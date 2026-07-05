У сборной Парагвая в среднем 26,4 отбора за матч ЧМ-2026 – больше всех за 20 лет. Столько же было у Аргентины в 2006-м

Парагвай с 26,4 отбора за игру стал самой жесткой сборной на ЧМ с 2006 года.

Сборная Парагвая в среднем совершала 26,4 отбора за матч чемпионата мира.

Это самый высокий результат для команд, выступавших на мировых первенствах с 2006 года. Столько же было у Аргентины на ЧМ-2006 (26,4).

Парагвайцы вылетели с чемпионата мира, проиграв Франции в 1/8 финала со счетом 0:1.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой

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Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника