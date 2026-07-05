Думфрис перешел в «Реал» из «Интера» за 20 млн евро. Контракт защитника – до 2030 года
«Реал» подписал Думфриса.
«Реал» объявил о трансфере защитника Дензела Думфриса из «Интера».
30-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года.
Сообщалось, что миланский клуб получит за трансфер игрока сборной Нидерландов 20 млн евро.
В 20 матчах минувшего сезона Серии А на счету Думфриса 3 гола и 1 ассист.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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