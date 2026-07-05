Барколя о матче с Парагваем: «Никогда не видел столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело»

Барколя о матче с Парагваем: никогда не видел столько ударов исподтишка.

Вингер сборной Франции Брэдли Барколя рассказал о своих впечатлениях от матча против Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:0).

Главный арбитр Илгиз Танташев из Узебкистана зафиксировал 13 фолов со стороны южноамериканской сборной, но не показал парагвайцам ни одной карточки.

Барколя получил желтую карточку за удар по ногам защитнику Хуану Касересу на 19-й минуте.

«Я никогда не видел ничего подобного – столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело», – сказал Барколя.

В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет против Марокко 9 июля, начало матча – 23:00 по московскому времени.

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