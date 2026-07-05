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  4. У Парагвая 13 фолов и ни одной карточки в матче с Францией. Французам Танташев показал 3 желтые при 10 нарушениях

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У Парагвая 13 фолов и ни одной карточки в матче с Францией. Французам Танташев показал 3 желтые при 10 нарушениях
У Парагвая ни одной карточки в матче с Францией .

Сборная Франции победила команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0). 

Южноамериканская команда совершила на три фола больше, чем европейцы: 13 против 10. При этом все три желтые карточки в этом матче главный арбитр Илгиз Танташев (Узбекистан) адресовал игрокам Франции.

Брэдли Барколя получил предупреждение за грубый удар по ногам игроку «Динамо» Хуану Касересу на 19-й минуте, Куадио Коне – за жесткий подкат в борьбе с тем же Касересом на 81-й, а Майкл Олисе – за толчок Матиаса Галарсы Фонды в грудь на 97-й.

Галарса при этом на 38-й минуте нанес акцентированный удар в грудь Килиану Мбаппе, а на 95-й совершил отмашку в борьбе с Жюлем Кунде. Также парагваец неоднократно провоцировал соперников и сам падал на газон.

На 78-й минуте Мбаппе получил удар по ногам от Касереса после фола на защитнике Парагвая. 

Также по ходу встречи произошли две стычки между командами: на 35-й минуте, когда Килиан Мбаппе толкнул в грудь Андреса Кубаса, откровенно хватавшего его руками, и перед вторым водопоем. 

Парагвай не получил ни одной карточки в матче ЧМ впервые с 1998 года. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Opta
logoЧемпионат мира по футболу
logoХуан Касерес II
logoСборная Франции по футболу
logoБрэдли Барколя
logoСборная Парагвая по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoМайкл Олисе
logoсудьи
logoКуадио Коне
logoМатиас Галарса Фонда

Комментарии

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Для полного комплекта узбеку оставалось самому прыгнуть в ноги Мбаппе или Олисе
Ответshin93
Для полного комплекта узбеку оставалось самому прыгнуть в ноги Мбаппе или Олисе
и дать им жк за нырок
Ответshin93
Для полного комплекта узбеку оставалось самому прыгнуть в ноги Мбаппе или Олисе
Топ, от души
Это вина Нагельсманна и его питомцев, что нам пришлось смотреть на это..
Ответluthien
Это вина Нагельсманна и его питомцев, что нам пришлось смотреть на это..
По-хорошему ответственность должны турки разделить
Судья показал сегодня как не нужно судить. Наглядно.
Хорошо что мерзкая сборная вылетела.
ОтветРоман
Судья показал сегодня как не нужно судить. Наглядно. Хорошо что мерзкая сборная вылетела.
Комментарий скрыт
ОтветСаша Самко
Комментарий скрыт
Пенальти и тот заставили назначить после ВАР. Хотя там такая мясорубка на Дуэ была, и в целом он так естественно полетел, что непонятно что сидело в голове у судьи, раз он решил заиграть эпизод.
Хз тут реально в теории заговора поверишь, насчет того что аргам дорогу расчищают. Ну нельзя же так судить по глупости. Он карточек 15 не показал (имеется ввиду некоторым по несколько раз). Тот волосатый обормот в конце матча уже просто Мбаппе бил по приколу а Мбаппе просто ржал и терпел, походу понимал, что малейший срыв и сразу красная.. Я так понимаю, он даже руку никому из этих уродов пожимать не стал) Вратаря точно заигнорил)))
ОтветАлексaндр Молодкин
Хз тут реально в теории заговора поверишь, насчет того что аргам дорогу расчищают. Ну нельзя же так судить по глупости. Он карточек 15 не показал (имеется ввиду некоторым по несколько раз). Тот волосатый обормот в конце матча уже просто Мбаппе бил по приколу а Мбаппе просто ржал и терпел, походу понимал, что малейший срыв и сразу красная.. Я так понимаю, он даже руку никому из этих уродов пожимать не стал) Вратаря точно заигнорил)))
Комментарий скрыт
ОтветАлексaндр Молодкин
Хз тут реально в теории заговора поверишь, насчет того что аргам дорогу расчищают. Ну нельзя же так судить по глупости. Он карточек 15 не показал (имеется ввиду некоторым по несколько раз). Тот волосатый обормот в конце матча уже просто Мбаппе бил по приколу а Мбаппе просто ржал и терпел, походу понимал, что малейший срыв и сразу красная.. Я так понимаю, он даже руку никому из этих уродов пожимать не стал) Вратаря точно заигнорил)))
А там парагвайцы в конце игры махлу пытались затеять после свистка, так что там не жали руки, там растаскивали игроков в стороны)
В эпоху инклюзивности ФИФА пошел дальше всех и доверил такой матч слепому судье. Уважение!
ОтветЕбздрогыч
В эпоху инклюзивности ФИФА пошел дальше всех и доверил такой матч слепому судье. Уважение!
А это был судья?
Сложилось впечатление, что этот тип ещё вчера хлопок на узбекских полях собирал.
Туда ему и дорога после этого ЧМ.
ОтветЕбздрогыч
В эпоху инклюзивности ФИФА пошел дальше всех и доверил такой матч слепому судье. Уважение!
Будь слепой, совершал бы ошибки в пользу обеих команд, а не одной.
С какого кишлака достали этого судью? Один только Галарса наиграл на 5 красных карточек
Ответshin93
С какого кишлака достали этого судью? Один только Галарса наиграл на 5 красных карточек
Галарсе вообще в театральное надо было идти. Актер из него лучше чем футболист.
Инфантино решил убить Францию, чтобы обезопасить свою Аргентину от проблем в финале.
Испанцам приготовиться...
ОтветRealAlex7
Инфантино решил убить Францию, чтобы обезопасить свою Аргентину от проблем в финале. Испанцам приготовиться...
Оо, а это уже серьёзно. Хейтеры уже ставят Аргентину в финал заранее, неужели настолько тряска? Значит, если испанцы лузнут получится, что Инфантино помог Роналду! Главное в этих схемах не запутаться...
ОтветRealAlex7
Инфантино решил убить Францию, чтобы обезопасить свою Аргентину от проблем в финале. Испанцам приготовиться...
Секта свидетелей заговора ФИФА снова проснулась
Вот серьезно я защищал судейство на ЧМ. Были огрехи и с офсайдом и со спорными моментами, но это было спорным, а тут просто убийство одной команды. Вот такого я со времён Южной Кореи ни на одном чемпионате мира не помню.
Я надеюсь, что у этого плова заберут лицензию арбитра
Я бы проверил на предмет ставок его/родственников/друзей
ОтветGroznyi2024
Я бы проверил на предмет ставок его/родственников/друзей
Нужно сначала его родственников вытащить из заложников
ОтветGroznyi2024
Я бы проверил на предмет ставок его/родственников/друзей
Да что проверять)) тут на ветке есть толковые комментарии, для кого все делается, что главного фаворита так судили
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