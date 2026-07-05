Барколя о матче с Парагваем: «Никогда не видел столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело»

Вингер сборной Франции Брэдли Барколя рассказал о своих впечатлениях от матча против Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:0).
Главный арбитр Илгиз Танташев из Узебкистана зафиксировал 13 фолов со стороны южноамериканской сборной, но не показал парагвайцам ни одной карточки.
Барколя получил желтую карточку за удар по ногам защитнику Хуану Касересу на 19-й минуте.
«Я никогда не видел ничего подобного – столько грязных приемов и толчков в спину. Было очень тяжело», – сказал Барколя.
В четвертьфинале чемпионата мира Франция сыграет против Марокко 9 июля, начало матча – 23:00 по московскому времени.
Беспредельное хамство Парагвая: только грубили, а не играли с Францией. Абсурд, что ни одной желтой
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Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника
Есть грань, между грубостью и откровенной грязью
Парагвай показал откровенную грязь.
Они просто били соперников, даже без отбора мяча
В одном моменте Олисе не просто срубили, а он там ещё прокатиться успел
При этом Парагвайцы ещё и дико симулировали