нечего говорить - там всегда рубилово! а ведь скоро матчи сборный ЮА между собой..скоро нас ждет то потенциальные матчи аргов с колумбийцами и с бразильцами в 1-4 и полуфинале .. вот где будет рубилово, хотя колумбийцы еще футбол классно играют и не так мног тратят на рубилово, а вот с бразилами прям будет жестко! это я хочу видеть!
ОтветTAGAY
столько плача в комментах, но это любители "олдскул-футбола" переобулись)) в ЮА всегда играют жестко, тут не особо то и статку набьеш, идешь к Эквадору а там гора и дышать нечем, и не перерывах люди с дыхательными апаратами сидят а не тактику слушают. парагвай,Уругвай,Чили это всегда играют жестко, а Парагвай самые грязные из всех, это сними Месси часто матом крыл всех вокруг,это МЕССИ который в 99% играет спокойно) еще на этой ЧМ посмотрите игру испанцев с уругваем, там было чуть меньше грязной игру со стороны уругвайцев, но играли БОЛЕЕ жестче.. а матчи аргов с бразилами и нечего говорить - там всегда рубилово! а ведь скоро матчи сборный ЮА между собой..скоро нас ждет то потенциальные матчи аргов с колумбийцами и с бразильцами в 1-4 и полуфинале .. вот где будет рубилово, хотя колумбийцы еще футбол классно играют и не так мног тратят на рубилово, а вот с бразилами прям будет жестко! это я хочу видеть!
Все так. Футбол игра разнообразная. Но зумеры, которые смотрят АПЛ и топ матчи ЛЧ, хотят свести весь спектр футбола к единому стандарту, лишить футбол аутентичности. Превратить спорт мужчин в попсу. Фу такими быть
ОтветOndrej
Все так. Футбол игра разнообразная. Но зумеры, которые смотрят АПЛ и топ матчи ЛЧ, хотят свести весь спектр футбола к единому стандарту, лишить футбол аутентичности. Превратить спорт мужчин в попсу. Фу такими быть
У Парагвая ни одного мужика не увидел на поле вчера.
Послушайте, ребята! Парагвай вышел умирать. Парагвай вышел защищать флаг и Родину. Мастерства , как у Франции, нет. Что нужно делать?! Ложиться под Французов?! Нет, конечно! Биться! Да, грязно, с провокацией и тд. Во многих моментах не красит. Но это олдскул футбол. Это Южноамериканский футбол. А там страсть, энергия, эмоция и жесткость!
Ща глорье и тиктокеры заминусят, походу))
И здорово, что есть разный футбол. Колоритный футбол.
Всем добра!
P.s
Блевать хочется частенько от современного футбола с постоянными валяниями от прикосновения по 10 минут, игроки про прически да шмот думают, а не про футбол.
Так что, кайф 🙌🏻
Стилистически Аргентина-2006 полная противоположность Парагваю-2026
Та Аргентина Пекермана лучшая Аргентина на моей памяти, красиво играли, в нападении Креспо и Тевес, в центре Верон, в роли дирижера Рикельме, хоть и болею за Германию, но аргов засудили, думаю та сборная была способна стать чемпионом
ОтветAs095
Та Аргентина Пекермана лучшая Аргентина на моей памяти, красиво играли, в нападении Креспо и Тевес, в центре Верон, в роли дирижера Рикельме, хоть и болею за Германию, но аргов засудили, думаю та сборная была способна стать чемпионом
Тевес разве был в 2006? Там Савиола играл с Креспо.
ОтветРотор-Волгоград
Тевес разве был в 2006? Там Савиола играл с Креспо.
Да был, но Тевес был лучшим в 2010 году, а в 14 его не взяли на чм, хотя он был в отменной форме
Львы, разница с Францией в индивидуальном мастерстве такая, что в футбол с ними играть невозможно. Поэтому парагвайцы вышли выигрывать, как умеют, но выигрывать! А вот шведы вышли играть и получили унылую трешку.

Если бы прошли, подарили бы счастье своей стране, и это самое главное, а на все разговоры про "грязную игру" и "так низззя!" вообще наплевать.
ОтветДалер Гайнеев
Львы, разница с Францией в индивидуальном мастерстве такая, что в футбол с ними играть невозможно. Поэтому парагвайцы вышли выигрывать, как умеют, но выигрывать! А вот шведы вышли играть и получили унылую трешку. Если бы прошли, подарили бы счастье своей стране, и это самое главное, а на все разговоры про "грязную игру" и "так низззя!" вообще наплевать.
Если парагвайцы вышли выигрывать с такой игрой — значит ли это, что они заранее знали, что попадётся судья-дегенерат, который на их грязь внимания обращать не будет?

Потому что при нормальном судействе их "вышли выигрывать" быстро закончится парой удалений.
ОтветДалер Гайнеев
Львы, разница с Францией в индивидуальном мастерстве такая, что в футбол с ними играть невозможно. Поэтому парагвайцы вышли выигрывать, как умеют, но выигрывать! А вот шведы вышли играть и получили унылую трешку. Если бы прошли, подарили бы счастье своей стране, и это самое главное, а на все разговоры про "грязную игру" и "так низззя!" вообще наплевать.
Они не играли
Уфа Евсеева потолкалась бы #####) Что хотели от Парагвая команда выжимает на то что способна, атакующая линия не способна на великие свершения)
Ну хотя бы Кудахтанье глоров про Францию на пару дней стихнет на этом сайте. Когда пару дней назад сказал, что французиков выбьют - меня утопили в минусах. А сейчас они еле затолкали 1 гол и создали полтора момента против самого «Парагвая». А глоры нашли новый объект для хейта, это грязные парагвайцы. Не раздвинули булки как шведы, и не дали себя крупно раскатать. Ну плохие эти южно-американцы. А вот негры с Африки - топ.
ОтветМитрандир цвета хаки
Ну хотя бы Кудахтанье глоров про Францию на пару дней стихнет на этом сайте. Когда пару дней назад сказал, что французиков выбьют - меня утопили в минусах. А сейчас они еле затолкали 1 гол и создали полтора момента против самого «Парагвая». А глоры нашли новый объект для хейта, это грязные парагвайцы. Не раздвинули булки как шведы, и не дали себя крупно раскатать. Ну плохие эти южно-американцы. А вот негры с Африки - топ.
ты это о каком виде спорта?
ОтветМитрандир цвета хаки
Ну хотя бы Кудахтанье глоров про Францию на пару дней стихнет на этом сайте. Когда пару дней назад сказал, что французиков выбьют - меня утопили в минусах. А сейчас они еле затолкали 1 гол и создали полтора момента против самого «Парагвая». А глоры нашли новый объект для хейта, это грязные парагвайцы. Не раздвинули булки как шведы, и не дали себя крупно раскатать. Ну плохие эти южно-американцы. А вот негры с Африки - топ.
самого «Парагвая» или «самого» Парагвая, полуграмотный диванный воен?)
Ага, 26 отборов и меньше 100 передач за игру. Такое чувство, что они специально избавлялись от мяча, поскорее чтобы начинать гоняться за владеющими им соперниками и рубить их)
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