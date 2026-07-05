Мбаппе о жесткой игре Парагвая: «Франция умеет играть грязно, даже в этом мы были лучше них. Они думали, что мы выйдем в смокингах»

Мбаппе об игре с Парагваем: Франция была лучше соперника даже в грязной игре.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о жесткой игре команды Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).

«Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол.

Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них.

Это их футбол, нет правильного или неправильного способа играть в футбол. Они пытались заставить нас играть таким образом, но мы победили», – сказал Мбаппе.

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