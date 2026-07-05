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  4. Барколя о матче с Парагваем: «Никогда не видел столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело»

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Барколя о матче с Парагваем: «Никогда не видел столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело»
Барколя о матче с Парагваем: никогда не видел столько ударов исподтишка.

Вингер сборной Франции Брэдли Барколя рассказал о своих впечатлениях от матча против Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:0).

Главный арбитр Илгиз Танташев из Узебкистана зафиксировал 13 фолов со стороны южноамериканской сборной, но не показал парагвайцам ни одной карточки.

Барколя получил желтую карточку за удар по ногам защитнику Хуану Касересу на 19-й минуте.

«Я никогда не видел ничего подобного – столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело», – сказал Барколя.

В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет против Марокко 9 июля, начало матча – 23:00 по московскому времени.

Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой

***

Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?21880 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
logoСборная Франции по футболу
logoБрэдли Барколя
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Илгиз Танташев
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logoХуан Касерес II

Комментарии

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Так всегда играл Уругвай, так почти всегда играла Аргентина, так часто играет Чили…такие ЛА традиции…
ОтветПолучил - отдал - открылся
Так всегда играл Уругвай, так почти всегда играла Аргентина, так часто играет Чили…такие ЛА традиции…
Играли настолько, насколько им позволял судья - в этом матче он фактически был 12-м игроkом Парагвая
ОтветПолучил - отдал - открылся
Так всегда играл Уругвай, так почти всегда играла Аргентина, так часто играет Чили…такие ЛА традиции…
да все латиносы так играют
Зато мы увидели классную Францию - не ведущуюся на провокации, идущую к своей цели несмотря на обстоятельства. Поведение чемпионов. Мбаппе мог раз 5 ответить и в этом матче покинуть поле и в другом матче не выйти. Молодцы, что держались до конца.
ОтветZONE85
Зато мы увидели классную Францию - не ведущуюся на провокации, идущую к своей цели несмотря на обстоятельства. Поведение чемпионов. Мбаппе мог раз 5 ответить и в этом матче покинуть поле и в другом матче не выйти. Молодцы, что держались до конца.
Всем бы людям у них поучиться, как реагировать на провокации и подобные обстоятельства. Приятно удивили парни 💪🏽
ОтветZONE85
Зато мы увидели классную Францию - не ведущуюся на провокации, идущую к своей цели несмотря на обстоятельства. Поведение чемпионов. Мбаппе мог раз 5 ответить и в этом матче покинуть поле и в другом матче не выйти. Молодцы, что держались до конца.
Как бы да. Они просто ржали. Дембеле вообще проявил сочувствие к вратарю, случайно наступив на него. Парагвайцы же полностью проиграли, по счёту, ментально, медийно
Вот, и судья тоже никогда не видел и в этот раз видеть не стал.
Узбеку на судье надо идти шаурму продавать, чем матчи чм судить)
ОтветOpelrus
Узбеку на судье надо идти шаурму продавать, чем матчи чм судить)
Я бы не доверил ему шаурму. Потравит всех
Я честно говоря тоже такого не припомню. Но важно прояснить, к Парагваю претензий нет, все вопросы к судьям, особенно на ВАР. Было много скрытой грубости. А парагвайцы просто хотели залезть под кожу, ходили по лезвию, и обычно после первой желтой такие команды становятся шёлковыми, однако судья впал в ступор, либо выполнял заказ.
Ответгилберт
Я честно говоря тоже такого не припомню. Но важно прояснить, к Парагваю претензий нет, все вопросы к судьям, особенно на ВАР. Было много скрытой грубости. А парагвайцы просто хотели залезть под кожу, ходили по лезвию, и обычно после первой желтой такие команды становятся шёлковыми, однако судья впал в ступор, либо выполнял заказ.
Хорошо хоть пенальти не смогли проигнорировать.
Ответгилберт
Я честно говоря тоже такого не припомню. Но важно прояснить, к Парагваю претензий нет, все вопросы к судьям, особенно на ВАР. Было много скрытой грубости. А парагвайцы просто хотели залезть под кожу, ходили по лезвию, и обычно после первой желтой такие команды становятся шёлковыми, однако судья впал в ступор, либо выполнял заказ.
К Парагваю нет вопросов?
Есть грань, между грубостью и откровенной грязью
Парагвай показал откровенную грязь.
Они просто били соперников, даже без отбора мяча
В одном моменте Олисе не просто срубили, а он там ещё прокатиться успел

При этом Парагвайцы ещё и дико симулировали
Арбитр упустил нить игры. Пару карточек успокоили бы , а если нет то удаление. Уровень квалификации у рефа нулевой
ОтветAlex I
Арбитр упустил нить игры. Пару карточек успокоили бы , а если нет то удаление. Уровень квалификации у рефа нулевой
хуже, там в минус уходит его уровень
вот у себя на континенте так и играют пусть, а вне нафиг надо такое
Судья решил не вмешиваться, пусть сами разбираются)
Очень зрелые французы. Квинтэссенция их непоколебимости в этом матче – снисходительная улыбка Дембеле в ответ на действия парагвайского защитника перед пенальти, когда тот попытался испортить газон в районе 11-метровой.
ОтветМитя Шампанский
Очень зрелые французы. Квинтэссенция их непоколебимости в этом матче – снисходительная улыбка Дембеле в ответ на действия парагвайского защитника перед пенальти, когда тот попытался испортить газон в районе 11-метровой.
Ладно парагваец не нагадил на отметку, узбек все равно бы не увидел.
Глупость. То что вы привели в пример, костоломство это, а не футбол. Такая же крайность как и когда падают от чиха рядом.... крайность
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