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  4. Мбаппе о жесткой игре Парагвая: «Франция умеет играть грязно, даже в этом мы были лучше них. Они думали, что мы выйдем в смокингах»

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Мбаппе о жесткой игре Парагвая: «Франция умеет играть грязно, даже в этом мы были лучше них. Они думали, что мы выйдем в смокингах»
Мбаппе об игре с Парагваем: Франция была лучше соперника даже в грязной игре.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жесткой игре команды Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).

«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол.

Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них.

Это их футбол, нет правильного или неправильного способа играть в футбол. Они пытались заставить нас играть таким образом, но мы победили», – сказал Мбаппе.

***

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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Комментарии

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Респект Мбаппе сегодня еще и за капитанство. Помог партнерам не потерять самообладание с этой шайкой (включая судью).
ОтветKingCroc
Респект Мбаппе сегодня еще и за капитанство. Помог партнерам не потерять самообладание с этой шайкой (включая судью).
Диктаторские качества помогают)
Французам уважение за то, как реагировали на грязные провокации парагвайских головорезов. Диктатор вообще им в лицо смеялся
Ответshin93
Французам уважение за то, как реагировали на грязные провокации парагвайских головорезов. Диктатор вообще им в лицо смеялся
Французам ?😂😂😂
ОтветOrkhan Agalarov
Французам ?😂😂😂
Еще один грязное животное ты?
просто унизил этих дикарей!))
Говорят Симеоне присутствовал на матче, вот некоторые игроки Парагвай хотели себя показать.
ОтветПокерный Футбол
Говорят Симеоне присутствовал на матче, вот некоторые игроки Парагвай хотели себя показать.
Галарса уже в шорт-листе)
ОтветПокерный Футбол
Говорят Симеоне присутствовал на матче, вот некоторые игроки Парагвай хотели себя показать.
Я бы на месте Симеоне присмотрелся к вратарю Парагвая
Полностью присоединяюсь к словам Роберто Карлоса сказанным им в адрес сборной Парагвая в 2002
ОтветNews13
Полностью присоединяюсь к словам Роберто Карлоса сказанным им в адрес сборной Парагвая в 2002
Какие слова?
ОтветNews13
Полностью присоединяюсь к словам Роберто Карлоса сказанным им в адрес сборной Парагвая в 2002
Кстати да. Помню тот матч, когда Чилаверт в Карлоса еще плюнул. Прошло 20 лет, а сборная играет по тем же заветам.
До этого матча я думал, что более мерзких футболистов чем аргентинцы вообще представить невозможно.
Парагвай - это те же арги по поведению, только ещё и играют хреново.
ОтветSocial Warrior
До этого матча я думал, что более мерзких футболистов чем аргентинцы вообще представить невозможно. Парагвай - это те же арги по поведению, только ещё и играют хреново.
Парагвай - это Аргентина без Месси
ОтветSocial Warrior
До этого матча я думал, что более мерзких футболистов чем аргентинцы вообще представить невозможно. Парагвай - это те же арги по поведению, только ещё и играют хреново.
Уругвайцы против испанцев ещё похлеще играли, там тоже слепой судья кучу жёлтых не додал, с нормальным рефери уругвайцы заканчивали бы ввосьмером. По факту, судейство на этом чемпионате пробивает дно, Парагвай тоже 2 прямые красные должен был получать за неигровые удары Мбаппе
И слава богу что это недоразумение поехало домой, надеюсь судеек с собой прихватят, ибо ни те ни другие никакого отношения к футболу не имеют
Троллинг 101 лвл
Пока чисто Голливудский сценарий. Все главные герои проходят дальше и показывают топ игру, выбыло пара второплановых героев, чтобы появилась мнимая опасность. Даже есть свои злодеи среди сборных и судей. И во главе всего этого лысый Доктор Зло.
Удивительно конечно, что при такой игре жёлтые карточки получали только игроки Франции. Судья как чудак какой-то себя повёл
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