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  4. Думфрис перешел в «Реал» из «Интера» за 20 млн евро. Контракт защитника – до 2030 года

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Думфрис перешел в «Реал» из «Интера» за 20 млн евро. Контракт защитника – до 2030 года
«Реал» подписал Думфриса.

«Реал» объявил о трансфере защитника Дензела Думфриса из «Интера».

30-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года.

Сообщалось, что миланский клуб получит за трансфер игрока сборной Нидерландов 20 млн евро.

В 20 матчах минувшего сезона Серии А на счету Думфриса 3 гола и 1 ассист.

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Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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Комментарии

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Удачи Дензел спасибо за все !
ОтветВадим Белозёров
Удачи Дензел спасибо за все !
Он еще вернётся и попылит ещё пару сезонов
Моур по старой традиции собирает против Барсы новый Интер ))
Забавно, подписали первым в это ТО, а объявили только сейчас, спустя месяц
ОтветСергей Логинов
Забавно, подписали первым в это ТО, а объявили только сейчас, спустя месяц
Как вернулся с Чемпионата Мира, так и объявили. Сфотаться с футболкой и Пересом он где, в США должен был?!
ОтветCon$tantine
Как вернулся с Чемпионата Мира, так и объявили. Сфотаться с футболкой и Пересом он где, в США должен был?!
Так Бернарду, Кукурелья и Конате тоже в сборных сейчас, но их переходы уже объявлены
Отличный трансфер для Мадрида. Добро пожаловать! Надеюсь Дензел принесет много пользы и поможет команде завоевать трофеи.
Ответcorazon blanco
Отличный трансфер для Мадрида. Добро пожаловать! Надеюсь Дензел принесет много пользы и поможет команде завоевать трофеи.
Комментарий скрыт
ОтветБазовичок
Комментарий скрыт
Ну в Тренировочном дне он был хорош
Мне с месяц назад один сектант серии А упорно доказывал, что американцы пришли тратить и развивать, а тут чемпион Италии продает одного из немногих вменяемых на европейском уровне игроков из своего состава. Как так-то?
ОтветMaxim Novicov
Мне с месяц назад один сектант серии А упорно доказывал, что американцы пришли тратить и развивать, а тут чемпион Италии продает одного из немногих вменяемых на европейском уровне игроков из своего состава. Как так-то?
>> Как так-то?

Мадрид выплатил клаусулу(отступные) за игрока(20 млн) - в таком случае согласие его текущего клуба не требуется (только игрока).
ОтветMaxim Novicov
Мне с месяц назад один сектант серии А упорно доказывал, что американцы пришли тратить и развивать, а тут чемпион Италии продает одного из немногих вменяемых на европейском уровне игроков из своего состава. Как так-то?
ну таковы условия контракта - они заранее прописали эту сумму с глупой и маленькой клаусурой - теперь приходится отпускать
Очень нравилась его игра за Интер. Я был приятно удивлён, когда узнал что его подпишут. Желаю ему принести много пользы в Реале и без травм. Hala Madrid!!!
Давай Маур, раскрути старика еще мультов на 150, на Олисе к Мбаппе!
ОтветSHoreSY
Давай Маур, раскрути старика еще мультов на 150, на Олисе к Мбаппе!
За 150 пусть Сане берут. Бавария ниже 200 не отдаст
ОтветИскусственный интеллект 2.0
За 150 пусть Сане берут. Бавария ниже 200 не отдаст
Пусть будет 200, мне не принципиально😁
Дензелу удачи в Испании, хотел где-то ещё себя попробовать, а тут Реал постучался. Свой контракт сполна отбегал, все вложения отбил, даже чуть-чуть удалось заработать на продаже.
Игрок высокого уровня. Очередное усиление мадридского Реала.
жаль МЮ его прошляпил - очень хороший вариант был бы. но тормозное руководство в своём стиле
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