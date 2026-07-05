Мбаппе о жесткой игре Парагвая: «Франция умеет играть грязно, даже в этом мы были лучше них. Они думали, что мы выйдем в смокингах»
Мбаппе об игре с Парагваем: Франция была лучше соперника даже в грязной игре.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жесткой игре команды Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).
«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол.
Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них.
Это их футбол, нет правильного или неправильного способа играть в футбол. Они пытались заставить нас играть таким образом, но мы победили», – сказал Мбаппе.
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Лучшие реакции на битву Парагвая и Франции: «Убойный футбол», драки и наши казаки! 📹
Франция
Испания
Аргентина
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Бразилия
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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