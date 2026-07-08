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  4. У Месси 8 голов на этом ЧМ – ни одного с пенальти. Роналду забил 7 мячей без учета 11-метровых на 6 своих турнирах

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У Месси 8 голов на этом ЧМ – ни одного с пенальти. Роналду забил 7 мячей без учета 11-метровых на 6 своих турнирах
Месси на ЧМ-2026 забил не с пенальти больше, чем Роналду на шести чемпионатах.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

39-летний футболист забил с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.

Теперь у Месси на счету 21 гол на чемпионатах мира в целом по карьере и 8 – на продолжающемся.

На ЧМ-2026 10-й номер «альбиселесте» пока еще ни разу не забивал с 11-метровой отметки. Нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).

На продолжающемся в Северной Америке турнире в активе у Месси уже на один гол больше, чем Криштиану Роналду забил за все время своих выступлений на 6 чемпионатах мира, если не учитывать результативные удары с пенальти. На счету форварда сборной Португалии 11 голов в финальных турнирах и 7 – без учета пенальти.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.

Месси – худший пенальтист в истории ЧМ

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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Голов в ворота Узбекистана:
Месси: 0
Криштиану: 2
ОтветGoldstream
Голов в ворота Узбекистана: Месси: 0 Криштиану: 2
Месси скидку получит в чайхане
ОтветGoldstream
Голов в ворота Узбекистана: Месси: 0 Криштиану: 2
Ну это раунд)
новость чисто для срача и наброса 💩
ОтветStreetbor
новость чисто для срача и наброса 💩
Будто бы под новостями про Месси и Роналду бывает что то кроме
ОтветStreetbor
новость чисто для срача и наброса 💩
Похоже редакции нравится этот запах.
У Аргентины что не матч, то блокбастер. Что на этом ЧМ, что на прошлом были огненные матчи, даже в 2018 вылетали в 1/8 в перестрелке с будущими чемпионами
ОтветСократ_05
У Аргентины что не матч, то блокбастер. Что на этом ЧМ, что на прошлом были огненные матчи, даже в 2018 вылетали в 1/8 в перестрелке с будущими чемпионами
Я добавлю, что на этом ЧМ количество блокбастеров зашкаливающее. Никогда такого не помню.

Почти все мои опасения по поводу этого чемпионата не оправдались. Очень зрелищно, очень результативно, очень непредсказуемо.
ОтветGoldstream
Я добавлю, что на этом ЧМ количество блокбастеров зашкаливающее. Никогда такого не помню. Почти все мои опасения по поводу этого чемпионата не оправдались. Очень зрелищно, очень результативно, очень непредсказуемо.
Шикарный ЧМ, солидарен! Вопреки всем ожиданиям турнир прекрасен!
Байт на комментарии запущен :)
Ответmaverick_41
Байт на комментарии запущен :)
Это не байт, а сухая статистическая сводка
Все возмущались на прошлом ЧМ, что он только с пенок и может забивать. И теперь Месси специально не забивает с пенальти, чтобы закрыть рот персофанам Криштика.
Редакторы Спортса открыли психишку, вот и набивают себе пациентов
ОтветCmapuna95
Редакторы Спортса открыли психишку, вот и набивают себе пациентов
Кто первый надел халат, тот и доктор
Ответweed
Кто первый надел халат, тот и доктор
Ishowspeed
Месси походу принципиально не забивает с точки
ОтветЧемпион Людей
Месси походу принципиально не забивает с точки
а на прошлом же чемпионате мира он ни одного гола с игры не забил?
ОтветИван Корзун
а на прошлом же чемпионате мира он ни одного гола с игры не забил?
3 гола с игры было
Как же спортс троллит бедных глоров😄 и ведь ничего не скажешь против, сухая статистика.
Спортс, хорошо зная свою одноклеточную аудиторию, решил набросить
Нацедили еще одну тупую статейку. Уже с 2022 года неактуально сравнивать Месси и Роналду. Сравнивайте Роналду с Кейном, Мбаппе, Холландом и тд. Месси лучший футболист в истории футбола.
Ответspain_08@mail.ru
Нацедили еще одну тупую статейку. Уже с 2022 года неактуально сравнивать Месси и Роналду. Сравнивайте Роналду с Кейном, Мбаппе, Холландом и тд. Месси лучший футболист в истории футбола.
Какой Холланд, Мбаппе и Кейн. Криштиану б опередить Квальяреллу хотя бы.
Ответspain_08@mail.ru
Нацедили еще одну тупую статейку. Уже с 2022 года неактуально сравнивать Месси и Роналду. Сравнивайте Роналду с Кейном, Мбаппе, Холландом и тд. Месси лучший футболист в истории футбола.
Кейн Холонд Мбаппе по лучше Кришти то будут , думаю с Дзюбой сравнивать в самый раз .
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