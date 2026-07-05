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  4. В Гааге задержали 29 человек после победы Марокко над Канадой на ЧМ, в Роттердаме и Дордрехте – 10. Марокканские болельщики нападали на полицейских, двое из них пострадали

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В Гааге задержали 29 человек после победы Марокко над Канадой на ЧМ, в Роттердаме и Дордрехте – 10. Марокканские болельщики нападали на полицейских, двое из них пострадали
Фанаты Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы в 1/8 ЧМ.

Болельщики Марокко устроили массовые беспорядки в Нидерландах после победы над Канадой в 1/8 финала чемпионата мира (3:0).

По информации De Telegraaf, множество болельщиков Марокко вышло на улицы в нескольких городах Нидерландов, и празднование со временем переросло в беспорядки.

В Гааге в полицейских бросали бутылки, яйца, камни и пиротехнику. Двое полицейских пострадали после попадания файеров. К восстановлению порядка было привлечено спецподразделение полиции.

Всего в Гааге были задержаны 29 человек, из которых 25 отпустили после оплаты штрафов. Во время беспорядков в городе пострадали 2 полицейских и регулировщик движения.

В Роттердаме и Дордрехте 10 человек были задержаны за хулиганство и применение пиротехники. Несколько из них перекрывали проезд пожарным и машине скорой помощи. 

В Утрехте болельщики устраивали поджоги и нападали на полицейских, но подозреваемые пока не задержаны.

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко сыграет против сборной Франции. Матч пройдет 9 июля, начало – в 23:00 по московскому времени.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: De Telegraaf
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Комментарии

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С самом Марокко как понимаю всё спокойно праздновали. А по миру "элита" разбежалась.
ОтветПавел Ибрагимович
С самом Марокко как понимаю всё спокойно праздновали. А по миру "элита" разбежалась.
Любить Марокко из Нидерландов гораздо удобнее и приятнее
ОтветПавел Ибрагимович
С самом Марокко как понимаю всё спокойно праздновали. А по миру "элита" разбежалась.
В самом Марокко за такое присели бы в плюс к штрафу.
Забавно, мне пару месяцев назад не дали шенген, не смотря на более чем достаточное количество средств, справку с работы, наличие приказа об отпуске именно на указанный период. А этих вот они запросто пускают. Может в следующий раз при подаче писать, что собираюсь у них устроить погром, глядишь сразу визу дадут.
ОтветНурхан Мухамбетов
Забавно, мне пару месяцев назад не дали шенген, не смотря на более чем достаточное количество средств, справку с работы, наличие приказа об отпуске именно на указанный период. А этих вот они запросто пускают. Может в следующий раз при подаче писать, что собираюсь у них устроить погром, глядишь сразу визу дадут.
Не забудь указать, что ты нищий и перевезешь с собой 5 детей и вы все вместе будете заниматься криминалом. Туда только так.
ОтветНурхан Мухамбетов
Забавно, мне пару месяцев назад не дали шенген, не смотря на более чем достаточное количество средств, справку с работы, наличие приказа об отпуске именно на указанный период. А этих вот они запросто пускают. Может в следующий раз при подаче писать, что собираюсь у них устроить погром, глядишь сразу визу дадут.
Представляю какое веселье начнется у марокканцев после их следующей победы на ЧМ2026 . Думаю не только в Голландии
Люди в своей столице, делают то что нравится, а тут какие то полицейские мешают праздновать.
Ну вот пускай теперь извиняются.
Франции 9 июля приготовиться.
ОтветПолучил - отдал - открылся
Франции 9 июля приготовиться.
В особенности Парижу😁
ОтветПолучил - отдал - открылся
Франции 9 июля приготовиться.
Париж все равно сожгут, в независимости от результата матча 🤣
Классика от Марокко
И ведь это только разогрев к следующему матчу
Меня всегда удивлял тот факт, с каким удовольствием и смирением европейцы приняли самозамещение и тихий геноцид.
Ответluthien
Меня всегда удивлял тот факт, с каким удовольствием и смирением европейцы приняли самозамещение и тихий геноцид.
Нет там ни удовольствия, ни смирения….просто Европа немножко задремала с сытом, самодовольном сне….
Ответluthien
Меня всегда удивлял тот факт, с каким удовольствием и смирением европейцы приняли самозамещение и тихий геноцид.
а ты сам-то не европеец?
А какого ⁉️ хера они там делают 😡?
высылать на родину нужно таких
ОтветАлександр Смирнов
высылать на родину нужно таких
Это уже и есть их родина . Примостись кто в основном играет за Голландию, Францию
ОтветАлександр Смирнов
высылать на родину нужно таких
они на родине
Гаага — город защиты демократических ценностей и свобод. Дайте людям свободно выражаться, руки прочь от проявления гордого марокканского духа. Полицию Гааги — под трибунал!
Ответlightrip
Гаага — город защиты демократических ценностей и свобод. Дайте людям свободно выражаться, руки прочь от проявления гордого марокканского духа. Полицию Гааги — под трибунал!
дыаааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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