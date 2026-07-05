У Парагвая 13 фолов и ни одной карточки в матче с Францией. Французам Танташев показал 3 желтые при 10 нарушениях

У Парагвая ни одной карточки в матче с Францией .

Сборная Франции победила команду Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).

Южноамериканская команда совершила на три фола больше, чем европейцы: 13 против 10. При этом все три желтые карточки в этом матче главный арбитр Илгиз Танташев (Узбекистан) адресовал игрокам Франции.

Брэдли Барколя получил предупреждение за грубый удар по ногам игроку «Динамо» Хуану Касересу на 19-й минуте, Куадио Коне – за жесткий подкат в борьбе с тем же Касересом на 81-й, а Майкл Олисе – за толчок Матиаса Галарсы Фонды в грудь на 97-й.

Галарса при этом на 38-й минуте нанес акцентированный удар в грудь Килиану Мбаппе, а на 95-й совершил отмашку в борьбе с Жюлем Кунде. Также парагваец неоднократно провоцировал соперников и сам падал на газон.

На 78-й минуте Мбаппе получил удар по ногам от Касереса после фола на защитнике Парагвая.

Также по ходу встречи произошли две стычки между командами: на 35-й минуте, когда Килиан Мбаппе толкнул в грудь Андреса Кубаса, откровенно хватавшего его руками, и перед вторым водопоем.

Парагвай не получил ни одной карточки в матче ЧМ впервые с 1998 года.