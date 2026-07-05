В Гааге задержали 29 человек после победы Марокко над Канадой на ЧМ, в Роттердаме и Дордрехте – 10. Марокканские болельщики нападали на полицейских, двое из них пострадали

Фанаты Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы в 1/8 ЧМ.

Болельщики Марокко устроили массовые беспорядки в Нидерландах после победы над Канадой в 1/8 финала чемпионата мира (3:0).

По информации De Telegraaf, множество болельщиков Марокко вышло на улицы в нескольких городах Нидерландов, и празднование со временем переросло в беспорядки.

В Гааге в полицейских бросали бутылки, яйца, камни и пиротехнику. Двое полицейских пострадали после попадания файеров. К восстановлению порядка было привлечено спецподразделение полиции.

Всего в Гааге были задержаны 29 человек, из которых 25 отпустили после оплаты штрафов. Во время беспорядков в городе пострадали 2 полицейских и регулировщик движения.

В Роттердаме и Дордрехте 10 человек были задержаны за хулиганство и применение пиротехники. Несколько из них перекрывали проезд пожарным и машине скорой помощи.

В Утрехте болельщики устраивали поджоги и нападали на полицейских, но подозреваемые пока не задержаны.

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко сыграет против сборной Франции. Матч пройдет 9 июля, начало – в 23:00 по московскому времени.